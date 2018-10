Babiš jednal na Pražském hradě se Zemanem

Premiér v neděli řekl, že se dnes se Zemanem uvidí a o vyznamenání pro Krúpu s ním bude hovořit. „Asi to není dobré, je tady plno jiných podnikatelů, kteří by si to určitě víc zasloužili,“ uvedl. Babiš z pozice premiéra Zemanovy návrhy na vyznamenání spolupodepisuje. Zeman minulý týden v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál řekl, že finančník Krúpa vyznamenání dostane, protože bojuje proti podnikateli Zdeňku Bakalovi.

