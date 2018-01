Babiš nic nepokazil, není důvod, aby nebyl dále premiérem, prohlásil v ČT jasně hejtman Okleštěk

„Já si myslím, že pan Babiš nic nepokazil,“ zdůvodnil Okleštěk, proč nevidí důvod, proč by Babiš být premiérem neměl. Podpora pro Babiše byla podle něj jednomyslná. „Já to vidím jednoznačně,“ řekl poslanec a dodal, že stejnou optikou to vidí také celé vedení hnutí ANO.

Šéf hnutí ANO se podle Oklešťka jednání osobně zúčastnil. „Pan Babiš se nás ptal na názor,“ vysvětlil poslanec, jak jednání výboru probíhalo a znovu zopakoval, že Babiš má jednoznačnou podporu, i kdyby své stanovisko formuloval jinak. „Já to vidím jako nezměnitelné. Nevím, co by se muselo stát, aby se názor změnil,“ reagoval dále Okleštěk na to, zda se do budoucna nemůže stát, že v rámci strategie vyjednávání výbor od nynějšího stanoviska odstoupí.

Ladislav Okleštěk ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ohledně vládního modelu pak Okleštěk favorizuje většinovou vládu, nebo menšinovou vládu s podporou. „Mně by se líbila vláda s ODS,“ uvádí pak svoje osobní preference týkající se vládního půdorysu a dodává, že ve hře by také mohla být spolupráce se sociální demokracií. Závěrem důrazně připomněl, že to je ovšem záležitost partnerů.

Psali jsme: Babiš nechá na rozhodnutí svého hnutí, zda bude znovu kandidátem na premiéra Piráti: Babiš plánuje další čistky. Změny mají omezit Odbor protidrogové politiky Senátor Valenta: Vláda nemaká, ale spí Babiš: Vzteklá mise "Sestřelte Babiše za každou cenu" vstoupila do další fáze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla