Babiš stoupá, ale kdo s ním půjde? ČSSD mimo. Komunisti mimo, pokud... Rakušan v Jičíně odhadoval volby. A jeho mladý volič dal „ránu“ Fialovi

Vít Rakušan mimo jiné vyjádřil svůj názor k současným předvolebním průzkumům, kde vede hnutí ANO a o druhou příčku se nyní zmíněná koalice dělí s koalicí SPOLU. „V průzkumech nevěřím přímo číslům. Pokud se podíváme na STEM, který dával Paroubkovi historicky 30 procent a měl 22, který před minulými volbami dával Pirátům prokazatelně šest a získali 11 procent. Komunistům dávali 14, měli sedm procent a nám dávali tři a měli jsme přes pět procent. Trefili se snad u jediné strany – u lidovců,“ sdělil redakci mezi focením a konverzací s voliči předseda STAN.

Upozornil také, že v posledních krajských volbách ve Středočeském kraji jim agentura přidělila jedenáct procent, ale nakonec STAN získali 22 procent a v kraji vyhráli. „Já se toho nebojím, ale nepodceňuji trend, že Babiš jde nahoru a ten je evidentní. Na druhou stranu se to u nás přelévá v rámci dvou koalic. Podívejte, co se děje na dolních patrech. Socani podle mě definitivně mimo Sněmovnu, komunisté mezi pěti šesti procenty – ti se bojí, jak to dopadne, pokud přijdou volit mladí a zvýší volební účast, tak jsou mimo, protože z mladých je nebude volit nikdo. Hnutí Přísaha se hrozně těšila, měla to rozjeté div ne u sedmi procent a najednou je na čtyřech. A hnutí ANO stoupá, z toho má radost, ale bere si koaliční potenciál. My s nimi za Piráty a Starosty fakt nepůjdeme,“ odmítl spolupráci s vládním hnutím předseda Rakušan s tím, že ANO nyní odebírá voliče hlavně ČSSD a KSČM. Více k aktuálnímu dění pak prozradil v kratším rozhovoru, který redakce připravuje.

Fotogalerie: - Piráti a STAN v Jičíně

Investice na dluh a důchodová reforma

Jiránek souhlasí s tím, že Piráti a Starostové patří mezi nejvíce napadané strany v předvolebním klání. Proč tomu tak je? „Přiznávám, že jsme udělali několik komunikačních chyb, na druhé straně si Babiš vybral nejnebezpečnějšího soupeře, který bojuje, aby se nekradlo a dotace byly férové, nikoliv zneužívané politiky. Kvůli Ministerstvu průmyslu a obchodu, které neupraví osm podmínek tak, abychom splnili požadavky Evropské komise, hrozí, že přijdeme o 180 miliard (z Evropské unie, pozn. red.). A v ohrožení nejsou jen peníze, ale dlouhodobě naše pověst. Západním státům se nelíbí, když politici ovlivňují směřování dotačních programů, aby to vyhovovalo jejich firmám,“ shrnul Martin Jiránek, kterému rovněž vadí vysoký státní dluh. „Kdyby dluh rostl pomalu, kdyby se dal na investice, které se za pět, deset let vrátí, člověk to pochopí. Ale my si půjčujeme, abychom mohli utrácet. Když si to spočítáte, tak si musíme další roky půjčovat i na mandatorní výdaje, které stát musí platit. Vše ostatní, jako jsou investice, jde také na dluh. Tohle je dlouhodobě neudržitelné. A Schillerová (Alena, ministryně financí, ANO, pozn. red.) k tomu řekne: Já s tím dluhem dokážu žít,“ uvedl poslanec Pirátů.

Vláda nebo Hrad? Banda lhářů

Stejný pohled na státní dluh má i Josef Cogan, který je starostou Nové Paky už patnáct let. Podle něj je třeba vyřešit zadlužování země, což nebude jednoduché. „Nechceme předávat dalším generacím spálenou zemi,“ uvedl. Sám kdysi přebíral novopackou radnici s osmdesátimilionovým dluhem a společně s kolegy museli deficit rozpočtu vyřešit. Stejný postup by zvolil i v případě rozpočtu celého státu. Tedy rozebrat veškeré výdaje, najít zbytečné náklady a osekat byrokracii a velikost úředního aparátu. Podotkl také, že z 390miliardového schodku jde 190 miliard do investic, a to na dluh. „Například všechna zaměstnanecká místa v Nové Pace schvaluje rada města a každý musí obhájit nový výdaj. Tato vláda přijala 60 tisíc lidí za osm let. Kromě asistentů ve školách je ale nevidím. V okrese Jičín nevidím nové lidi. Je klíčové mít otevřená a transparentní výběrová řízení. Jestliže teď sestavují protikorupční hnutí, tak je kozel zahradníkem. Ať se přijedou podívat do Paky, jak se soutěží,“ vyzval dlouholetý starosta Josef Cogan.

Fotogalerie: - Piráti a STAN v Jičíně

Na celostátní úrovni politiky mu prý navíc chybí schopnost spolupráce a věcnost napříč politickým spektrem, kterou razí právě v Nové Pace. A sám přidal svůj pohled, proč jsou Piráti se Starosty politickými konkurenty tolik napadáni: „Jsme poctiví a čestní. A nelžeme. Říkáme pravdu a máme svědomí. To je v politice určitá nevýhoda. Pokud někdo nelže a říká věci, jak jsou, je znevýhodněný proti tomu, kdo mlží. Můžeme se podívat na vládu nebo na Hrad, to je banda lhářů. Cítí, že náš koncept je férový, spravedlivý a cítí ohrožení v tom, co umíme a co říkáme. Proto jsme pro ně nepřátelé. Náš koncept je říkat pravdu,“ dodal.

Není mi jedno, v jakém státě budu žít

Jak sám jako pedagog vnímá školní docházku dětí s podmínkami? Domnívá se, že učitelé jsou po roce s koronavirem o něco zkušenější. Problém však vidí v jarních měsících, hlavně v chaotickém přístupu a „hození odpovědnosti“ na ředitele škol. Od září pak vnímá srozumitelnější komunikaci. „Je potřeba dát si velký pozor. Bylo dobré nastavit testování školáků třikrát hned na začátku a výsledky ukázaly, že to není dále potřeba. Ale lepší je jít cestou prevence, aby zbytečně neumírali další lidé,“ vysvětlil, proč současné podmínky pro děti schvaluje. Sám se jako pedagog věnuje školství, kde se děti stále biflují mnoho věcí nazpaměť. Nedomnívá se, že by se české školství změnilo kouzelným mávnutím, je potřeba obměna generací. „Nová generace ví a má zkušenosti z Evropy, jak to funguje ve světě. Postupnými kroky toho lze dosáhnout. Mé téma je začít překopávat vzdělávací plány – obsah učiva často nepřipraví žáky do života. Zapojit je třeba praktičtější věci, jako moderní dějiny či mediální a finanční gramotnost, o čemž vypovídá velký počet exekucí,“ řekl Filip Jiroušek. Jako učitel se snažil k dětem přistupovat inovativně, ale sám cítil bezmoc pomalé změny. To ho motivovalo ke vstupu do politiky i za cenu kritiky.

Mezi přítomnými z řad veřejnosti nechyběli ani mladí lidé. Tím byl také Tomáš, který je voličem Pirátů a Starostů a nezávislých v nadcházejících volbách: „Volby, kterých jsem se mohl zúčastnit, byly volby do Evropského parlamentu a volby krajské. Do Evropského parlamentu jsem volil Piráty, kdežto do krajských voleb jsem se rozhodl pro Starosty, kdy jsem volil místní koalici ODS, Starostů a Východočechů. A pokud jde o to, proč je volím, tak když jsem vypustil ANO, jejichž argumentace mi přijde scestná stejně jako SPD nebo KSČM, a o Volném bloku jsem ani nepřemýšlel, tak jsem slyšel, co má v plánu Trikolóra se Soukromníky a Svobodnými a také jsem je zavrhl. A když bych si měl vybrat mezi SPOLU a Piráty se Starosty, volím druhou možnost, protože jsou mi bližší, jsem spíše pro nějakou změnu. Jak KDU-ČSL, tak TOP 09 i ODS už ve vládách byly. Ať má tedy někdo, kdo ve vládě ještě nebyl, šanci ukázat, co dokáže,“ zauvažoval.



