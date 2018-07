Babiš chce investovat do komunální kampaně 150 milionů. Tuší průšvih, jásají u Šafra

Šéf ANO Andrej Babiš se rozhodl, že do kampaně svého hnutí v komunálních volbách hodlá nalít nemalý finanční obnos, a sice 150 milionů. Něco takového naznačuje, že možná očekává problém, který by nadcházející volby mohl provázet, míní komentátor Vilém Besser, jenž zároveň připomněl, co se o komunální volbách říká – že narovnávají výsledky voleb parlamentních. „To by znamenalo, že by se v říjnu měla radovat současná opozice,“ píše ve svém sloupku na serveru Forum24.cz.

Pochyb není o tom, že nejvíce práce bude mít ANO jednoznačně v Praze. „Co v hlavním městě šlo udělat špatně, primátorka udělala,“ poznamenal Besser a připomněl, že Pražané nadávají na kolabující dopravu, padají lávky, v dezolátním stavu jsou mosty. Řada průzkumů navíc ukazuje, že toto neumětelství Pražané projeví nedostatečným počtem hlasů.

Hnutí ANO tedy přemýšlí co dál, a proto podle Bessera přichází velká finanční injekce. „Ta bude ještě podpořena mediální tlačenkou Babišových médií, i těch, která se vyprofilovala jako spřátelená, a to by v tom byl čert, aby se něco nestalo,“ doplnil. Jenže naštvaným obyvatelům, kteří mají velký problém se dostat z jednoho konce Prahy na druhý, nebude stačit jen tak něco. Odhadnout, na jakou kartu letos hnutí ANO vsadí, nebude podle Bessera snadné.

Komentátor nezapomněl připomenout, že ANO pečlivě pracuje na kandidátce a také v ní na poslední chvíli neváhalo škrtat. Nejdříve původní jednička Patrik Nacher byl vyměněn za podnikatele Petra Stuchlíka, ale tím to nekončí. Hnutí v čele s Andrejem Babišem na poslední chvíli vyškrtlo další čtyři lidi z pražské kandidátky. Odstraněni by měli být současní radní Karel Grabein Procházka a Eva Kislingerová, předseda zastupitelského klubu ANO v Praze Michal Hašek a bývalý poslanec za ANO Matěj Fichtner,

„Andrej Babiš pražské organizaci jasně ukázal, že kdykoliv si zamane, bude si ve své firmě dělat nové pořádky. Jestli si tedy někteří politici z ANO mysleli, že když něco odhlasují, tak to platí, nyní vidí, jak moc se mýlili,“ dodal Besser s tím, že Babiš je majitel firmy ANO a protože on platí a chce výsledky, sám si může určovat, kdo v daný moment má jeho důvěru, a pokud s tím někdo nesouhlasí, může být velmi rychle „odejit“.

Původní zdroj ZDE

Na co desítky milionů, které mohou ledacos pozměnit, nakonec Andrej Babiš a jeho marketingoví poradci využijí, se teprve uvidí. S velkou pravděpodobností zástupce vládního hnutí uvidíme na billboardech po celé republice, předjímá komentátor. „Co na nich však dokáži naslibovat, bude velkým překvapením. Na úspěšný výsledek v komunálních volbách to bude muset být něco téměř nadpřirozeného. Ale to určitě nebude problém,“ uzavřel.

autor: nab