Babiš k nouzovému stavu: Izrael? Je to jinak. Zahoďte hádky, vyzval opozici

"Musíme se co nejdříve docílit toho, aby se šíření viru zpomalilo, abychom ochránili občany. Potřebujeme snížit reprodukční číslo R pod hodnotu 1. Až pak se může uvažovat o zmírnění opatření," podotkl Babiš a upozorňoval na to, že opatření nebudou platná bez nouzového stavu. Jde například o omezení volného pohybu osob, zákaz prezenční výuky na všech typech školech, zavření provozoven stravovacích služeb, zákaz pití alkoholu na veřejných místech a další.

"Nepředpokládáme omezení ekonomiky, jako tomu bylo na jaře. Nepředpokládáme omezení průmyslových podniků," zdůraznil Babiš. Popřel pak i to, že by v Izraeli byl totální lockdown, neboť tamní firmy vyráběly nadále. Odmítl i to, že by na jaře vláda zavřela Škoda Auto, tu podle něj zavřel Volkswagen.

Dle Babiše by pak měly dnes dorazit antigenní testy. "Neprodleně v neděli, v pondělí začneme testovat u seniorů a u občanů, kteří jsou nejvíce ohroženi," sdělil Babiš. Hovořil i o tom, že vláda se snaží otevírat programy, kterými by kompenzovala ztráty firem. "Nelišíme se od vyspělých zemí Evropské unie," podotkl. "Od nástupu Sobotkovy vlády jsme snížili 41,3 na 29 miliard. A pokud ten dluh teď roste, je to logický! V pandemii!" rozohnil se Babiš. "Naše vláda potřebuje čas," podotkl s tím, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček připravuje restart ekonomiky.

V závěru požádal Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 3. 12. 2020. "Zapomeňme na politiku a všechny animozity. Určitě není nejlepší čas pro politické hádky. Koronavirus porazíme jedině společně," apeloval Babiš. "Určitě nejsme bezchybní, ale určitě pojďme táhnout za jeden provaz," poděkoval v závěru za pochopení Babiš.

Následovalo první vystoupení ministra zdravotnictví Jana Blatného na půdě Poslanecké sněmovny. "V České republice stále a významně probíhá komunitní šíření onemocnění. Nákaza se šíří napříč celou společností," uvedl Blatný. "Opatření mají velký potenciál šíření zastavit. Ale jenom tehdy, když je budeme striktně dodržovat!" dodal Blatný.

Vyhráno podle něj nemáme, i když to vypadá, že dochází k poklesu růstu, nikoliv však k poklesu epidemie. "Pokud bychom teď přestali dodržovat opatření, která jsou v platnosti, efekt se nedostaví. Ale dostaneme se na hranici lůžkových kapacit, které pořád vyčerpané nejsou," sdělil Blatný s tím, že není nutné zavádět nová opatření, ale je nutné dodržovat ta, která byla zavedena.

"Zásadní problém, který by toto mohl zkomplikovat, je v počtu nakažených seniorů," poznamenal následně Blatný. Příští týden podle něj budou zahájena testování seniorů. "A i když zatím máme dostatečné lůžkové kapacity, dostáváme se do problému s obsluhou. To znamená, že máme nedostatek zdravotníků," uvedl. Vyčerpání systému v principu hrozí, protože každý systém má své limity. "Zatím se tak neděje. Co systém ohrožuje, je nedostatek personálu, nikoliv techniky," podotkl.

