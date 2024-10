Babiš ve vládě s Okamurou. Tomu se postavíme, zní z TOP 09

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 97% Bohužel ano 1% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2097 lidí

Poslanec TOP 09 Jan Jakob před takovým scénářem varuje na síti X. „Tomio Okamura říká zcela otevřeně, že chce vládu s hnutím ANO. A my spolu nesmíme dopustit, aby se u nás opakovalo to, co se stalo na Slovensku. Je naší povinností neustále připomínat občanům, jaké nebezpečí nám hrozí, pokud takové síly získají moc,“ napsal Jakob v narážce na slovenské vládní spojení stran Směr a Hlas a tzv. krajně pravicové SNS.

O touze dostat se do vlády Okamura hovořil například v rozhovoru pro TV Nova. „Jdeme do toho naplno, chceme uspět, chceme být součástí příští vlády, abychom vrátili lidem to, co jim Fialova vláda vzala, vrátíme jim peníze a spokojenější život, a to jak občanům, tak firmám,“ prohlásil Okamura, jenž nevylučuje povolební spolupráci se žádnou ze stran kromě všech stran Fialovy pěti(čtyř)koaliční vlády.

Jenže hnutí ANO tak nadšené z možné spolupráce s SPD není. Například předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová zmínila, že si takovou spolupráci představit neumí, protože SPD neustále trvá na referendu o vystoupení z EU. „My jsme jasně prozápadní strana, my chceme řešit problémy EU, na které upozorňujeme, ale výstup z EU by byl pro Česko nesmyslný krok,“ sdělila Schillerová.

Podle Okamury ale má hnutí ANO jen dvě možnosti – buď koalici s SPD, nebo s ODS. „Takže tímto vlastně hnutí ANO říká, že bude chtít skládat koalici s ODS, protože ať se podíváme na jakékoliv průzkumy, pro většinu ve Sněmovně existují jen dvě možnosti pro ANO – koalice s SPD, nebo se Spolu,“ vypočítával. Ostatní subjekty jako STAČILO! nebo Motoristé a Přísaha a také SOCDEM podle něj budou mít těžké překročit hranici pěti procent nebo deseti procent pro volební koalici. „Ale uvidíme, zajíci se počítají až po honu,“ dodal Okamura.

Komentátor Jindřich Šídlo ale na Seznam Zprávách přišel ještě s další, byť ne příliš pravděpodobnou variantou. Totiž spojení menších subjektů, kam by vedle SOCDEM a Stačilo! vstoupili i Piráti a třeba právě SPD. V takovém případě by prý Babišovo hnutí ANO nemuselo volby vyhrát a vybírat si premiéra.

„Je tu ještě jedna cesta, která by mohla nahlodat sebevědomí hnutí ANO. To má dnes v průzkumech více než 30 % a jeho možní spojenci se aktuálně plácají někde mezi 3 až 10 procenty. Když ale potenciální zisk těchhle trpaslíků sečtete, vzniká tu pro Babiše nečekaná konkurence,“ nastínil Šídlo, ačkoliv si uvědomuje, že jde o velmi divoké myšlenky.

Ale například bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa v jednom z rozhovorů prohlásil, že s Motoristy by například byli schopni komunikovat a najít společná řešení problémů. Poslanec Pirátů Jakub Michálek podotkl, že se na některých věcech ideově shodují s hnutím Přísaha.

„Když to sečtete, máte tu Přísahu a Motoristy, SOCDEM, Stačilo, SPD a Piráty. Bingo, přímo před našima očima tu vzniká opoziční pětikolka. A na rozdíl od té vládní, co se tu v tom tři roky zoufale plácá, nabídne tahle parta něco opravdu pro každého. Spalovací motory i ochranu životního prostředí, klausovskou pravici i ruskou levici a zároveň je antibabiš i antifiala, tohle je ta opravdová catch all party a opravdový favorit příštích voleb,“ dodal s velkou nadsázkou Šídlo.

