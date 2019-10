Babiš to má jisté. Piráti? Srovnání s SPD... Mnohým spadne čelist. Nový průzkum

SPD Tomia Okamury by podle modelu získalo osm procent hlasů. Hnutí by tak zvrátilo čtyři měsíce trvající sestupný trend.

Zlepšení o půl procentního bodu zaznamenala v říjnu dvojice levicových stran. Vládní ČSSD by podpořilo 7,5 procenta voličů a komunisty sedm procent hlasujících.

Starostům a TOP 09 by odevzdalo hlas shodně šest procent voličů. Pro oba subjekty to znamená mírné zlepšení.

Naopak lidovcům přisoudil říjnový volební model 4,5 procenta hlasů, o jeden procentní bod méně než v září. Při zohlednění statistické chyby mají ale lidovci podobnou šanci na vstup do Sněmovny jako STAN a TOP 09, uvádí Median. Zeleným by dala hlas dvě procenta voličů. Podpora hnutí Trikolóra je o půl procentního bodu nižší.

Nejvyšší volební potenciál má dlouhodobě hnutí ANO. V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, by útočilo na zisk okolo 33,5 %. Zisk přesvědčených voličů by mu pak stačil na 20,5 %. Volební potenciál Pirátů se pohybuje na hranici 19 %, což je o dva a půl procentního bodu více než u ODS. Nicméně ODS má o něco větší jádro přesvědčených voličů než Piráti, jejichž voliči si často nejsou jisti účastí ani volenou stranou. To se promítá i do volebního modelu, který tyto faktory zohledňuje.

U levicových stran má ČSSD sice menší jádro voličů, ale větší volební potenciál než KSČM. Starostové jsou často stranou druhé volby – to se projevuje relativně vysokým potenciálem, díky němuž by strana mohla opět bojovat o vstup do Sněmovny.

Co se týče volebního jádra, zajímavá je skutečnost, že Piráti, SPD i KSČM jej mají téměř totožný, kolem šesti procent.

Průzkum pro svůj volební model prováděla společnost Median od 30. září do 28. října. Zapojilo se do něj 1 153 respondentů ve věku od 18 let. Statistická chyba průzkumu podle Medianu činí 1,5procentního bodu u menších stran a tři procentní body u nejsilnějších stran.