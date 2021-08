Babiš junior zatím nejdrsněji: Patří za mříže, pronesl o svém otci. Přiznal, že za ním stojí „lidé s prozápadní orientací“

reklama

Policie Andreje Babiše mladšího předvolala, aby vypovídal ohledně svého únosu na Krym. „Bude to v září. Podám vysvětlení ohledně jednoho e-mailu, co jsem psal v roce 2018. A je to ohledně zavlečení do ciziny neznámým pachatelem. Je to absurdní, protože já jsem oznámil, kdo mě zavlekl, byl to Petr Protopopov,“ sdělil Babiš mladší, jenž trvá na tom, že to byl únos. „Bylo mi vyhrožováno, že buď budu zavřen v ústavu, nebo pojedu na prázdniny. Neměl jsem na výběr, a tak jsem musel jet tam, co oni nazvali jako prázdniny, a spolupracovat tam s doktorkou a jejím manželem,“ poznamenal.

Proč se Andrej Babiš mladší rozhodl k celé věci vracet, byť letos v únoru tvrdil, že je to uzavřená kapitola? „Já jsem změnil názor kvůli tomu, protože jsem potkal na sociálních sítích pár lidí, kteří mi pomohli a nahlédli do mých dokumentů, které jsem sdílel – a hned viděli nesrovnalosti až kriminální činnost,“ uvedl. Trestní oznámení chce nyní mimo jiné podat na Národní ústav duševního zdraví, Ditu Protopopovou i jejího manžela. Zda jej chce podat i na svého otce, nyní nechce komentovat.

„A vy chcete, aby všichni tito lidé včetně vašeho otce šli sedět?“ zeptala se moderátorka Andreje Babiše mladšího. „Patří za mříže, neboli minimálně by se měli odstěhovat do Ruska. Tam, kde patří, spolu s otcem, jeho právníkem Agrofertu Alexejem Bílkem – a všechno, co tady existuje po sametové revoluci, ještě stále to tady je, stále to existuje. Lidi jsou slepí a hloupí a já už toho mám dost,“ poznamenal Babiš mladší. Ohledně ukrajinské přítelkyně Jelizavety, s níž měl být Andrej Babiš mladší na Krymu, uvedl, že šlo o nastrčenou Ukrajinku s proruskou ideologií.

„Platí, že jsem připraven vypovídat ohledně Čapího hnízda, policie mě ale v tomto případě neoslovila,“ poznamenal k další kauze Andrej Babiš mladší. A zdůvodnil, proč i v tomto nakonec změnil názor. „Nechtěl jsem jít proti vlastnímu rodinnému příslušníkovi, ale dnes to vidím jinak. Co mi udělal otec, rodina nedělá. To nemůže otec udělat synovi. Historie mého otce je jasná od Petrimexu ze Slovenska, ale lidé jsou unavení to poslouchat. Už tomu nechtějí věřit,“ podotkl Babiš mladší.

Ten je od července v Česku a je velmi aktivní na sociálních sítích. Přiznává, že má okruh spolupracovníků. „Pomáhají mi bývalí investigativní novináři, právníci, doktoři, experti, Češi, prozápadní, kteří mají dost té situace v Česku. Na sociálních sítích mně pomáhá někdo s češtinou,“ sdělil, konkrétní však být nechtěl.

Odmítl také to, že by jej některé strany využívaly v předvolební kampani. „V žádném případě. Jsem svéprávný, svobodný člověk, mám právo stýkat se, s kým chci, je to moje věc. A to, že jsem se stal součástí české politiky, zavinil můj otec. On je důvod, proč jsem kdy byl zapleten do české politiky,“ podotkl Babiš mladší.

Odmítl i to, že by si nyní s otcem vyřizoval účty. „Já jdu podat vysvětlení na policii, mám právníky, je to čistě právnická záležitost, co má společného se zdravotnictvím a lidskými právy. Ale řeknu, že jsem se potkal s některými politiky a slyšel jsem, co se děje v pozadí, o čem lidé nevědí. Slyšel jsem strašné věci,“ poznamenal Babiš mladší. Policii v Česku podle svých slov bere s rezervou. „I proto si dám teď v září pozor a jdu tam v doprovodu svého právníka,“ uvedl. Léky na schizofrenii už podle svých slov nebere a cítí se zcela zdráv.

Závěrem se pak vyjádřil i ke svému otci a k tomu, zda se mu ozval po únorovém rozhovoru se Seznam Zprávami, či nikoliv. „Otec se mi neozval a já jsem moc rád, nechci s ním mít nic společného. Jsem rád, že se mi neozval. Na mobilu ho mám zablokovaného, nenechám se psychologicky ovlivňovat,“ uzavřel Babiš mladší.

