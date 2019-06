Babiš pojede do Drážďan. Přednese tam projev

Mandát k premiérově účasti na fóru projedná v pondělí ještě před jeho cestou vláda.

Babiš, Morawiecki, Kretschmer a Schäuble se v pondělí večer zúčastní slavnostního zahájení fóra v drážďanském Albertinu. Českého premiéra poté ještě čeká bilaterální jednání s předsedou Spolkového sněmu, který v minulosti stejně jako Babiš působil ve funkci ministra financí.

V úterý, na kdy připadá hlavní jednání fóra, Babiš podle programu akce přednese úvodní projev. Podle materiálu pro jednání vlády poté český premiér navštíví Fraunhoferův ústav v Drážďanech, Institut CRTD (Centrum regenerativních terapií v oblasti biomedicíny) drážďanské Technické univerzity a Centrum protonové terapie Fakultní kliniky v Drážďanech.

Evropské fórum pro vědu, výzkum a inovace by mělo podle pořadatelů sloužit jako platforma pro regionální i celoevropskou spolupráci. Organizátoři upozorňují, že výzkum a inovace dávají významné impulzy k rozvoji celé evropské ekonomiky a mají rozhodující vliv na budoucí konkurenceschopnost a prosperitu.

Babiš v úterý uvedl, že se kvůli cestě do Německa uskuteční jednání české vlády v dřívějším termínu než obvykle. Zatímco jindy vláda zasedá od 14:00, v pondělí to bude už od 10:00.

Česká opozice chce příští týden vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, představitelé opozičních stran přitom uváděli, že by takovému hlasování měl být Babiš přítomen. Pokud by se to mělo naplnit, musela by se mimořádná schůze Sněmovny uskutečnit nejdříve ve středu.

autor: mp