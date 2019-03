Babiš vyklopil, co si s Trumpem řekli o Zemanovi a jak jednal s ČSSD. Drsné slovo o ČT

Veselý se nejdříve divil, že premiér vůbec přišel. Babiš řekl, že to přeci slíbil, a dodal s úsměvem: „Proč? Já vás znám na Frekvenci 1 a mám vás rád, v podstatě. Nevím, jestli z toho nebudete mít nějaké problémy.“

Na začátku se bavili o návštěvě u prezidenta USA. Donald Trump byl prý při rozhovoru mnohem milejší a pozitivnější než před kamerami. Dokonce mu prý pochválil boty. Trump má podle Babiše Česko a Čechy velmi rád. Z publika přišla otázka, jak by návštěvu zvládl Bohuslav Sobotka, Babišův předchůdce. Premiér nechtěl příliš hodnotit, ale podle něj by to s tlumočníkem zvládl, i když si neodpustil poznámku, že znát jazyk je samozřejmě velká výhoda. Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 13% Šefcovič 57% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 4018 lidí

Xaver se pak zeptal, zda byl Trump tak spontánní, když padlo jméno Miloše Zemana. „Já jsem mu vysvětloval zkrátka, že náš prezident má vztahy s čínským prezidentem, s ruským prezidentem, že tam chodí všichni, i Macron tam prodává airbusy, i paní Merkelová. Takže všichni tam choděj pro jejich firmy, jsem vtipkoval s panem prezidentem na tom koncertě Mireille Mathieu (šansoniérka), že jsme si to rozdělili, já mám Evropskou unii a Spojené státy, ty máš Čínu a Rusko, takže tak jsme se ňák domluvili,“ přidal historku Babiš. Odmítl, že by si Trump o Zemanovi myslel něco špatného. Uvedl, že s Trumpem se bavil o obchodu a snažil se ho přesvědčit, aby nezaváděl cla. A rovněž pak na Evropské radě vybízel k urychlenému jednání s USA, protože podle něj hrozí, že se Trump domluví nejdříve s Čínou a nebude pak chtít udělat stejné ústupky u EU.

Následně přišel dotaz o jednoho důchodce, zda dostane znovu přidáno. Babiš zřejmě s otázkou počítal, protože vytáhl graf, na kterém jsou zobrazeny vzrůstající výdaje na důchody, a dodal, že slíbil průměrný důchod v roce 2021 15 000 Kč, takže i v dalším roce důchody vzrostou, aby se cíli přiblížil. „Pravice slavná za šest let jim nedala tolik, co my za jeden rok,“ chlubil se premiér.

Jako další přišla na řadu ministryně Maláčová a její rodičovský příspěvek 300 000 Kč, který je navázán na datum narození. Babiš prohlásil, že ministryně totiž slíbila něco, co neměla projednané, a že zvýšení na 300 000 Kč je v programu vlády, ale nebylo specifikováno, jak ani kdy k němu dojde. „My jsme byli překvapení na tý koaliční radě, že zrazu pan předseda navrhnul, že pro děti, které se narodí od 1. 1. 2020. A byl to nějaký kompromis vůči zálohovanému výživnému, které my jsme nechtěli,“ řekl premiér a doplnil, že vymáhání výživného chtějí zpřísnit. „A v rámci toho došlo k té dohodě. My jsme si také neuvědomili, co to vlastně znamená,“ vysvětloval premiér na příkladu dětí, které by se narodily 5 minut od sebe, a přesto by rozdíl v rodičovském příspěvku byl 80 000 Kč. „Byl to návrh pana předsedy, oni se tam naklonili k sobě a něco si řekli a to odsouhlasili,“ viní Babiš zřejmě Jana Hamáčka, ale uznává, že původně chtěla Maláčová dát 300 tisíc všem. Ministryně Schillerová ale nesouhlasila a chtěla je dát jen těm, kdo 31. 12. 2019 nemají vyčerpáno 220 tisíc z příspěvku. „Problém je, že ona slibuje věci, které nemá projednané, nemá odsouhlasené a nejsou na to peníze,“ zakončil vysvětlení Babiš. Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

Přišel také dotaz na objektivitu České televize. „Tak jsou tam takové ty pořady, které jsou garance antibabiše, záleží, koho tam pozvou, občas má člověk pocit, že to není úplně objektivní. Ale já to ani moc nechci...“ nedořekl Babiš. Ale pravil, že v poslední době se to lepší. „Až na ty pořady, které žijí z toho, že nesnáší Babiše,“ dořekl premiér. Veselý se ho ještě zeptal na Radu ČT, ale zde premiér prohlásil, že touto záležitostí se vůbec nezabývá. Veselý zmínil, že o něm člen rady ‚grázl Šarapatka‘ šíří lži na Foru24, že byl na koncertu již zmíněné šansoniérky za státní peníze, na kterém Veselý tvrdí, že nebyl vůbec. „Já jsem vás tam neviděl,“ potvrdil mu to Babiš.

Vyloučení Klause mladšího nechtěl příliš komentovat, řka, že to je záležitost ODS. Označil ho za silnou osobnost a podivil se, že ODS vylučuje syna zakladatele. A dodal, že Petr Fiala ho prý v minulosti označil za Hitlera, takže ono Klausovo přirovnání není tak ojedinělé.

autor: kas