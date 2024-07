Babiš vyděsil vládu. Orbán a další. Fiala chystá podraz, myslí si Holec

Patrioti pro Evropu. Nový „rakousko-uherský“ projekt v Evropském parlamentu, kde se spojují vítězové voleb středoevropských členských států EU. Andrej Babiš, Viktor Orbán a rakouští Svobodní demokraté se stali základem frakce, která může zatřást dosavadními koalicemi v europarlamentu.

Oponenti Andreje Babiše však zdůrazňují hlavně to, že už nebude součástí „koalice“, která v Bruselu nastoluje agendu. A prezentují to tak, že pro své voliče nebude moct nic udělat.

Hnutí ANO bylo dvě volební období členem liberálních frakcí ALDE a Renew Europe, kterou v minulém období založil Emmanuel Macron. Formace definující se středolevým programem měla s hnutím evropských liberálů částečnou programovou shodu.

Hnutí dodávající pět a více poslanců a od roku 2017 i hlas premiéra Babiše na Evropské radě byly pro liberály zajímavým příspěvkem. Jejich předseda Guy Verhofstadt jezdil do Prahy na sněmy ANO a Babiše podpořil i v předvolební kampani.

„Andreji, udělal jsi kus obrovské práce, sehráváš významnou roli na celé evropské scéně a mě by zajímalo, jak bys formuloval další cestu Evropské unie. Konečně je v české politice síla, která je schopná konstruktivní evropské politiky,“ řekl sněmu v roce 2015.

Když v rámci ALDE vznikla zvláštní frakce Renew Europe, kterou inicioval Emmanuel Macron a jeho hnutí En Marche bylo základem jeho členstva, přestoupilo do něj i ANO. Babiš zde využíval svých osobních vazeb na Francii a na prezidenta Macrona, který ho podpořil i v prezidentské kampani vloni v lednu.

Těmto vztahům odpovídaly i „bruselské výsadky“ hnutí ANO, které vždy byly více liberální a proevropské, než byl v Babišově hnutí většinový postoj. Evropskou politiku hnutí formulovali lidé jako Pavel Telička nebo Věra Jourová, se kterými se Babiš názorově rozešel.

Letošní kandidátní listina ANO vedená exministryní Klárou Dostálovou byla názorově trochu jiná než v minulosti. Odpovídala tomu, že v minulých letech se Andrej Babiš dostával s frakcí častěji než dříve do střetů, kvůli Green Dealu i kvůli migrační politice, ve kterých byli liberálové pevnou součástí koalice Ursuly von der Leyenové.

O formálním rozchodu nejsilnějšího českého europoslaneckého klubu s liberální frakcí se hovořilo už dříve, mnozí lidé z Prahy dokonce Renew vyzývali, aby se Babiše konečně zbavila.

Po letošních eurovolbách ale hnutí ANO všechny překvapilo, když samo oznámilo vystoupení z frakce. Zatímco v Bruselu i podle místního webu Politico byl Babišův krok vnímán jako docela významné zamíchání kartami při sestavování Evropské komise, v českém prostředí následoval spíše výsměch.

Nejčastější argument byl, že ANO bude místo vládnoucí koalice sedět kdesi na okraji a nic neprosadí.

Toto tvrzení ale bylo zpochybněno v tomto týdnu oznámením o vzniku „středoevropské“ frakce, jejímž základem mají být vítězové eurovoleb z Česka, Maďarska a Rakouska. Hnutí ANO, Fidesz a Svobodní demokraté, dohromady disponující 24 europoslanci, přišly s názvem Patrioti pro Evropu.

Frakce musí mít 23 europoslanců, což tři zakládající členové dají sami, ale současně musí být z minimálně sedmi členských zemí. Na tom se začíná celkem zdárně pracovat. Vstup potvrdila portugalská Chega, o dalších se hovoří. Ve hře je osmička Matteo Salviniho i Itálie, šest poslanců polské Konfederace a tři či čtyři europoslanci strany slovinského premiéra Janši.

Vrcholným úlovkem by bylo 30 europoslanců francouzské Národní fronty. Marine Le Pen o tom prý vážně uvažuje, ale rozhodnutí se očekává až po druhém kole francouzských parlamentních voleb příští neděli.

Pro pravidlo o počtu členských zemí ve frakci mohou být důležití i jednotliví europoslanci. Hovoří se o zájemcích z Litvy nebo z Rumunska.

Psali jsme: Zeman o míru na Ukrajině: S touto vládou k němu Česko nepřispěje

Účast naopak odmítla polská PiS a slovenský Smer, za jásotu Babišových pražských oponentů.

„Změníme evropskou politiku tak, aby znovu sloužila národům a našim lidem. Budeme upřednostňovat národní suverenitu před federalismem, svobodu před příkazy a mír před válkou,“ plánuje Andrej Babiš.

Středoevropská frakce samozřejmě nezůstala bez komentáře mezi Babišovými oponenty.

Markéta Pekarová Adamová vzkázala: „Ruská informační agentura TASS vydala pozitivní články o prokremelské alianci Andreje Babiše a Viktora Orbána. To mluví za vše. My SPOLU naopak budeme dbát na bezpečnost ČR. Platí totiž to, o čem jsme nedávno jednali na plénu sněmovny: Andrej Babiš je bezpečnostní riziko“.

Seznam Zprávy oslovily ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum Martina Vokálka, který znovu zopakoval, že bez podpory Renew Europe a koalice Ursuly von der Leyenové bude mít Babiš problém prosadit cokoliv. „Středopravá koalice Renew, socialisté a lidovci zůstává s nadpoloviční většinou. Tato nová frakce se bude tvořit na okraji politického spektra,“ poznamenal s tím, že nová frakce bude zaškatulkována jako národovecká, populistická a krajně pravicová.

Navíc souhlasí s Pekarovou Adamovou, že z nové frakce budou mít radost v Kremlu. „Vznik této frakce na národoveckém okraji je pro Rusko extrémně pozitivní. Ještě více to zasekává sekeru do společnosti, ještě více to hloubí v jednotlivých státech příkopy,“ říká Vokálek pro Seznam Zprávy. Uznává, že projekt této frakce asi není úplně inspirován z Moskvy, ale někteří politici, kteří v něm figurují, jsou podle něj skutečně napojeni na Rusko. „Vidíme, že řada politiků těchto formací používá ruské narativy. Je to jak přes kopírák, když to hlásá Kreml,“ argumentuje svá slova o napojení.

Komentátor Petr Holec to vnímá jako ocenění. „Reakce vládní pětikoalice a jejích novinářů o ‚ruské‘ frakci Babišovi jen potvrdila, že všechny vystrašil a dělá správnou věc,“ říká pro ParlamentníListy.cz. „Tenhle pitomý argument totiž fialovci používají pokaždé, když jiný nemají a mají strach, což už je vlastně pořád,“ dodává.

Babiš podle něj jednoduše pochopil, že ANO vyhrálo eurovolby proto, že voliči hlasovali pro změnu, a proto se ANO jako jediná z našich stran o nějakou změnu na úrovni EU snaží. Jde podle něj o to, co někteří politologové v čele s premiérem Fialou nazývají „populismem“, totiž hájení slibů daných voličům. „Babiš totiž dobře vidí, co fialovcům způsobila bezprecedentní zrada klíčových volebních i povolebních slibů a dokonce i programového prohlášení vlády,“ myslí si komentátor.

Plány Fialovy pětikoalice v Bruselu jsou podle něj naopak dalším podrazem na voliče, neboť zjevně plánují dál jet v předvolebních kolejích, ačkoliv i v jejích slibech byla spousta frází o změně. „Volby skončily, zapomeňte na naše sliby, to je jejich krédo,“ myslí si Holec.

Spojenectví hnutí ANO navíc vzniká se stranami, které ve svých zemích ve volbách vítězí. „Takže proto ten fialový ruský křik,“ uzavírá Holec.