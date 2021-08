Babiš jezdil po republice. A Šídlo vtipkoval o politicích v limuzínách

Komentátor Jindřich Šídlo vyzývá, ať lidé „šetří emoce na důležitější věci“ než na kritiku vládních členů za to, jak křižují naší zemí ve vládních limuzínách a „předstírají u toho, že vládnou, což je v jejich pojetí i napuštění fušersky opraveného bazénu někde u hotelu nebo popojíždění na kolech po severních Čechách“. „Tohle se dělo, děje a dít bude,“ podotýká. Navíc vás prý předvádění vlády v tomto směru ještě přijde levněji oproti situaci, kdy by začala rozdávat.

Vzpomíná, že to není nikterak ojedinělé chování a již v devadesátých letech bylo dobírání za využívání vládních prostředků k tvoření politické kampaně součástí dobírání se mezi pozdějším Václavem Klausem a Milošem Zemanem. „Šťastný let, Václave,“ vystřelil si v roce 1996 ze svého oponenta Zeman nápisem na střeše svého autobusu Zemák poté, co Klaus, tehdy coby předseda vlády, na pohyb po republice během své kampaně využíval vládní helikoptéry.



„Jak šly roky, pozměnil Miloš Zeman pohled na svět, takže v roce 2018 letěl státním vrtulníkem i na svatbu šéfa svého protokolu Kruliše do Osvětiman. Nemluvě o pravidelných cestách do krajů, což byla součást permanentní předvolební kampaně před druhou přímou prezidentskou volbou,“ poznamenává Šídlo ve své glose na serveru Seznam Zprávy.

Komentátor míní, že nynější „výlety“ členů vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) za použití vládních limuzín by tu byly i v případě, že by ve vládě seděl někdo úplně jiný. „Někteří vysloužilí politici vám ale možná rádi popíšou, jak tohle řemeslo mění pohled na reálný svět. Jak se věci, které vás před vstupem do politiky rozčilovaly, stanou součástí vaší dennodenní rutiny. Když spěcháte, vydáte pokyn svému řidiči, aby ten modrý maják prostě položil na střechu a vyrazil po tramvajových kolejích vpřed, protože tu příští akci prostě musíte stihnout,“ zaznělo od něj.

Dodává však, že všechen tento „luxus“ nakonec skončí a po nasednutí na zadní sedadlo se jednoho dne s někdejší politickou špičkou „najednou auto nerozjede“.

Dolní Poustevna, Mikulášovice, Velký Šenov, Šluknov, Varnsdorf a Rumburk. Tady všude jsem dneska byl. Krásná příroda a zároveň tvrdý kraj se spoustou milých a pracovitých lidí. Večer jsem zakončil burčákem a lívanci v Rumburku na burčákobraní. pic.twitter.com/A9Z24H6tln — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 27, 2021

