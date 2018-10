Babiš to schytává v Mostě, ani o tom neví. Povolební námluvy jak u ping-pongového stolu. Zelení místo rozstřelu šokovali…

Primátorova partaj lže, tvrdí babišovci v Mostě. Ti také obvinili ze „špinavé hry“ mosteckého podnikatele Jiřího Zelenku, s nímž se lídryně ANO – náměstkyně ministra životního prostředí – v minulosti sešla už i u soudu. Zeleným politickým benjamínkům, kteří se stali jazýčkem na vahách v povolebních námluvách, bylo slíbeno dokonce křeslo nejvyššího představitele města. Překvapivě ale koaliční vyjednávání skončila. Někdo to možná tušil, protože se plivalo dál i na subjekt, který vymyslel „vesnici pro lůzu“. Nové volby hrozí i kvůli stížnostem na toto uskupení, které přitom v domlouvání městské vlády nefigurovalo. Prohlášeními a vzájemnými reakcemi se to koncem týdne ze všech stran jen hemžilo.

Jako přehazování horké brambory

„Lži jako startovní čára nové vlády v Mostě? To nevidíme jako dobrý začátek,“ to je hlavní zpráva z konce uplynulého týdne, kterou vyslalo k veřejnosti tamní hnutí ANO. Reagovalo tak na předešlá tvrzení vítězného uskupení ProMOST dosavadního primátora Jana Paparegy: „Podmínky stanovené ze strany zástupců Pirátů a Zelených byly z valné většiny akceptovány. (…) Navrhli možnou koaliční spolupráci ve složení ProMOST, PaZ, ODS a ANO 2011, které ovšem prvotně spolupráci s hnutím ProMOST a ODS odmítlo. I přesto se zástupci Pirátů a Zelených opětovně pokusili přesvědčit zástupce hnutí ANO, aby v zájmu města své stanovisko přehodnotili. Bohužel ani tato snaha nebyla úspěšná a hnutí definitivně odmítlo jakoukoliv koaliční spolupráci.“

To nadzvedlo představitele mosteckého ANO, kteří oponovali, že je to nesmysl, protože s nimi doposud nikdo z hnutí ProMOST vůbec nejednal: „Nikdy jsme nebyli kontaktováni hnutím ProMOST. Nikdo nám neoznámil, že za hnutí ProMOST budou vyjednávat Piráti a Zelení pro Most. Nikdy nepodpoříme vládu ProMOST, což jsme řekli jak před volbami, tak ihned po nich. U nás NE znamená NE! Je to klasické ‚o nás bez nás‘. To jistě potvrdí i Piráti a Zelení pro Most,“ konstatuje se v reakci babišovců, za které v Mostě vystupuje Berenika Peštová, náměstkyně ministra životního prostředí.

Já na bráchu, brácha na mě…

V podobném ranku se přitom ve stejný den ozvala i ODS Most, která by ráda uzavřela koaliční spolupráci klidně i bez babišovců: „Během tohoto týdne bylo hnutí ANO 2011 osloveno Piráty a Zelenými s nabídkou možné koaliční spolupráce ve složení ProMOST, Piráti a Zelení, ANO 2011 a ODS. Hnutí ANO 2011 tuto nabídku opět odmítlo, přestože všechna dotčená uskupení, hnutí a strany byly ke koaličnímu jednání připraveny.“

„O takovéto koaliční nabídce nic nevíme, vlastně o žádné koalici,“ zopakovala v souvislosti s jejich tiskovou zprávou Berenika Peštová.

Koalice v Mostě už přitom byla skoro na spadnutí. Vítěznému hnutí ProMOST současného primátora Jana Paparegy (16 křesel) by k převaze ve 45členném zastupitelstvu stačily čtyři mandáty ODS a čtyři Zelených (celkem tedy 24 hlasů, což je nadpoloviční většina). Sestavení městské vlády bez vítěze by bylo sice také početně možné, ale nepřipadalo v úvahu poté, co Piráti a Zelení oznámili, že odmítají jednat s KSČM a také se Sdružením Mostečané Mostu (osm zastupitelů) – u prvního z ideových důvodů, u druhého kvůli jejich záměru řešení nepřizpůsobivých formou „vesnice pro lůzu“.

SMM je naopak ochotné spolupracovat s hnutím ANO, které má devět mandátů – obě sdružení spojuje nenávist k vítěznému ProMOST.

Z poslední víkendové zprávy občanských demokratů mimo jiné také vyplývá, že Zelení sice odmítli post primátora, ale měli zálusk na jiný: „Nedošlo k žádnému posunu, který by vedl k vytvoření stabilní vlády, ačkoliv zástupci Pirátů a Zelených při předešlých jednáních vznesli své požadavky na složení Rady města Mostu včetně statutárního náměstka. ODS nebyla ochotna přistoupit pouze na jeden z požadavků Pirátů a Zelených, kterým byly rekonkurzy na všechny ředitele městských organizací. Pro ODS byl takový postup nepřijatelný z důvodu jeho neproveditelnosti. ODS proto navrhovala provést audit společností, ke kterým mají nedůvěru, a v případě, že budou odhaleny nesrovnalosti, bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele této společnosti – zcela transparentně podle představ Pirátů a Zelených. Tato nabídka nebyla přijata.“

Své požadavky do povolebních vyjednávání zveřejnili Piráti a Zelení již záhy po volbách:

Kritiky se dočkal asi nejvíce záměr odvolávání ředitelů, protože to je v některých případech právně nemožné. „Nevím, jak je to s ostatními vedoucími pozicemi, ale ředitelé ZŠ jsou voleni na období šest let, a to tak, že podmínka nového výběrového řízení po šesti letech není striktní. Na druhou stranu období šesti let je zavazující a v něm je možné odvolat ředitele ZŠ jen ze zákonem stanovených důvodů. Prostě věci nejsou tak jednoduché, jak se mnohdy zdá. Bohužel,“ vysvětlil jim pedagog a někdejší ředitel centra volného času Milan Rybák (Sdružení Mostečané Mostu).

Nedůvěra na druhou a Pirát bez mandátu

Zelení o víkendu také sdělili, že se projevily výrazné neshody: „Sešli jsme se s hnutím ProMost a ODS. Jednání bohužel ukázalo, že mezi námi a ProMost s ODS jsou výrazné neshody. Slovo NEDŮVĚRA je asi tím, které nejlépe definuje atmosféru při vyjednávání s oběma subjekty. Za současné situace odmítáme podpořit jakoukoli koalici. Netoužíme po žádných funkcích a jsme rozhodnuti konstruktivně pracovat z opozice.“

„Myslím, že jsme spolu strávili několik hodin a na všechno jsme vám odpověděli. Správně jste to identifikovali NEDŮVĚRA, ale na rozdíl od vás my to můžeme tvrdit, my ty zkušenosti máme,“ vzkázala jim lídryně mosteckého ANO Berenika Peštová.

Také reakce ODS na sebe nenechala dlouho čekat: „Slovo NEDŮVĚRA je asi tím, které nejlépe definuje atmosféru při vyjednávání se zástupcem PIRÁTŮ. Jednání se zástupci Zelených se ODS jevilo jako smysluplné a konstruktivní. ODS Most tedy nemůže přistoupit na požadavky zástupce Pirátů, které jsou nepodložené a opírají se o nepojmenované studie a odborníky, kteří by měli řešit chod našeho města.“

Modrá strana má očividně problém zejména se zástupcem Pirátů Adamem Komendou, který se přitom do zastupitelstva vůbec nedostal. Z dua Pirátů a Zelených totiž nezískal mandát žádný Pirát, protože je zelení zástupci „přeskákali“ díky preferenčním hlasům.

Má ANO problém překročit svůj stín, nebo překousnout někoho v zákulisí?

Politická situace v Mostě je celkově velmi nepřehledná. Stojí za tím i mnoho osobních animozit napříč všemi stranami. „Bohužel se stále zdůrazňují osobní spory a antipatie, které vedení ANO brání překročit svůj stín a jednat v zájmu města. Náročný koloběh jednání nám přinesl nabídky mnoha funkcí včetně té nejvyšší – primátorské. Odmítli jsme, protože jsme přesvědčení, že je načase jednat v zájmu města a vlastní zájmy odložit stranou. Tíha odpovědnosti neleží tedy na nás, ale na schopnosti polknout svou hrdost a předsudky,“ zmínili PaZ v sobotu po jednání s ANO.

Zastupitelé ANO 2011 tvrdí, že averze ke spolupráci je z jiného důvodu: „Nikoliv z důvodu osobních animozit, jak je nám neustále předhazováno. Osobní spory nejsou nepřekonatelné a dají se v rámci zastupování voličů takzvaně překousnout. Hlavním důvodem však je vliv a manipulace tímto hnutím člověkem, který je v zákulisí: Ano, ing. Jiří Zelenka je důvod, proč ANO nebude podporovat ‚vládu‘ jeho hnutí v Mostě. Nenecháme se opět vtáhnout do intrik a pastí tohoto člověka, se kterým máme osobní a velice nepěkné zkušenosti.“ To je zřejmě narážka mimo jiné na soudní spor, který s multimilionářem a bývalým radním vedla Berenika Peštová, kterou obvinil z uplácení zastupitelů. Od tribunálu tehdy jako pověstný „zpráskaný pes“ odcházel právě on, když mu bylo nařízeno zaplatit žalobkyni 350 tisíc korun za to, že ji lží poškodil. V důkazní nahrávce, kde zástupci tří stran jednomu zastupiteli nabízeli byt, funkce a další výhody, totiž sama Peštová nefiguruje.

Babiš to schytává v Mostě a ani o tom neví

Zelenka je tím byznysmenem, který před lety jako mecenáš SMM a Severočechů Most do kampaně koupil i tři automobily a financoval desetimilionovými sumami hnutí, které se dnes od něj distancuje.

„Nic proti odporu k Zelenkovi, ale pokud vám nevadí trestně stíhaný lhář a podvodník a donašeč StB v čele vašeho hnutí, tak skousnout Zelenku pro vás nemůže být problém.“ – „Chápu, že jim vadí, mně by taky vadil. Ale že jim nevadí jejich šéf, trestně stíhaný konfident StB, to nechápu…“ – „Pokud přijmu vaše tvrzení, že Babiš nemá nic společného s Mostem, pak s ním nemá nic společného ani Zelenka…“ I takové reakce na své zdůvodnění najde mostecké ANO na své facebookové zdi.

ANO již v koalici s hnutím ProMOST (pod tehdejším názvem Severočeši Most) bylo. Spolupráce však neměla dlouhého trvání. Pokud by s hnutím ProMOST jednali o koalici, tak mohla být rozhodnutá už v neděli po volbách, jelikož by vznikla koalice ProMOST + ANO s 25 mandáty, tedy pohodlnou většinou v zastupitelstvu.

„Nemíníme se z rozmaru tohoto pána (Jiřího Zelenky) zpovídat u soudních líčení, jako například bývalá tajemnice magistrátu,“ zasáhli babišovci do opětovně otevřené rány, když připomněli soudní proces, který měl své pokračování právě minulý týden a týká se politické situace v Mostě.

Jde o případ senátních voleb v roce 2016, které Nejvyšší správní soud prohlásil za neplatné a musely se opakovat proto, že úřednice Jana Čejková, která plnila funkci registračního orgánu, postupovala v rozporu s volebním zákonem, když umožnila kandidovat Aleně Dernerové: Její kandidátní listina nebyla od samého počátku platná, protože o její stažení – ve vyostřených sporech mezi rozhádanými Severočechy.cz – těsně před volbami požádala bývalá náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková a lékařka a senátorka (která nyní podporuje ProMOST) neměla vůbec kandidovat. Úřednice Čejková ale tehdy žádosti nevyhověla, Dernerovou mezi senátními kandidáty ponechala, což Nejvyšší správní soud označil za pochybení, kvůli kterému se musely volby opakovat.

Damoklův meč nových voleb

Kromě povolebních námluv hýbe statutárním městem ještě vedlejší zápletka v podobě stížností na komunální volby, díky nimž se posune termín ustavujícího zastupitelstva minimálně na 15. listopad.

Psali jsme: Na severu je rušno. Kupčení s hlasy, rasismus. Během komunálních voleb prý došlo k závažným pochybením

Stížnosti se týkají mimo jiné Sdružení Mostečané Mostu, do kterého se prý mnozí strefují i poté, co se vůbec neúčastní povolebních vyjednávání. Pořád dokola se totiž řeší jejich pojmenování způsobu, kterým chtějí řešit bezpečnost ve městě – „vesnice pro lůzu“.

„Jak je možné, že se najdou takoví pokrytci, kteří za cenu vlastního úspěchu záměrně matou veřejnost a svým účelovým výkladem slova LŮZA podněcují romské spoluobčany proti nám. Toto považujeme za bezcharakterní a nemorální, zvláště když se sami, stejně jako my, hlásí k boji s nepřizpůsobivými. Pánové Peter Bažo, František Nistor, Radek Šváb a Roman Šváb (ale nejen oni. Pozn. red.) podali u Krajského soudu v Ústí nad Labem návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Mostu z důvodu neakceptovatelného porušení demokratického principu vedení volební kampaně. Lze si jistě položit otázku, zda tito pánové takto jednali sami za sebe, nebo zda k tomu byli navedeni. Ukáže-li se, že podání návrhu na vyslovení neplatnosti voleb je dílem účelového jednání některého z politických uskupení, kandidujícího do Zastupitelstva města Mostu, pak by to obyvatelé města měli vnímat jako podvod. Na jedné straně od nich byly vylákány hlasy s tím, že jim bylo slíbeno řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů a na straně druhé jsou napadáni ti, kteří vlastně chtějí dělat to samé,“ obhajuje se nyní sdružení.

Na nezdravé politické podhoubí ve statutárním městě poukázal minulý týden v rámci procesu s úřednicí Čejkovou i soudce Plch, když vyjádřil „znechucení nad politickou kulturou v Mostě“. I to možná motivovalo Piráty a Zelené, když vydávali o víkendu své konečné rozhodnutí o ústupu do opozice. Nebo fakt, že některým jejich fanouškům vadí, že jednají s hnutím ProMOST, přestože jej před volbami kritizovali...

Psali jsme: Na severu je rušno. Kupčení s hlasy, rasismus. Během komunálních voleb prý došlo k závažným pochybením VIDEO Za to, že uspěl u voleb, se stěhuje do ghetta v Litvínově. I s rodinou Babička jde domů a tam se válí feťák. Cizinci, štěnice? Chci pořádek! Ostrý lídr ze severu, bývalý policista, hovoří Drsný sever a nepřizpůsobiví: Vy je sem vozíte. Levárny. TOP 09 a vysoká politika. Přituhuje a vše leze ven

autor: Lucie Bartoš