Babiš nechá na rozhodnutí svého hnutí, zda bude znovu kandidátem na premiéra

Babiš v minulosti uvedl, že by premiérem být nemusel, naznačil, že by vedení vlády mohl převzít místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec. „Tak jsem měl nějakou slabší chvilku, kde jsem řekl, že aby si někdo nemyslel, že jsem celý život chtěl být premiérem. To určitě ne. To, že se toho novináři chytili a teďka se jim to líbí, tak tomu rozumím, ale jde o to, co řekne hnutí,“ řekl dnes.

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek ale už dříve uvedl, že považuje Babiše za jediného kandidáta hnutí na premiéra i pro druhý pokus o sestavení vlády. Také Brabec minulý týden řekl, že preferovaná varianta v ANO je, aby byl premiérem znovu jmenován Babiš. Záležitost by dnes měl projednávat i výbor ANO.

Sám předseda ANO, který po neúspěšné žádosti své vlády o důvěru předá tento týden prezidentu Miloši Zemanovi demisi, na Facebooku napsal, že opět bude kandidátem na premiéra a nálada v hnutí je podle něj stejná. „Nezaznamenal jsem žádný jiný názor na obsazení té funkce,“ napsal.

Babišova pozice ale může komplikovat jednání o nové vládě. ČSSD a KDU-ČSL, které nevylučují vstup do kabinetu, totiž mezi své podmínky vládní spolupráce řadí to, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk. Babiš je obviněn z podvodu v případě padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo, sněmovna ho minulý týden vydala ke stíhání.

Na otázku, zda má nějakou strategii do dalších jednání o vládě, Babiš dnes řekl: „Samozřejmě strategii máme vždycky. Já jsem přišel jako krizový manažer do politiky.“ Odmítl ale naznačit, jaká je jeho strategie.

Zeman už dříve uvedl, že Babiše i podruhé pověří jednáním o sestavení vlády. Před jmenováním nového kabinetu ale na rozdíl od prvního pokusu bude vyžadovat podpisy 101 poslanců, kteří novou vládu podpoří. Babiš dával opakovaně najevo, že by upřednostnil i napodruhé jednobarevný kabinet, musel by ale získat podporu některé další strany. Hnutí ANO má ve dvousetčlenné sněmovně 78 poslanců.

