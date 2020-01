Babiš v litvínovském ghettu. Děsivé historky o zneužívání dávek, děti co nechodí do školy. Nejsem spokojen, zuřil a slíbil napravit bordel u Maláčové

REPORTÁŽ „Nejsem spokojený,“ prohlásil dnes Andrej Babiš před vybydlenými baráky na litvínovském sídlišti Janov. „Musíme být radikální,“ překvapila ministryně Klára Dostálová konstatováním, že dosavadní metoda cukru očividně na zdejší lid nefunguje. Chystají bič na vlastníky bytů, kteří si v sociálně vyloučených lokalitách dělají, co chtějí. „Problém je, že mnozí nebydlí v Čechách. Jde to ztěžka,“ podotkl hořce premiér. Co s tím udělá?

Sídliště Janov je označováno za ghetto severočeského města Litvínov. Podle některých místních je situace dokonce horší, než bývala před lety. Čtvrť je kolem jedenácté hodiny dopoledne liduprázdná, naše redaktorka měla při čekání na vládní kolonu štěstí na sdílného kolemjdoucího, místního obyvatele, 34letého Petra.

Zbourat! Co jiného?

„Je to horší. Bydlím tu dvacet let. Dřív tu bývalo krásně, bydlel jsem tamhle v bloku D3,“ ukazuje na jeden z vybydlených paneláků. „Postupně se sem začali stěhovat samí cizí lidé, proto jsem se odstěhoval. Začali to skupovat za obrovské částky. Přišel nějaký Pražák a místo 150 tisíc nabídl 250 nebo tři sta tisíc. Tak mu to ti lidé prodali, a někteří dokonce s tím, že tam zůstali bydlet,“ vysvětluje, co bylo impulsem k úplné degradaci sídliště.

S tím, že radnice hodlá jeden z prvních bytových domů zbourat, souhlasí. „Zbourat. Co jiného?“ krčí rameny muž, který byl překvapen, že se zrovna sem vypravil šéf hnutí ANO.

Nad vybydlenými domy, které nikomu nechybí, se zde předseda vlády podivoval už kdysi. Teď se ptal starostky města Kamily Bláhové, co s nimi tedy udělají. „Tento dům se zbourá. Místo toho bude zeleň,“ odpověděla mu první žena Litvínova. Stejně jako předtím náhodný obyvatel, tak i ona zdůraznila, že problém je hlavně ve vlastnících nemovitostí. Když cestou po sídlišti problematiku vysvětlovala, zaznělo, že někteří jsou například z Ukrajiny.

Chodníky jsou tu zázrak

Než došli k Jaklíku, seznámila ho s projektem „Komplexní revitalizace veřejných prostranství v sídlišti Janov“. „Tady je cedule,“ ukázala, když procházeli kolem místa u parkoviště, kde je na zemi umístěna informace o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„A kde je výsledek?“ zeptal se Babiš, rozhlížeje se kolem sebe. „No, to je to, co tu vidíte. Chodníky, prostranství…“ naznačila mu starostka Bláhová, že nebýt revitalizačního projektu, musel by se teď koukat pořád pod nohy, protože by chodil zřejmě v neupravených haldách hlíny bez dlažby a bez obrubníků. „Ano, nejlepší litvínovské chodníky mají dnes lidé v Janově,“ odkývala místní novinářka Jitka P., která poblíž s rodinou žije.

„A kde je výsledek?“ divil se Babiš, rozhlížeje se kolem sebe, aby pochopil, jaké úpravy se udělaly za dotační peníze. „No, to je to, co tu vidíte. Chodníky, prostranství…“ naznačila mu starostka Bláhová (na snímku uprostřed), že nebýt revitalizačního projektu, musel by se teď koukat pořád pod nohy... Foto: Lucie Bartoš

Jsem z toho nervózní, řekl premiér

„Jsem nervózní z toho, že my máme těch 15 bodů boje proti chudobě. Má to za úkol asi pět ministrů, bohužel to není centrálně uchopeno,“ znělo premiérovo oficiální tiskové vyjádření po jednání s místními osobnostmi sociální sféry.

Zmínil ale, že pod ministryní pro místní rozvoj nyní od ledna působí David Beňák z Agentury pro sociální začleňování. „Chci, aby to zastřešili oni dva,“ oznámil, co hodlá projednat s koaliční radou. „Musíme už konečně udělat legislativu velice detailně. Myslím, že uplynulo už dost času a body nejsou splněny. Musíme najít řešení, jak donutit vlastníky v rámci SVJ, aby si zkrátka plnili své povinnosti. Někteří bohužel ani nebydlí v Čechách,“ upřesnil, na co se chce soustředit. Vyzdvihl, že za dobu, kdy v Litvínově nebyl, se městu podařilo v lokalitě několik bytových jednotek koupit.

„Už to dlouho trvá. Musíme už s tím legislativně pohnout. Nejsem s tím spokojený,“ znělo unaveně od hlavy české vlády.

Ministryně vidí jedinou cestu…

„Já jsem přesvědčená, že budeme muset být radikálnější. Jestli nebudou rodiče posílat děti do školy, budou muset přijít o část procenta z dávky. Jiné opatření nefunguje, téměř skočila do řeči ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, když se téma stočilo k místnímu obyvatelstvu.

Z novinářského pléna totiž zazněl dotaz, jak chtějí politici řešit tak závažné problémy jako patnáct procent litvínovských dětí, které se nedostanou ani do deváté třídy.

Fotogalerie: - Babiš v Janově

Je sociálnědemokratická ministryně pomalá?

Premiér navštívil Janov už potřetí. V červenci 2017, tedy zhruba před dvěma a půl lety, jej po nechvalně proslulém litvínovském sídlišti ho provázel František Ryba, ředitel největšího severočeského bytového družstva.

Bavili se tehdy i o sociálním systému a jeho zneužívání některými spoluobčany. „Pan Babiš byl zděšen tím, jak jsou dávky zneužívané. Vyprávěl jsem mu, jak úřad práce dostatečně nekontroluje, když si někdo jde pro dávky na bydlení,“ řekl Ryba v rozhovoru pro Parlamentní listy. Babiš také tehdy řekl, že když uspěje ve volbách, chce, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo řízeno hnutím ANO (tehdy resort řídila ministryně Marksová Tominová z ČSSD). Řídí jej ale Jana Maláčová z ČSSD.

Během dnešní procházky Janovem premiér na dílčí novinářský dotaz zareagoval nepřímo tím, že se věci z této agendy řeší příliš pomalu. „Jde to ztěžka,“ řekl doslova a poukázal například na „15 opatření pro boj s chudobou“, která už politici dostali na stůl před rokem. „Spěchám na interpelace,“ ukončil tiskový brífing před nízkoprahovým centrem Jaklík s poukazem, že to by mu poslanci ve Sněmovně neodpustili. Přesto stíhal během dopoledne vytěžit z Ústeckého kraj pár příspěvků na svůj facebook:

Premiér tentokrát zavítal na sever Čech spolu s ministrem školství Robertem Plagou a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. S vedením města se bavili nejen o problémech v sociálně vyloučených lokalitách, ale také o investičních záměrech a vzdělávání. Prohlédli si Zimní stadion Ivana Hlinky, technickou památku Koldům, v Janově jednali v nízkoprahovém centru Jaklík. Na závěr se na litvínovském Valdštejnském zámku setkali se zástupci základních a středních škol.

Psali jsme: Šokující příběhy z uranových dolů na Jáchymovsku. Tajná dohoda se SSSR z roku 1945. Hrozil mezinárodní skandál. Historik ohromil publikum Mladí si vždy mysleli, že umí a chápou lépe než staří. Historik Kopica o Gretě, demokracii i totalitě Smrad z Počerad? „Pamatuji si z dětství černý sníh…“ Kontroverzní elektrárna slaví. A mladí šílí Václav Havel? Prorok pravdy a lásky, říká umělec Meloun, autor netradičního pomníku. Zde FOTO a příběh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.