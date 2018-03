Babiš si to s Ondráčkem podělal u KSČM. Má problém, píší noviny

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes setká s šéfem komunistů Vojtěchem Filipem, aby mu vysvětlil, proč požaduje odvolání Zdeňka Ondráčka z funkce předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Píší to Lidové noviny.

Ondráčkovo zvolení do čela komise pro kontrolu GIBS vyvolalo bouřlivé emoce u veřejnosti, která včera vyšla do ulic na demonstrace v mnohých krajských městech. Komunista Ondráček byl totiž esenbákem, který v roce 1989 zasahoval proti demonstrantům.

Babišovo hnutí ANO, nebo tedy někteří z jeho poslanců, přitom v pátek ruku pro Ondráčka zvedli. Nyní však Babiš otáčí. Již v neděli řekl, že by Ondráček měl rezignovat, nebo že se zasadí o jeho odvolání. Dnes se pak hnutí ANO sejde nad návrhem na Ondráčkovo odvolání.

Jak však píší Lidové noviny, Babiš si tímto svým krokem vráží zcela jistě klín do vyjednávání s komunisty ohledně podpory pro svůj vládní kabinet. Předseda KSČM Filip totiž uvádí, že otázka Ondráčkova dalšího osudu je pro případnou toleranci vládě důležitá. Jiné jméno nominanta do čela komise pro kontrolu GIBS nechystá.

Lidové noviny pak v této souvislosti také uvádějí, že Filip hraje i o to, jaká budoucnost jej čeká ve straně. Pokud se mu totiž nepodaří prosadit vlastního člověka do čela komise, může to pro něj znamenat minusový bod před nadcházejícím sjezdem KSČM.

Ondráčkovo odvolání chce pak dnes mimo jiné navrhnout šéf ODS Petr Fiala. „Věřím, že pan premiér dodrží své slovo. Společně máme 103 hlasů, pojďme do toho,“ řekl Fiala.

Psali jsme: Skandální FOTO: TOP 09 vystavila Hitlerova „posílače do plynu“. Seďte na prdeli, provařené ksichty. Rána pěstí. Drsné dohry akcí proti Ondráčkovi ,,Psal jsem Horáčkovi, že SPD a KSČM zvolili lidi. A on mlčí." Andrej Babiš popojížděl s Čunkem a zdálo se, že na demonstranty kašle. Byli jsme s ním Italské volby vyhrál Putin, píší ve světě Soud se dnes vrátí k řešení korupční kauzy kolem Ratha

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef