Babiš utrousil směšnou přezdívku pro Petra Fialu

a . „Rozhodující místo na prosazování zájmů členských států Evropské unie je Evropská rada. A tam je pan Fiala, zvaný Mlčoch z Brna,“ posteskl si Babiš v show Michala Půr

K zahraniční politice současného premiéra má jeho předchůdce ve funkci výhrady mimo jiné i kvůli postoji k tzv. Visegrádské skupině neboli V4, tedy alianci čtyř států střední Evropy.

„Fiala rozbil V4. Na prvním zasedání s Orbánem řekl: ‚Ty seš přítel Babiše, čau, vůbec se s vámi nebavím.‘ Rozbil vztahy se Slovenskem, s Maďarskem,“ míní šéf opozice.

Polsko nás předběhlo

Země V4 označil Babiš za skvělý region s nízkou nezaměstnaností, kde žijí pracovití lidé, a dodal, že Polsko už ekonomicky předčilo Českou republiku.

„Předběhlo nás ve všem. My jsme byli kdysi nejlepší v rámci V4, to bylo za nás,“ zavzpomínal Babiš. „Nejlepší jsme měli platy, Česko prosperovalo, bylo nejnižší zadlužení. Za Fialy to všechno jde pryč. V4 je důležitá. To, jak se chovají naši politici ke Slovensku a Maďarsku, je neskutečné,“ podivoval se předseda hnutí ANO.

Tajná spolupráce?

Připomněl, že V4 vymyslel Václav Havel. Určitá spolupráce mezi zeměmi aliance podle něj stále funguje na úrovni některých ministrů, ale napůl tajně.

„Došlo k tomu, že náš ministr volá na Slovensko, že by se chtěl s tamním protějškem setkat, ale dodává, že to nesmí být oficiálně, protože má zákaz se slovenským ministrem komunikovat. Co to je? To nechápu. Vždyť jsou to naši největší partneři! Na co si ve vládě hrají? Nechápou, že je to byznys,“ podivil se Babiš a zdůraznil, že české firmy investují na Slovensku a slovenské zase v Česku.

Domluví se opoziční strany?

Parlamentní volby, které mají být v příštím roce, označil předseda ANO za klíčové. Moderátor Michal Půr konstatoval, že do sněmovny se derou menší strany, a zeptal se hosta, jak vidí situaci po volbách.

„Logické by bylo, kdyby se domluvila paní Konečná s paní Maláčovou a Motoristé s Přísahou. Pokud se domluví, mají šanci tam být, což je dobrá zpráva, myslím si. A SPD tam asi bude,“ podělil se Babiš o názor, jak by si mohly současné opoziční strany vést v příštích parlamentních volbách.

Propadne milion hlasů?

Důležité teď podle něj je, aby zase nepropadl milion hlasů.

„My nevíme, jak oni se domluví. My říkáme našim voličům: Volte nás. S námi máte jistotu, že váš hlas nepropadne. Už jsme tam byli, měli jsme výsledky. Znáte nás. I když tady o nás všichni lžou, propaganda je neuvěřitelná. Proto říkáme, dejte nám maximum hlasů,“ apeloval šéf opozice na voliče.

Brněnská kavárna

O tom, zda bude příštím premiérem, Andrej Babiš dosud nemá jasno. „Neříkám, že ne, ale já nemám takové sebevědomí jako pan Fiala. Nikdy jsem neřekl, že vyhrajeme. Navíc lídrem kandidátky ANO v Praze bude Karel Havlíček, protože má předpoklady oslovit i voliče současné vládní koalice,“ uvedl šéf opozice.

V kterém kraji bude v příštích volbách kandidovat, zatím neví. Brno však vyloučil. „To bych Alence neudělal. A navíc brněnská kavárna je podobná té pražské, tam by mě nevolili. Brno není teritorium, kde bych mohl být úspěšný,“ řekl Babiš v show Půr.