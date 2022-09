Babiš podkopává soudy, podkopává demokracii. Expert varuje

Politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně má za to, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš může výrazně uškodit Česku. Tím, jak zpochybňuje samotné základy demokracie. Demokracie stojí na tom, že lidé věří institucím, včetně soudní moci, a pokud Babiš tvrdí, že čelí vykonstruovanému stíhání, podkopává základy demokratických institucí. A ty mohou zůstat oslabeny i poté, co Babiš samotný zmizí z politiky.

Miloš Gregor v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že soud s Babišem komunální volby příliš neovlivní, ale u prezidentských už by to mohlo být jinak. Pokud se Babiš nakonec rozhodne kandidovat, bude muset počítat s tím, že lidé budou zvažovat, zda dají hlas někomu, kdo by sice chtěl nejvyšší politickou funkci v zemi, ale je trestně stíhán.

Mnohem důležitější problém podle Gregora spočívá v tom, že Babiš ve svých vystoupeních zpochybňuje demokracii jako takovou a to je podle experta opravdu velký problém.

„Když to zhodnotím velmi mírně, tak mi přijdou dosti nemístná. Tady Andrej Babiš ukazuje, že jeho podnikání a to, aby nešel do vězení, což je z jeho pohledu samozřejmě logické, je pro něj mnohem důležitější než cokoliv jiného. Než demokracie, než svoboda slova, než svobodná média, než důvěra v justici. Je ochotný cokoliv z toho hodit přes palubu, jenom v zájmu toho, aby si udržel politickou moc, politickou přízeň svých voličů. To vnímám jako nebezpečné, protože Andrej Babiš dřív nebo později odejde stejně jako každý jiný politik,“ konstatoval Gregor.

„Ovšem tyto postoje a vnímání zásadních pilířů demokracie, jako je nezávislé soudnictví, tady pak zůstane i po něm. S tím se bude velice těžko pracovat, velice těžko se bude napravovat reputace těch institucí, které za to ani nemohou,“ rozvedl myšlenku.

Babiš se podle Gregora nebojí lhát, štěpí tím společnost a některé lidi nemusí napadnout, že pokud opravdu zneužil dotace v kauze Čapí hnízdo, fakticky to v konečném důsledku může znamenat, že zbude méně peněz na sociální politiku a tak podobně.

Hned v první den soudního procesu Babiš prohlásil, že proces s ním je zpolitizovaný, že se proti němu postavil polistopadový kartel, který ho chce vyhnat z politiky, snaží se o to již dlouhá léta, a celá obžaloba je vlastně úplně špatně.

„Je to organizované vyšetřování, aby vykonstruovali nepravdivou obžalobu. V té obžalobě je všechno špatně,“ prohlásil Babiš v první den procesu.

Babiš si trvá na tom, že postupoval podle zákona, že ke zneužití dotace na farmě Čapí hnízdo nedošlo a že teď už nemá s Agrofertem nic společného, protože svůj holding převedl do svěřenských fondů.

Od roku 2016 Babiš mnohokrát opakoval, že kdyby nebyl v politice, tak se žádná kauza Čapí hnízdo řešit nebude. Svá tvrzení zopakoval i ve svém nedávném internetovém pořadu Čau lidi.

„Tento pořad předtáčím v neděli večer, protože dnes, 12. září 2022 od devíti hodin, sedím u soudu. Takže konečně se všichni dočkali, hlavně pan Rakušan, ministr vnitra, který se vyjadřuje k tomu procesu. A vylezl na střechu Ministerstva vnitra, aby ukazoval na kalendáři, že 12. 9., že ‚Andreji, už je čas.‘ Nevím, proč mi tyká. Já si zásadně s členy organizovaného zločinu, což pan Rakušan je, netykám. Vážení přátelé, já jsem v pátek k tomu vystoupil, a četl jsem dlouho svůj názor na to, co se tady stalo. Takže, pokud jste to neviděli, tak si to dohledejte. Je to video, je to i text. Ale hlavně sledujte, prosím, mé vyjádření u soudu. A pochopíte, proč říkám, že to trestní stíhání bylo zpolitizované. Čapí hnízdo sloužilo dvakrát, před parlamentními volbami v roce 2017 a 2021, jako negativní informace o tom, že bych měl něco udělat,“ poznamenal Babiš úvodem svého pořadu.

„Samozřejmě jsem nic neudělal, a zásadně tu nepravdivou obžalobu odmítám. Já myslím, že každému musí být jasné, že 15 let stará kauza, kdybych nešel do politiky, tak nikdo o ní nikdy neslyšel,“ dodal a zdůraznil mimo jiné to, že dozorující státní zástupce Šaroch 30. srpna zastavil stíhání všech včetně něj.

„No, a potom přišel na řadu produkt polistopadového kartelu; to jsou ty lidi, který tady tuto zemi všichni ovládají a nahrávají si kšefty, a tenhle kariérista, který skutečně rozhodoval a zneužíval svoji funkci ve svůj prospěch, něco zastavoval, něco pouštěl, tak 4. 12. 2019 rozhodl, že přece jenom toho Babiše je potřeba stíhat. Aby pětikoalice měla o čem mluvit. Rozhodl o tom i na základě Milionu chvilek, kteří dělali masivní demonstrace v listopadu 2019. Pamatujete, na Letné. A potom se potkali se zástupci pětikoalice. Údajně budou přítomni i u soudu a budou křičet. Jako křičela Pekarová Adamová a Bartoš a ostatní, že Babiš patří do vězení. To je ta jejich presumpce neviny, a ta demokracie,“ sdělil Babiš s odkazem na tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a vyzval občany, aby soud sledovali – uvidí prý absurditu.

