Babiš odkryl soukromí: Za co mu nadává Monika. Kdy se sbalí a půjde pryč. Co pravda a láska?

Prvním tématem rozhovoru byla rodina. Při té příležitosti citoval Babiš bývalého australského premiéra Tonyho Abbotta, který řekl, že nejlepší migranti jsou naše děti. „Takže rozmnožujme se a nepotřebujeme žádné migranty,“ dodal k tomu premiér. Promluvil také o útocích na jeho rodinu: „To, že útočí na mě a že se mě chtějí všichni zbavit, tyhle, který jsou tady dlouho, tak tomu rozumím, ale když útočí na manželku nebo na dceru, tak je to takové přes čáru.“ Tyto útoky mu prý jeho manželka vyčítá. Anketa Máte důvěru ve Věru Jourovou? (Hlasování od 11.9.2019) Mám 11% Nemám 89% hlasovalo: 1508 lidí

Xaver Veselý se dále zeptal, zda je pro Babiše politika droga. „Ne, není to droga, já myslím, že bych úplně v pohodě odešel z politiky, já se nepotřeboval nějak proslavit, vybudoval jsem obrovskou firmu, byl jsem poměrně známej, ne tolik jak teď...“ tvrdil premiér. Xaver se zeptal, jaká je tedy jeho motivace. „Je to boj za pravdu. Je to vlastně boj proti různým lžím, dezinformacím,“ dodával premiér. „Potom člověk vidí, jak funguje celý svět, tak o tom přemýšlím, teď jsem byl v Turecku, mluvil jsem mezi čtyřma očima s tureckým prezidentem Erdoganem a potom se dozvíte plno věcí, které jsou samozřejmě úplně jinak než v médiích. Nebo Viktor Orbán, který je mi velice blízký a je 30 let v politice,“ doplnil.

„Taky jsem to teďka zažil v té nejvyšší politice, když jsme hráli tu takzvanou hru o trůny a V čtyřka porazila ten Osaka gang.To znamená že Macron, Merkelová, Sanchéz a Rutte se domluvili v Japonsku a mysleli si, že nás převálcují, ale nepřeválcovali,“ stočil premiér rozhovor na EU. Krátce se také zmínil o druhé světové válce a překreslování historie: „Kdo byli ti Spojenci po druhé světové válce? My tady se snažíme nějak překreslovat historii. Rudá armáda samozřejmě významnou měrou přispěla k poražení fašismu a nacistů.“ Dodal, že mnoho konfliktů by se dalo vyřešit, kdyby ovšem světové velmoci chtěly. Fotogalerie: - První práce po prázdninách

Moderátor pak nadhodil otázku existence božích mlýnů. „Snažím se. Já tedy nejsem věřící, ale věřím na vesmír. Věřím, že něco nad námi existuje a že to někdo sleduje. Snažím se věřit, že ta spravedlnost musí přijít a že ta pravda musí zvítězit. Ale jde to ztěžka.“ Xaver Veselý se zeptal, zda existuje něco, za co ho boží mlýny ještě potrestají. „Já to teda dostávám nazpátek nadmíru teďka a myslím, že si tolik toho ani nezasloužím, z hlediska těch lidí, kteří mě nesnáší a nenávidí.“

Na protestující na náměstích si prý už zvykl. „Já jsem byl minulý rok 21. srpna tady před Českým rozhlasem, kdy mi někteří lidé sprostě nadávali, plivali na mě, zabránili mi položit věnec, přitom jsme měl velice dobrý projev, snažím se spojovat, nesnažím se provokovat a myslím, že z titulu mé politické kariéry mi nikdo nemůže nic vyčíst a že ty různé pseudoaféry jsou vymyšlené z minulosti,“ řekl a Xaver Veselý se ho zeptal, zda tyto věci někdy konzultuje s psychologem. „Já to konzultuji s vesmírem,“ prohlásil premiér se smíchem. „Musíte něčemu věřit, jinak bych se z toho zbláznil, co všechno na mě padá ze všech stran. Musíte věřit, že pravda a láska zvítězí a že ta podpora tady je, ale nejdůležitější je, že jsou tu občané, kteří mi píšou a podporují mě. To je pro mě jediná věc, proč zůstávám v politice. Kdyby mi všichni nadávali, tak se sbalím a pudu pryč,“ poznamenal premiér.

Babiš se pak znovu obrátil k zahraniční politice: „Já vidím potenciál naší země, i v rámci V4, více se angažovat v problému v Sýrii a v záležitosti uprchlíků, i potom, co jsem mluvil s prezidentem Erdoganem, protože on má skutečně dobrý plán vybudovat tam byty, nemocnice, školy pro ty uprchlíky. My jsme mu dali 6 miliard euro jako Evropská unie, ale on říká, že už ho to stálo 40 miliard, a já chci teďka konkrétní projekt. A bez Trumpa a bez Putina a ostatních hráčů v tom regionu to nedáme, a i když jsme střední země, máme tam velvyslanectví a já tam vidím potenciál. Já nechci nic říkat, ale zkusíme nějakým způsobem tento návrh i v rámci Evropy řešit.“

autor: kas