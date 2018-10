Babiš na historickém maximu, ODS ztratila téměř 17 procent svých voličů. Data STEMu jsou naprosto nečekaná

26.10.2018 11:09

Říjnový výzkum STEM probíhal po komunálních volbách a částečně za voleb senátních. Volební kampaň i výsledky voleb se do určité míry odrazily na říjnových preferencích do Poslanecké sněmovny. Získal STAN, který překonal pětiprocentní hranici a do Sněmovny by se tak dostalo osm subjektů. Hnutí ANO nadále jasně vede a ve volebním modelu vykazuje od voleb do PS vyrovnané výsledky. ODS a Piráti na místě druhém a třetím mají téměř shodný výsledek. Každá z nich by s hnutím ANO dosáhla na většinovou dvojstrannou koalici. Levicové strany KSČM a ČSSD nadále mírně ztrácejí. Nedaří se TOP 09.