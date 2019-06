Babiš dnes? Ve Sněmovně prý bude zle. A Petr Pithart...

Blíží se další pokus o vyslovení nedůvěry vládě. Hlasování o nedůvěře bývá příležitostí ke zviditelnění opozičních politiků, ale premiér Andrej Babiš (ANO) jim chce tuto příležitost tentokrát tak trochu ukrást. Vládní většina ANO a ČSSD podporovaná komunisty hodlá uvést do chodu svůj vlastní slovní kulomet. Bývalý český premiér Petr Pithart se na sociální demokraty zlobí. Poslal je „do háje“.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) a sociálních demokratů, který drží u moci komunisté, dnes bude čelit dalšímu pokusu o vyslovení nedůvěry Sněmovnou. Vzhledem k tomu, že ČSSD už dopředu oznámila, že vládu jednoznačně podrží, neboť se obává nástupu Tomia Okamury k moci, Andrej Babiš hlasování o nedůvěře vládě s vysokou pravděpodobností přežije. Předseda vlády s kolegy se podle deníku Právo navíc chystá vzít opozici vítr z plachet a vyjmenovávat před hlasováním vládní úspěchy.

„Řekneme, co jsme za rok ve vládě udělali, nejde o žádnou obranu,“ přiblížil deníku možnou podobu sněmovní debaty Babiš, podle kterého si dal kabinet do vládního prohlášení víc než 650 úkolů a pravidelně bude hodnotit jejich postupné plnění. Pokus o vyslovení nedůvěry vládě Babiš vnímá jako dobrou příležitost pro vyjmenování svých úspěchů.

U řečnického pultíku se tak budou střídat poslanci opozice s poslanci vládnoucí většiny.

Někdejší český premiér a předseda Senátu Petr Pithart má za to, že politickou situaci mohou změnit až další volby, protože prezident Miloš Zeman dává znovu a znovu najevo, že i kdyby byla vládě vyslovena nedůvěra, premiérem bude znovu jmenován Andrej Babiš.

Ve vystoupení, které přenášela internetová televize DVTV k tomu dodal, že příliš nerozumí postoji ČSSD, protože tato strana sice tvrdí, že ve vládě pracuje pro občany a může to být i pravda, ale její nápady prý stejně krade předseda Babiš, takže sociální demokracie na účasti v kabinetu nezískává příliš mnoho politických bodů.

„Všichni víme, že tato země potřebuje, jako každá země, silnou přesvědčivou levici a to, co se děje, je katastrofa. Těžko radit z dálky, že jo. Ono mají dobré nápady, ale vždycky jim je ukradne ten Babiš. A když nemají persony, které jsou schopné ten nápad uhájit, tak ať jdou do háje prostě,“ rozpálil se Pithart na debatě Paměti národa.

Potřebné charisma podle bývalého předsedy české vlády neměl ani Bohuslav Sobotka a už vůbec je prý nemá stávající šéf strany Jan Hamáček. „Snad jsou tam nějací lidé, kteří by ho měli, ale už začíná být pozdě. Svým hlasem je povzbuzuju k nějaké bojovnosti. Oni teď pracují pro svého nepřítele,“ volal Pithart do Lidového domu, sídla ČSSD.

autor: mp