Babiš nakládá s lidmi jako s dobytkem. Zavřel nás a ještě vyplazuje jazyk. Ozval se lékař Hnízdil, kterému z oficiálních míst napsali, ať drží ústa

Jan Hnízdil má za to, že Andrej Babiš neřídí Českou republiku jako firmu, ale spíš jako farmu zvířat.

„Andrej Babiš předvedl, jak se řídí stát jako firma (zvířat). Když se blíží nebezpečí, dobytek se zavře do chléva a nepustí se ven, dokud hrozba nepomine. Nechal zavřít hranice, školy, obchody, živnosti a na ústa nám nasadil roušku. Pak na nás vyplázl jazyk a řekl: ‚Čau lidi! Chtěli jste mě zavřít, tak jsem zavřel já vás!‘ Jeho rozhodnutí byla od počátku chaotická, neadekvátní, přestřelená. Zdravotní, ekonomické a sociální následky mnohonásobně převýší škody způsobené koronavirem. V armádě se tomu říká přátelská palba. Ve snaze zničit nepřítele se vybombardují vlastní jednotky,“ prohlásil Hnízdil v rozhovoru pro server E15.cz.

Je toho názoru, že stát by měl postupovat uvážlivěji. Dočasně zakázat velké akce, chránit seniory. To je podle lékaře v pořádku. Co už v pořádku nebylo – nošení roušek v lese nebo v autě. Epidemiolog Roman Prymula si to uvědomil a podobné nesmysly zrušil.

„Pan premiér je přitom proti. Rád by nás nechal zavřené co nejdéle, nejlépe navždy. Je v zajetí vlastního strachu. Nevystrčí nos bez roušky, chyběl na setkání nejvyšších představitelů v Lánech, dokonce se izoloval od vlastní rodiny, což na mě působí dost zbaběle,“ nebral si servítky Hnízdil.

Místo Babiše by prý teď měla stát vést celá skupina lidí, ve které by na jedné straně zasedli lékaři včetně epidemiologů, ale také právník či právníci, sociologové, psychologové a zástupci Sněmovny i Senátu. Tento kolektivní orgán by měl podle představ Hnízdila brát v potaz i stanoviska EU a WHO a uvážlivě provést tuto zemi krizí.

Prezidenta České lékařské společnosti Štěpána Svačinu požádal, aby se podílel na vzniku této skupiny, jenže u něj tvrdě narazil. „Pan Svačina napsal, abych si jako držitel Bludného balvanu Sisyfa nasadil roušku a držel ústa.“

Za pozitivní v této krizi považuje Hnízdil alespoň to, že prezident Miloš Zeman se schoval a není tolik slyšet. Hnízdil nepochybuje o tom, že to je ku prospěchu celé společnosti.

Pokud by měl lidem něco doporučit, tak pokud nemají vážné potíže, měli by koronavirus léčit doma ležením v posteli, popíjením čaje, srážet příliš vysokou teplotu s pomocí léků, zkrátka se chovat, jako kdyby měli běžnou virózu. Tak se vyhneme tomu, že bychom koronavirovými pacienty zahltili zdravotnický systém, jak se to stalo např. v Itálii.

