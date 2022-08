Babiš v Budějovicích, odpůrci na nohou: ODS do vás hustí nesmysly. Když začal o nejhorší vládě v historii, ozval se řev

Desítky příznivců a jen pár odpůrců dorazily na setkání Andreje Babiše s občany v Českých Budějovicích. Píšťalky a megafon tentokrát chyběly. Slova politiků tak jen občas nahlas komentovala jedna z žen. „Žádné konflikty prosím,“ vyzýval Babiš. Pochválil hejtmana Kubu. Vládu ale nešetřil. „Je to nejhorší vláda v rámci pomoci v Evropě. Ale ona je to vlastně nejhorší vláda v historii této země,“ sdělil. Následně se vydal na Zemi živitelku, kde se s ním chtěla řada lidí vyfotit. Ochutnal burčák, přijal pozvání na slivovici a dostal velký štrúdl.

I přesto, že pod pozvánkou na českobudějovickou akci na facebooku Andreje Babiše byla různá upozornění ve stylu, „že s ním Budějovice vyběhnou“, na setkání expremiéra s lidmi dorazila na rozdíl od desítek příznivců jen doslova „hrstka“ jeho odpůrců. Na místě byli mezi prvními i s velkou „cedulí“ s fotkou Babiše za mřížemi s poznámkou „ANO, už je čas“. Nechyběla ani další cedule s nápisem „ANO – Vláda zmařených životů“. Zezadu pak bylo sepsáno deset důvodů, proč by prý Andrej Babiš neměl být politikem. Mezi nimi bylo například: „Andrej Babiš je zodpovědný za nezvládnutí pandemie koronaviru v České republice“, „Před vstupem do politiky byl kmotrem“ anebo „Nikdy nedokázal vysvětlit, jak zbohatl“.

„Proč nechodíte na akce Fialy?“ zeptal se naštvaně hned na začátku akce Babišův podporovatel ženy s velkou cedulí. „My chodíme taky. Ale ten se chová důstojně. Nelže! Nekrade!“ vypočítávala hlasitě žena.

I v průběhu akce došlo mezi příznivci a odpůrci k výměnám názorů. Na adresu ženy, která hlasitě komentovala výroky politiků, se ozývalo. „Ať už drží pusu. Neslyšíme! Už se uklidněte!“

Havlíček vysvětloval průšvih kolem cen energií…

Jelikož se Andrej Babiš už před akcí trochu zdržel na dožínkách, které se konaly na Zemi živitelce, mluvil k lidem nejdříve exministr Karel Havlíček. Diskutoval i s ženou s cedulí, a to zejména na téma drahých energií.

„Drahé energie jsou záležitost celého světa, stejně jako covid. Jezdím do světa, mám příbuzné v Německu, ve Francii. Mně nevykládejte o tom, kde jsou drahé energie a kde jsou laciné energie,“ rozčilovala se na bývalého ministra, který mluvil o tom, že máme jedny z nejdražších energií.

„A ti lidé, kterým to tady říkáte, ti to změní?“ reagovala, když exministr předložil čísla, a dodala. „Vy sedíte v opozici a vy byste té vládě měli pomoct, ne? Co dokážete tím, že jezdíte? Tři měsíce jste nebyli v Parlamentu pořádně. A my vás platíme. Já vás platím,“ upozorňovala.

Exministr se ale nedal. „Panu Síkelovi od února připomínáme, ať se připraví na zastropování. Pan Síkela se nám směje, říká, že ne. Až teprve teď, když tady pan hejtman Kuba, který rozhodně není od nás, je to člověk od vás, řekl, že se na to nemůže dívat a že se musí zastropovat, že ta vláda musí něco dělat, tak pan Fiala řekl – ano, pojďme řešit zastropování. Jenomže bohužel to zastropování se prošvihlo, takže ta elektřina už je prodaná na většinu příštího roku. Takže lidé u nás i v příštím roce budou mít vyšší ceny elektřiny. Proč? Protože se to prošvihlo a nedělalo se s tím vůbec nic,“ vysvětlil.

Hejtman Kuba je fajn! A žádné konflikty prosím… Putovní výstava!

Na skupinky svých odpůrců reagoval Andrej Babiš hned po svém příchodu.

„Já paní zdravím. Když jsme se potkali v Třeboni, tak do mě píchala prstem a ptala se, proč nejsem v práci. Tak jsem jí říkal, že je zavřeno, že Sněmovna teď nefunguje. Ale včera jsem tam byl,“ usmíval se a apeloval na všechny přítomné. „Žádné konflikty prosím.“ Na adresu svých odpůrců pak ještě dodal. „Je to putovní výstava, vůbec si jich nevšímejte.“

Prozradil také, že se byl podívat na dožínkách, které se konaly hned ráno na Zemi živitelce.

„Byl tam pan ministr zemědělství i pan hejtman (Martin Kuba). Pan hejtman je fajn. My jsme spolupracovali, řešili jsme spolu covid. Tehdy opozice nechtěla. No, šel jsem se podívat, co pan ministr řekne. Ale nemluvil o tom, že budou levnější potraviny,“ pokýval expremiér.

Promluvil i o potravinové soběstačnosti. „Pokud tady někdo zničil zemědělství, no tak to byli hlavně ódéesáci, kteří řekli, že všechno dovezeme, přece,“ vzpomněl porevoluční léta. „Tak dovážíme 60 procent vepřového, už nejsme bramborářská velmoc. Vyvážíme mléko, dovážíme máslo. Majitel Madety řekl, že v lednu nezaplatí elektřinu. Tak jsem zvědav, kolik bude stát máslo. ODS dovolila prodávat půdu cizincům. To v Maďarsku nebo v Polsku neexistuje. Stále do vás hustí nesmysly, například že Babiš rozhoduje o ceně potravin. Tak prosím vás, vy jste všichni inteligentní a víte, že o ceně potravin rozhodují řetězce. Víte, za kolik prodávají pekaři rohlík do řetězců? Za korunu padesát haléřů. A kolik stojí rohlík v Českých Budějovicích? 2,50? To je rozdíl 70 procent. Takže řetězce rozhodují,“ upozornil.

Na adresu vlády pak uvedl. „Je to nejhorší vláda v rámci pomoci v Evropě. Ale ona je to vlastně nejhorší vláda v historii této země. Pan premiér má nejhorší popularitu v Evropě, 22 procent,“ pokrčil rameny a následoval výkřik z davu, že to není pravda.

Slivovice a štrúdl pro expremiéra. Mám ho moc rád, prozradil důchodce

Po setkání s lidmi u „obytňáku“ se expremiér vydal zpátky na Zemi živitelku. Před vstupem do areálu narazil na stoleček s mužem, který sbíral podpisy na podporu prezidentské kandidatury generála Petra Pavla. „To je zajímavé, mně to zakázali,“ vrtěl hlavou expremiér, který si petiční místo vyfotil. Vedení výstaviště totiž už před zahájením zakázalo politickou kampaň v prostorách výstavy.

Expremiér prošel téměř celým areálem výstaviště až na místo, které měl vyčleněné Agrofert. Po cestě ho zastavovala řada lidí.

„My vás známe zatím jen z televize. To máme dnes svátek. Dneska máme krásný den,“ byli nadšení ze setkání lidé, kteří přijeli na agrosalon z Moravy. A hned se s expremiérem vyfotili.

Ten pokračoval dál a neodmítl nikoho, kdo se s ním chtěl vyfotit nebo si třeba jen popovídat a potřást rukou. Mezi těmi, kteří žádali o společnou fotografii, byli i velmi mladí lidé.

Zastavil se i u stánku s burčákem. „Mám raději sladší, ale je dobrý,“ ohodnotil pak jeho chuť pro ParlamentníListy.cz. O kus dál pak neodmítl ani pozvání na panáčka slivovice. „Byla výborná,“ usmíval se.

„Pana Babiše mám rád. Je to můj člověk. Myslí na lidi. Stejně tak i pan Havlíček a paní Schillerová. Jsou to vynikající lidi,“ usmíval se důchodce Milan Šlenc, který pomáhal u stánku s lihovinami a Babiše s Havlíčkem na panáka pozval. Ohledně současné vlády pak jen utrousil. „Strašný!“

V Agrofertu pak na expremiéra čekal netradiční dárek, obrovský domácí štrúdl.

