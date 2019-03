Babiš vítězí o pět koňských délek, ČSSD posiluje. A kde je TOP 09?

Největší podporu ve volbách do Sněmovny by nadále mělo hnutí ANO, podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ho v březnu podpořilo 32 procent občanů. Proti předchozímu měsíci je to o 1,5 procentního bodu více. ODS by stejně jako v únoru dostala 14 procent a skončila na druhém místě. Naopak zisk Pirátů klesl o dva body na 12,5 procenta a vyrovnal se podpoře ČSSD, která si meziměsíčně o 1,5 bodu polepšila.

Pětiprocentní hranici pro vstup do dolní parlamentní komory by ještě překročili komunisté. U KDU-ČSL, TOP 09 a SPD nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se do ní dostaly, či nedostaly, uvedlo CVVM.

Lidovce by v březnu podpořilo 5,5 procenta lidí, tedy o půl bodu více než v únoru. Podpora SPD by byla meziměsíčně stejná, činila by 4,5 procenta. O půl procenta méně lidí by podpořilo TOP 09, proti únoru si však strana polepšila o 1,5 bodu. Vedle toho Starostové si pohoršili o bod na 3,5 procenta. Z ostatních stran na tom byli nejlépe Zelení, kteří by získali procento hlasů.

Ve srovnání s únorovým měřením nebyly podle CVVM ale posuny u jednotlivých stran statisticky významné.

Volební model připravilo CVVM na základě odpovědí téměř tisícovky lidí v první polovině března. Účast ve volbách v průzkumu avizovalo 64 procent lidí, tedy stejně jako o měsíc dříve.

Volební modely CVVM ve srovnání s výsledkem voleb z října 2017 (v pct.):

Strana/hnutí březen 2019 únor 2019 leden 2019 prosinec 2018 listopad 2018 říjen 2017 ANO 32 30,5 31 33,5 29,5 29,64 Piráti 12,5 14,5 15 14 14 10,79 ODS 14 14,5 13 14,5 14,5 11,32 ČSSD 12,5 11 12,5 9,5 9 7,27 KSČM 8,5 10 9,5 10 10 7,76 KDU-ČSL 5,5 5 5 4 5 5,8 STAN 3,5 4,5 3,5 3 4 5,18 SPD 4,5 4,5 4 4 7,5 10,64 TOP 09 4 3 3 4,5 3 5,31

Zdroj: CVVM

