Babiš ve velkých městech slábne, ale vede. V Praze by se na magistrát nedostal Okamura, ČSSD ani lidovci, ukázal průzkum

V Praze by ANO podle průzkumu získalo 21,5 procenta. Druzí by byli Piráti s 15,6 procenty, třetí ODS s 13,8 procenty a čtvrté by skončilo uskupení TOP09 a STAN (13 procent). Poslední stranou, která by podle agentury Phoenix zasedla na pražský magistrát, by byla KSČM s rovnými 5 procenty.

V druhém největším městě České republiky Brně by ANO získalo 19,4 procenta. Oproti poslednímu měření ale hnutí ztratilo více než 2,6 procenta. ODS by skončila druhá s 15,2 procenty. Právě v Brně by podle průzkumu získala ODS ze všech měřených měst nevyšší podporu. Třetí místo obsadili Piráti s 10,5 procenty, kteří v letošních volbách kandidují bez hnutí Žít Brno. Na magistrát by zasedla ještě KDU-ČSL (8,8 procenta), SPD (8,6 procenta) a ČSSD (6,2 procenta).

V Liberci by ANO získalo 22,2 procenta. Druhou nejsilnější stranou jsou Starostové pro Liberecký kraj s 14,8 procenty. Změna pro Liberec by aktuálně obdržela 11,1 procenta. ODS 9,5 procenta, Piráti 6,5 procenta, SPD 6 procenta a posledními dvěma stranami se ziskem nad 5 procent jsou ČSSD (5,6 procenta) a KSČM (5,2 procenta).

Preference měst z dubna letošního roku: Někoho „vomejou“? Přišel průzkum příštích voleb. Kdo nerad Babiše a Okamuru, ať nenahlíží

V Plzni by ANO vyhrálo volby s 22,6 procenty. Druhou by byla ODS s 14,1 procenty a třetí místo obsadili Piráti s 12,2 procenty. Plzeňská ČSSD by získala 8,2 procenta. SPD 6,6 procenta, TOP09 6,2 procenta, komunisté 6 procent a KDU-ČSL 5 procent.

V Ostravě ANO zaznamenalo největší úspěch z měřených měst. Hnutí by tady obdrželo 34 procent hlasů. Druhou vítěznou stranou je SPD, ta však za ANO zaostává o celých dvacet procent. ČSSD by Ostraváci hodili 10,9 procenta hlasů, KSČM získala 9,2 procenta. Uskupení ODS, TOP09 a Soukromníků by obdrželo 8,3 procenta a poslední stranou nad 5 procent jsou Piráti se 7,6 procenta.

V posledním měřeném městě, v Ústí nad Labem, by ANO zvítězilo s 27,2 procenty. Piráti a ODS by shodně obdrželi po 10,6 procenta. Okamurova SPD by získala 9,4 procenta, oproti poslednímu měření si pohoršila o 0,6 procenta. Komunisté by získali stejně jako sociální demokracie – 7,7 procenta hlasů, byli by tak posledními, kteří by se dostali do vedení města.

autor: Tomáš A. Nový