Babiš možná ustoupí starostům. Je připraven k další diskusi

„Za mě určitě jsme připraveni o tom diskutovat,“ uvedl Babiš. Záležitost projedná ve středu poslanecký klub ANO. Kompromisní verzi zmírnění na základě novel ANO a STAN by pak měla najít skupina zástupců sněmovních stran pod vedením předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

Vláda podle premiéra při projednávání úprav neměla k dispozici informace o rezignacích starostů a radních, kteří se rozhodli vzdát se obecních funkcí. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla jsou jich už desítky. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka hrozí, že se zejména na malých obcích na podzim nepodaří najít dostatek kvalitních zájemců o funkce na radnicích, obce by pak musely řídit správci ministerstva vnitra.

Jedna z novel by měla zbavit starosty, místostarosty a radní, kteří tyto funkce nevykonávají na plný úvazek, povinnosti zveřejňovat v centrálním registru informace o veškerém svém majetku, což navrhli poslanci KDU-ČSL. Poslanci STAN pak navrhli, aby informace o majetku nebyly veřejné bez omezení – zájemci by se do registru mohli dostat jen na základě individuální žádosti.

autor: mp