Babiš překvapil: Zemanovo zdraví. A vzkaz těm, co nadávají na internetu lidem za názor

Ani tuto neděli premiér Andrej Babiš neochudil své příznivce o pravidelné facebookové hlášení „Čau lidi“. Z velké části se v něm věnoval klimatickému summitu zemí OSN, který se konal v americkém New Yorku, a také svému projevu, který přednesl na půdě Valného shromáždění. Znovu se vrátil k vystoupení švédské aktivistky Grety Thunbergové. Kromě toho zmínil i svůj rozhovor k 30. výročí od sametové revoluce na Aktuálně.cz a také prozradil, co se svou manželkou poradili prezidentu Miloši Zemanovi, aby se zlepšil jeho zdravotní stav.

Úvodem se premiér Babiš vyjádřil nelibě k faktu, že pondělní kontroverzní vystoupení mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové v New Yorku se nyní řeší víc než klima samotné. „Greta, Greta a potom Greta. Tohle mi přišlo, že bylo to hlavní, co si některá média vzala z klimatického summitu OSN. Tisíce memíček a vtipů na Facebooku. Kolegové mi pár z nich taky poslali, abych byl v obraze, čím lidi na sítích žijou. Dost jsem se pobavil,“ píše předseda vlády.

Anketa Pokud byste mohli zaslat televizní koncesionářský poplatek dle svého uvážení, kdo by ho dostal? Nechal(a) bych to ČT 8% Nova 1% Prima 14% Barrandov 67% Seznam TV 3% Šlágr TV 2% Jiná televize 5% hlasovalo: 18561 lidí

Česká média kritizovala, že český premiér Andrej Babiš odmítl projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. Nechtěl prý nic slibovat. „Nechtěl jsem na půdě OSN jen řečnit, i když to byl samozřejmě pro mě osobně důležitý milník. Kam přijedu, systematicky šířím dobré jméno naší země, chválím náš národ, jak je kreativní, a navazuji nová spojenectví,“ objasnil.

Hlavní projev měl až na půdě Valného shromáždění ve středu. Na rýpnutí novinářů, že sál byl poloprázdný, Babiš podotkl, že takhle vypadal skoro pořád od chvíle, co v pondělí promluvil prezident Donald Trump. A připomněl, že klima je jednou z největších výzev. „Všichni víme, že musíme snižovat emise, a Česká republika patří k menšině zemí, kterým se to skutečně daří,“ připomněl ministerský předseda.

Zmínil také, že americkému prezidentu Donaldu Trumpovi během jeho recepce otevřeně řekl, že na náš region v projevu zapomněl. A také že i EU potřebuje s USA obchodní dohodu, kterou chce uzavřít s Velkou Británií a o které americký prezident prohlašuje, jak bude skvělá. Jako další z mnoha setkání s politiky zmínil to s premiérem Velké Británie Borisem Johnsonem. Moc prý ocenil naše hospodářské výsledky. „Řekl nám, že jsou s ohledem na ostatní země EU ‚fantastic‘. Já mu řekl, že 65milionová V4 má vyjednávací sílu a chce pomoct s dohodou o brexitu. Slíbil, že přiletí do Prahy,“ přiblížil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté už od tohoto tématu upustil a připomněl, že se zapojil do projektu Aktuálně.cz k 30. výročí od sametové revoluce. Řekl v něm, že i když byl v listopadu 1989 v Maroku, stejně má na tu dobu silnou vzpomínku. A také že bychom neměli zapomenout, jak se tady po revoluci rozkradly stovky miliard. „Kdyby tehdejší politici měli vizi a nepromarnili spoustu času a peněz, mohli jsme být už dávno někde jinde. Taky jsem řekl, že součástí svobody a demokracie je i schopnost přiznat prohru a tolerovat, že politici, které jsem volil, jsou zrovna v opozici,“ podotkl premiér.

A na chvíli se vrátil i k administrativnímu komplexu v Letňanech, aby sdělil ještě pár údajů k tomu, co primátor Hřib nepochopitelně odmítá. Poukázal na to, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nedávno provedl hloubkovou analýzu a zjistil, že jestli nezačneme stavbu moderního administrativního komplexu rychle a systematicky řešit, zaplatí se v následujících deseti letech na nájemném v soukromých objektech pět miliard korun, za nutnou rekonstrukci a modernizaci státních budov sedm miliard korun a 13 miliard korun navíc ještě za jejich provoz a údržbu.

„Pan primátor Hřib to ale asi bere tak, že to nejsou jeho peníze. V PR oddělení Pirátů mu prostě řekli, že musí bojovat s Babišem, ať to stojí, co to stojí. Pražanům i všem ostatním občanům naší země tím sice škodí, má ale aspoň za jejich peníze titulky v médiích. A to je asi ta změna, co Piráti slibovali voličům,“ rýpl si do Hřiba předseda vlády.

A dodal ještě jednu zásadní věc, kterou si primátor dosud prý neuvědomil: v roce 2028 skončí Praze pronájem Škodova paláce, kde sídlí magistrátní úředníci, a Praha bude potřebovat novou budovu pro 1 500 úředníků. „Bude ji stavět? Proč by nemohla být součástí komplexu v Letňanech? To bychom ale museli začít alespoň jednat,“ poznamenal.

Závěrem pak přišel na řadu i prezident Miloš Zeman, kterému Babiš s manželkou v sobotu pogratulovali po telefonu. Zeman si jim prý postěžoval, že je odvodněný a musí pít minerálky, dali mu proto tip, jak to spravit. „Monika mu vykládala o našem rodinném léčiteli, který nám připravuje bylinkové čaje, vybírá bylinky za pomoci virgule. Je to náš rodinný přítel a dělal to už jeho táta. Monika přesvědčovala pana prezidenta, aby to vyzkoušel. Snad ho k tomu ukecáme,“ doufá Babiš.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab