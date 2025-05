Babiš má lidi rád. Fiala? Nejsem si jist, míní Petrov

V pořadu XTV „Podrženo, sečteno“ vystoupil hudebník, pedagog, manažer a člen RRTV Vadim Petrov. Moderátor Luboš Xaver Veselý odstartoval diskusi dotazem na volební kampaň premiéra Petra Fialy, lídra uskupení Spolu. Petrov odpověděl: „Je to tady a jedeme. A já jsem si říkal, jestli je to dobrý nápad povolat do hry herečku Pazderkovou. Viděl jsem i kus nějaké moderace, jak říkala: ‚Vy, kteří tady držíte palestinské vlajky, se můžete divit – jednoho dne můžete držet ruské vlajky a mávat jimi.‘ A nikdo to nepochopil. Ale možná, že tohle je správně. Lidi na ta setkání chodí.“ A dodal, že formát typu blbá blondýna a k tomu chytrý pan profesor, který vše vysvětlí, je možná dobrý.

„Někteří lidé říkají, že ona není hloupá. A někteří zase, že on není chytrý,“ nadhodil moderátor. „Kdo ví, jak to je,“ připustil host a zdůraznil, že Pazderková velký vhled do politiky nemá. „Ona to tak cítí,“ soudí Petrov. Dále se vedla diskuse o tom, jestli taková kampaň má vliv na volby. „Já myslím, že velký. Největší ze všech možných,“ mínil Petrov. Živý kontakt je podle něj důležitý. „Lidi vidí, že pan premiér má sako, i když je v sále horko. A paní Pazderková tak hezky a přirozeně o těch věcech mluví, vidí to jako většina lidí ze sálu. Ten lidský kontakt funguje. A je dobře, že to politici dělají. Třeba Andrej Babiš si to úplně užívá a mám z něj pocit, že má ty lidi rád a je mu mezi nimi dobře. Nejsem si tak úplně jistý, že pan premiér to má stejně,“ zamyslel se Xaverův host.

Ukrajinci jsou většinou slušní lidé

Dalším tématem byla nenávist bující na českém internetu, jejímž terčem se stali Ukrajinci. „Říkal jsem si vlastně, kdo má zájem tyto průzkumy dělat. Ptát se na internetu, kdo je nejvíc nenáviděný a jaké je pořadí. Má-li to sloužit k tomu, aby se řeklo: ‚Vidíte, jak je to internetové prostředí falešné, zrádné, neregulované, jak je třeba ho regulovat,‘ tak já jsem členem regulační komise. Neberu to vážně, ten údaj je irelevantní. Nezajímá mě to,“ vyjádřil se Petrov. Dodal, že je rád, že tu Ukrajinci jsou. „Když potřebujete něco udělat na baráku, většinou přijde Ukrajinec. Jsou to převážně slušní lidé,“ řekl host pořadu Podrženo, sečteno.

Následovala diskuse o důvěře Čechů v Českou televizi. „Dobře to tam děláte, Xavere, v té radě. Nevím, proč vás chtějí odvolávat,“ podivil se Petrov. Podle jeho názoru kvalita, důvěryhodnost i sledovanost ČT jde nahoru. „Všechno jde nahoru, poplatky jdou nahoru,“ připomněl hudebník.„Jenom ten generální šel dolů,“ namítl moderátor. „Ten se s tou televizí nějak nepotkal. On tam prošel, omylem tam byl. Já si tak představuji, jak sedí v kanceláři. On má psa, tak tam sedí s tím psem. Hladí psa po hlavě. A tak tam nějak jsou. Nezaznamenal jsem, že by se zapojil do dění v ČT, že by za něco zabojoval, proti něčemu zabojoval. Tak tam seděl s tím psem a čekal, až ho odvoláte,“ vylíčil Petrov svou představu. Chybou podle něj bylo, že si ředitel nenašel spojence. „Zůstal tam sám. Prosvištěl televizí, myslím si, že ho historie moc nezaznamená. Teď jde o to, koho zvolíte,“ obrátil se k moderátorovi Veselému. Líbilo by se mu, kdyby to byl spíše administrátor, který by dokázal věci procesovat. Podle Petrova by bylo dobré, kdyby prostředky, které teď dostávají média veřejné služby, byly k dispozici také soukromým sdělovacím prostředkům. Šlo by podle něj žádat o granty, např. na vysílání o ukrajinské problematice.

Moderátor se pak svého hosta zeptal, jestli nepřemýšlí o tom, že „by to zvedl“. Petrov se však přímé odpovědi vyhnul. „Je zajímavé, že je tam vždycky několik jmen, která se zopakují. Pak to někdo dostane. Já jsem si myslel, že by to mohl chtít zpátky Petr Dvořák. Někdo mě vyvedl z omylu, že to nechce zpátky. Možná mě vyvedete z omylu. Ale líbilo by se mi, kdyby tam přišel někdo z mladší generace,“ řekl Petrov.

Jeden blbec vedle druhého

Dále se mluvilo o údajném rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Harvard nesmí přijímat cizí studenty, ti stávající mají přestoupit. „Tak to není,“ zdůraznil Petrov. Trump podle něj pozastavil finanční pomoc univerzitě. „Harvard má svých peněz dost. Článek jsem četl, abych pochopil kontext, ale kontext tam nenabízí, to je jenom výstřel,“ soudí hudebník a pedagog.

„Je to chaos, co vytváří Trump, nebo je to celé řízené, naprogramované?“ zeptal se moderátor. „Lidi mají pocit, že Trump je na to sám, že kolem něj jsou hlupáci. To mě tak irituje. Nemám pocit, že celá současná americká administrativa je jeden blbec vedle druhého. To si vážně nemyslím na rozdíl od nějakého politologa z Brna,“ zdůraznil Petrov.

Došlo i na kazu Dozimetr. „Já tomu moc nerozumím. Jakmile se řekne Čapí hnízdo nebo Dozimetr, mně to trochu splývá. U Dozimetru je zajímavé, že jsou tam mrtví, okolo, v té kauze, říká se. To už je závažnější kauza než Čapí hnízdo,“ soudí Petrov. Je to podle něj kauza pro soudce.

Na přetřes přišel i Jurečkův recept na zvýšení porodnosti – rodičovská pro Ukrajinky. „Stíhají to do voleb?“ zeptal se moderátor. „Asi ne,“ připustil Petrov a dodal: „Ale proč ne? Lidi potřebujeme,“ řekl a zopakoval, že Ukrajinci jsou dobří lidé.

