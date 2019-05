Babiš ohromil podnikatele: Včely mají řepku rády. A novináři si můžou kecat, co chtějí

Babišovu přednášku ve slavné výstavní síni Mánes v centru Prahy si poslechly desítky českých i německých podnikatelů. Hovořil o řadě témat úzce souvisejících s českou přírodou. Své řekl například k emisím, k elektrickým automobilům či k jaderné elektřině.

I když je Babiš v této oblasti často kritizován, že pro byznys s řepkou příroda v mnoha směrech trpí, tak novináře nyní ujistil, že přírodu má rád, chce o ni pečovat a pomoci ji chránit. „My v Čechách máme rádi přírodu,“ ujišťoval přítomné předseda vlády. „Máme obrovský program na vodu, chceme zasadit deset milionů listnáčů, kůrovec nám žere lesy,“ dal za příklad.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rovnou neváhal uvést pozitiva našeho evropského žlutého prvenství. „Včely mají rády řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě,“ řekl premiér při hájení pěstování řepky, jejímž největším zpracovatelem v Česku jsou právě firmy ze svěřenského fondu Andreje Babiše.

Více než deset let tak platí, že česká krajina se barví do žluta. Na šestině zemědělské půdy kvete řepka olejka. V žádné jiné evropské zemi tolik místa řepka na polích nezabírá. Podle statistik má Česká republika nejvyšší plochu v zastoupení řepky v osevním postupu, je to zhruba 400.000 hektarů. Pěstuje se v podstatě chemickým způsobem, tedy hnojí se postřikem přímo na rostlinu.

Původní zdroj textu ZDE

Psali jsme: ČT mě terorizuje! nadával Babiš. Ale pak si vzpomněl, co uvedla TV Nova... Byla legrace Naštvaný Babiš: Já a StB? Teď vám řeknu, jak to bylo. Proč to nikdo nenapíše? Senátor Valenta: Řepka zabíjí včely. Jako kdyby nestačilo, že řepka ničí půdu ČT a štváči proti národu! Babiš bude potěšen: Veleba se neudržel a napsal o řepce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab