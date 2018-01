Babiš rázně nastoupil před poslance: Mafie, co objednala stíhání Vitáskové, objednala i stíhání mě a mé rodiny. Všechno je to propojené. Sahají mi na děti, neskutečná prasárna. Bojuji za pravdu

Poslanci se začali dnes dohadovat o tom, zda vydají premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. „Státní zástupce i policejní vyšetřovatel vyloučili, že by na ně byl činěn kdykoliv v průběhu trestního řízení politický tlak,“ zdůraznila ve svém proslovu zpravodajka mandátového a imunitního výboru Kateřina Valachová (ČSSD) s tím, že se nyní jedná o velmi ranou fázi trestního řízení a nejde momentálně o vyslovení viny a trestu. „Kmotr premiéra Sobotky chodil po Praze a vykládal, že Babiš půjde do vězení. To bylo už v roce 2016,“ zdůraznil ale po ní premiér Andrej Babiš (ANO).

Premiér Babiš i poslanec Faltýnek byli obviněni už před říjnovými sněmovními volbami pro podezření z dotačního podvodu a Babiš také z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Vinu popírají, stíhání má podle nich politické motivy.

Už před jednáním daly jednotlivé poslanecké kluby na vědomí, že pro vydání Babiše a Faltýnka budou hlasovat – kromě poslanecké klubu hnutí ANO. „Jsme přesvědčeni, že to má rozhodnout nezávislý soud, všichni občané mají mít rovnost před zákonem,“ poznamenal třeba šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. I sociální demokraté, komunisté a občanští demokraté dříve řekli, že budou pro vydání.

Projevů na plénu se prý chtějí zdržet poslanci TOP 09 i lidovci. Vše podstatné už podle nich bylo řečeno. „Informace ke kauze zakládají důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, a jediný, kdo může rozhodnout, je nezávislý soud,“ poznamenal dnes časně ráno předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Fotogalerie: - Vydání Babiše a Faltýnka

Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek uvedl, že celý klub bude hlasovat pro vydání. SPD vidí nesrovnalosti v kauze financování farmy Čapí hnízdo a chce nechat na policii, aby je prošetřila. Ráno to řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a zároveň odmítl, že by hnutí uzavíralo zákulisní dohody s ANO ohledně vydání či nevydání obou politiků vládního uskupení.

Grospič: Poslanci mohli nahlédnout do policejního spisu

Poslanci začali o Čapím hnízdu debatovat v devět ráno. Jako první promluvil před poslanci předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM). Seznámil poslance s dosavadním průběhem šetření výboru a řekl, že poslanci mohli nahlédnout do policejního spisu.

Zpravodajka Kateřina Valachová (ČSSD) po něm uvedla, že vyšetřovatel i státní zástupce označil na jednání výboru 9. 1. 2018 míru shromážděných zjištění i důkazů za obvyklou. „Státní zástupce i policejní vyšetřovatel vyloučili, že by na ně byl činěn kdykoliv v průběhu trestního řízení politický tlak,“ zdůraznila ale.

Valachová také připomněla, že výbor si pozval bývalého detektiva Jiřího Komárka, ale ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) odmítl zbavit Komárka mlčenlivosti.

Kmotr premiéra Sobotky chodil po Praze a vykládal...

„Žijeme v zemi, kdy si můžete objednat stíhání a dostat někoho do vězení,“ zdůraznil ale posléze premiér Andrej Babiš. „Kmotr premiéra Sobotky chodil po Praze a vykládal, že Babiš půjde do vězení. To bylo už v roce 2016,“ řekl Babiš. Podle něj otázka zní, proč policie požádala o vydání těsně před volbami v srpnu 2017. „To je objednávka mafie, která tady kradla miliardy,“ zdůraznil. Zopakoval, že politicky motivovaná kauza je vylhaná a že kvůli ní politiku nehodlá opustit. Zmínil, že hnutí ANO přišlo v posledních sněmovních volbách kvůli kauze Čapí hnízdo o deset procent volebních preferencí.

„Můj projev nemá za cíl změnit váš názor,“ pronesl s tím, že poslanci jistě budou rozhodovat podle politické motivace. Podle něj nikdo z obviněných nespáchal v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo trestný čin. Policejní spis je podle něj plný absurdit a nesmyslů: „Je to totální blábol!“

„Považuji to za hrubou urážku mojí rodiny a bývalých spolupracovníků. Je to výsměch všem občanům této země. Z této kauzy se stala vylhaná megakauza,“ hřímal Babiš. Podle něj Farma Čapí hnízdo odvedla do veřejných rozpočtů 72 milionů korun a nikdo na tom nezbohatl. „Absolutní sprosťárna je obvinění mojí ženy. Monika Babišová vlastnila akcie šest týdnů a prodala je bratrovi v čase, kdy farma nežádala o dotaci, ani nikdy nebyla akcionářem, když farma žádala o dotaci,“ rozpálil se Babiš.

„OLAF je zaklínadlo a stále to tady jely Bakalovy noviny. Já vám ale něco řeknu o OLAFu,“ poznamenal dále Babiš. Zpráva OLAFu o Čapím hnízdu podle něj nikdy nepřinesla žádné přesvědčivé důkazy a v Evropě jsou podle Babiše „tisíce Čapích hnízd“. Kromě toho označil lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského za udavače v Evropské unii.

To je prasárna a jsou to neuvěřitelné sprosťárny!

„Kauza má poškozovat moje jméno a útočí na moji rodinu. To je ta prasárna a jsou to neuvěřitelné a vymyšlené sprosťárny. Přeju vám, aby se vám toto nestalo a ani, aby si nikdo neobjednal stíhání vašich dětí. Pevně věřím, že lidi slyšeli můj projev a vnímali ty argumenty, protože to je vylhaná věc. ...Pevně věřím, že pravda zvítězí. Paní Vitásková chodila k soudu pět let a to je ten cíl, aby strany mohly říkat: My nemůžeme s ním,“ dodal ve svém plamenném projevu Babiš.

Loni v září dolní komora oba poslance v kauze padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo ke stíhání vydala. Rozhodla zhruba po sedmihodinové, často bouřlivé debatě. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek obhajobou poslaneckého mandátu v říjnových volbách nabyli imunitu v plném rozsahu.

Policie v případu obvinila i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

autor: Olga Böhmová