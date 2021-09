Babiš si z vás dělal srandu, smál se Jurečka Hamáčkovi. Ten spustil o „legendárních bitvách“ Maláčové

reklama

„Hnutí ANO je teď momentálně nejsilnější levicovou stranou. Hnutí ANO je programově velmi flexibilní. Vy víte, že hnutí ANO vstupovalo do politiky jako alternativa k pravicovým stranám. Já jsem v tom programu hnutí ANO nikdy neřekl, že chce zavádět školné, ale on, poslanec (Martin) Kolovratník, v debatě na Barrandově otevřeně hlásil, že je pro školné,“ začal zostra Hamáček.

Jurečka poté vysvětlil, jak předem věděli o kampani hnutí ANO s heslem „Až do roztrhání těla“. S tímto heslem teď velmi kreativně pracuje pravicová koalice SPOLU – koalice ODS, lidovců a TOP 09.

„Máme dobré informace a dobré lidi v našem týmu. Z týmu Andreje Babiše to uniklo. My jsme chtěli ukázat, co Andrej Babiš slíbil v roce 2013, co slíbil v roce 2017, a nic z toho nesplnil. On slibuje dostupné a levnější bydlení. Ale to sliboval už před čtyřmi lety. A má dnes někdo dostupnější a levnější bydlení? A on má své lidi na Ministerstvu pro místní rozvoj osm let, tak safra, proč s tím něco neudělal?“ rozpálil se před kamerami Jurečka.

Poté se pánové shodli na tom, že by si otec a syn Babišovi měli sami vyříkat, jak komplikovaný vztah mezi sebou mají, a nepatří to do kampaně.

„Ale to, že na polívku nešli zrovna na Větruši náhodou, to mi nikdo nevymluví,“ ozval se Hamáček.

„Já jako otec pěti synů si neumím představit, že bych jednoho syna viděl po dvou letech, a nechal mezi sebou a ním stát ochranku. Asi bych mu řekl: Pojďme někam stranou si to vyříkat,“ popsal Jurečka, jak by postupoval on.

Terezie Tománková poté otevřela téma možných povolebních koalic.

Hamáček hned prohlásil, že se v kuloárech mluví o povolební koalici ANO a ODS.

Jurečka se rozzlobil.

„My, na rozdíl od vás, jsme tu nabídku od ANO měli, abychom šli do koalice, my jsme do toho nešli, vy jste do toho šli, čtyři roky jste tu vládli s ANO, a teď varujete před vládou s hnutím ANO?“ kroutil Jurečka hlavou nad Hamáčkem.

„Kde jste s tím došli? Andrej Babiš vás úplně rozcupoval a dělal si z vás srandu,“ vypálil Jurečka.

Hamáček okamžitě přešel do protiútoku. „My se za tu účast ve vládě nestydíme. Ty bitvy ministryně (Jany) Maláčové (ČSSD) a (Aleny) Schillerové jsou legendární,“ hájil roky vlády ANO s ČSSD Hamáček.

Poté vyčetl Jurečkovi, že se Zbyněk Stanjura chystá privatizovat Českou poštu. „My nebudeme podporovat privatizaci Českých drah a České pošty, aby tady někdo rozprodával českou politiku jak v devadesátkách,“ rozjel se Hamáček.

Jurečka hned oponoval, že je možné privatizovat některé služby České pošty, kupříkladu prostřednictvím programu Pošta Partner, což reálně dělá i ČSSD.

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke koronaviru.

Hamáček varoval, že si nesmíme myslet, že nová vlna nepřijde. „My říkáme, že jsme na to připraveni,“ ujišťoval Hamáček.

Jurečka hned připomínal, jak taková příprava vypadala v praxi za poslední rok. Ráno ministr zdravotnictví něco řekl, odpoledne to premiér Andrej Babiš (ANO) popřel, a večer vicepremiér Karel Havlíček říkal ještě něco jiného.

Hamáček byl teď před kamerami opatrnější, protože se prý „nechce dostat do situace, kdy vláda něco rozhodne, protože jí to poradí jeden respektovaný odborník, ale krátce nato vystoupí jiný respektovaný odborník, a řekne, že to je všechno hrozná blbost“. Proto je opatrný i v tom, zda a kdy Česko bude uznávat protilátky na covid v krvi.

Moderátorka Tománková poté znovu přehodila diskusní výhybku. Tentokrát k rozpočtu a k daním.

„Já myslím, že oni zvednou DPH na 25 procent, čímž oberou důchodce a zaměstnance. To je klasický pravicový postup,“ rozjel další kolo kanonády Hamáček.

Jurečka okamžitě oponoval, že peníze se dají najít jinde. Polsko dokázalo využít pracovníky z Ukrajiny, zatímco Česko to nedokázalo. Vedle toho vláda nedokázala ušetřit na svém provozu. Pravicová koalice to dokáže, takže nebude muset zvyšovat DPH, čímž straší Jan Hamáček.

A Jan Hamáček udeřil znovu. „Vy jste řekl, my budeme šetřit na sociálních službách a ve školství a přivezeme sem 300 tisíc Ukrajinců. Já jsem z Mladé Boleslavi, já vím, jak to tam vypadá, jaká je s tím spojena kriminalita. Já sem nechci nikoho dovážet na otrockou práci,“ rozčílil se Hamáček.

