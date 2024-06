Babiš vyhrál, Konečná třetí. Zveřejněn odhad výsledků voleb. A už je dusno

Hrubé výsledky predikce Seznam Zpráv vycházejí z předvolebních průzkumů, kurzů sázkových kanceláří a ze simulace exit pollu, proto má průzkum predikce poměrně větší procentuální rozptyl.

Volby do Evropského parlamentu by podle ní vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 23,75 až 31,5 procenta hlasů. Druhé koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by dalo hlas 21,25 až 24,5 procenta voličů. Oba subjekty by v europarlamentu obsadily shodně 5 až 7 křesel.

Na třetím místě je koalice Stačilo! V čele s KSČM ze ziskem 7 až 12 procent hlasů. Čtvrtá by skončila koalice Přísaha a Motoristé se 4 a 13 procenty. Následuje hnutí STAN se 6 až 10,75 procent hlasů. Pirátům predikce přičetla zisk 3,25 až 10,75 procenta. SPD a Trikolora by dostala 3,75 až 8,5 procenta.

Hnutí STAN by tak připadly 2-3 mandáty, uskupení Stačilo! v čele s komunisty by stejně jako Piráti získalo 1-3 mandáty. A podobně Přísaha 1-2. SPD se momentálně pohybuje na hranici zvolení mezi 0-2 mandáty. Zbylé strany se s velmi vysokou pravděpodobností do europarlamentu nedostanou, uvedly Seznam Zprávy.

??? Seznam Zprávy na základě odhadu výsledků sestavily unikátní predikci, jak dopadnou evropské volby. A to ještě před tím, než budou publikovány oficiální výsledky sčítání. Jasným favoritem je v ní hnutí ANO. Predikci budeme ještě zpřesňovat.#volbySZ



?? https://t.co/6TYkcGl0hA pic.twitter.com/hWiBmWf5ko — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) June 8, 2024

Na sociálních sítích byla predikce reflektována protichůdnými reakcemi.

Pokud by predikce odpovídala nakonec reálným volebním výsledkům, potěšilo by to politického analytika Štěpána Kotrbu: „Hmmm, tak to bude na vládě vyhlášen státní smutek. Ale takhle by mohly dopadnout i parlamentní volby, aby bylo jasno,“ napsal na svém facebookovém profilu.

Komentář přidal také aktivista Tomász Peszynski, kterého naopak predikce vůbec nepotěšila: „ANO? No co se dá dělat. Konečná: lidem hrabe. Turek: lidem hrabe. Piráti, STAN - škoda...,“ uvedl.

Rozčarovaní byli i další uživatelé sociálních sítí. „Víte co? Nekažte nám nadcházející neděli takovými blbostmi. Zbytečně jste se takovou úvahou ztrapnili,“ vzkázal Miroslav Valenta.

„To je vtip. Ten rozptyl je jak u dětí, když si hrají na doktory,“ zněla další reakce.

„Náckovská přísaha a komouši? Příští rok nastupují do parlamentu? Takové voliče si nechte,“ objevilo se v diskusi pod zveřejněnou predikcí další zděšení.

„Bylo by fakt vtipný, kdyby Motoristé fakt ty 4 % měli, to by bylo mrzeníčko,“ dodal další komentující.

„Pokud IQTykve Spolu se Stanem a Piráty dohromady dostanou do EP cca 11 lidí, tak to moc jako výhru nevidím,“ stálo v komentáři.

Slováci ale drží palce, aby vyhrála opozice: „Nebojte se, i na Slovensku to dlouho vypadalo, že se minulá koalice udrží na svých pozicích. Někdy člověk cítil velké rozčarování a beznaděj. Po 3,5 letech však prohráli. Čím déle budou vládnout, tím větší bude jejich porážka a tím krásnější chuť pro vás bude mít vítězství. Držím palce,“ napsal Peter Weiss.

„Tak jestli to dopadne takto, tak já jsem za bramborovou medaili víc než spokojen. STAN až za námi,“ uvedl Petr Šmacho.

V Česku letošní volby do Evropského parlamentu proběhly v pátek 7. června od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. června od 8:00 do 14:00. Účast v evropských volbách na mnoha místech přesáhla 30 procent, v Praze i 40 procent. Češi si volili 21 europoslanců. Výsledky budou zveřejněny až v neděli večer, poté co odvolí všechny členské státy.