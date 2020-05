Babiš vyrazil na kontrolu do nemocnice. A naštval ho novinář, když se zeptal, jestli vyhodí Vojtěcha. Nezapomenutelně

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) vyrazil spolu s ministrem zdravotnictví za hnutí ANO Adamem Vojtěchem na inspekci do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Prozradil, že se rozjede projekt na výstavbu nového porodnického centra pro 21. století, které si zaslouží jak čeští lékaři, tak české maminky. Během tiskové konference se také důrazně zastal ministra Vojtěcha. A pronášel vzletná slova o tom, co ho naučil koronavirus. Stěžoval si, že důležité projekty „jsou není“ připravené.

reklama

Babiš na tiskové konferenci před kamerami veřejnoprávní ČT promluvil o dostavbě moderního porodnického oddělení v nemocnici U Apolináře. Předseda vlády počítá s tím, že dostavba bude stát 2 miliardy. To, že věnuje pozornost i těmto projektů, ukazuje podle premiéra, že se Česko po době koronavirové vrací do normálu. Anketa Schvalujete práci Senátu Parlamentu ČR? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6692 lidí

„Lékaři a sestřičky tady (U Apolináře) pracují ve skutečně špatných podmínkách. Proto si myslím, že je skvělé, že skutečně máme tenhle projekt. Je to projekt za víc než 2 miliardy, ale já si myslím, že je třeba postavit centrum porodní asistence pro 21. století, protože si to naši lékaři, ale samozřejmě i naše maminky zaslouží,“ padlo z úst předsedy vlády na tiskové konferenci.

Během koronavirové krize se prý více zajímal o české zdravotnictví.

„Strašně moc jsem se taky dozvěděl. Dozvěděl jsem se, že tu smrtnost u nás způsobují hlavně rakoviny a infarkty. Ten virus nám jasně ukázal, co je naše priorita. Je to zdraví našich lidí. Proto chci maximálně, aby naši zdravotníci měli nejlepší přístroje, měli skvělé nemocnice a samozřejmě aby byl náš zdravotnický personál uspokojen.“ zdůrazňoval Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My s panem ministrem na to máme jasný názor a uděláme pro to všechno, abysme to postupně dostali do výborného stavu, protože se máme čím chlubit,“ doplnil ještě premiér.

Ministr Vojtěch konstatoval, že do českých nemocnic jde více investic a ministr hodlá v investování pokračovat. „Ta péče je tady naprosto špičková, ale to prostředí bohužel nikoliv,“ upozornil šéf resortu.

Přednosta kliniky Alois Martan Babišovi poděkoval za zájem o porodnictví a premiér ho hned vyzval, aby k tématu rození dětí řekl víc.

„Počkejte, musíte víc, pane profesore, vy jste tady nejdůležitější. Vy sem vozíte maminky z celé České republiky. Jaké máte výsledky vůči světu, jak jste úspěšní. Musíte se pochlubit teďka. Jak jste i to říkal všechno,“ ozval se předseda vlády.

Fotogalerie: - Babiš U Apolináře

„Neberte to jako chlubení, ale v celé České republice jsme tak dobří, že existuje skvělý systém péče o matku a dítě,“ zdůraznil pan profesor s tím, že v celé republice funguje celkem 12 center špičkové porodnické péče. On sám ale prý už 20 let apeluje na politiky, aby do nich víc investovaly. A teď se zdá, že byl vyslyšen.

„Nám samozřejmě jako vládě záleží na tom, aby se u nás podstatně zvýšila ta porodnost. My samozřejmě chceme vytvořit podmínky pro naše rodiny, pro naše maminky,“ zdůraznil Babiš. Bude prý sledovat, jestli v prosinci a v lednu naroste porodnost, když spolu musely být rodiny víc doma v karanténě.

Poznamenal také, že tlačí na ministra Vojtěcha, aby nabídl projekty, do kterých bude možné investovat v rámci Národního investičního plánu.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Když jsem udělal ten národní investiční plán a sepsal jsem všechny ty investice a řekl jsem, že budu Harry Potter a tady mu dám peníze, tak bohužel na ten příští rok z toho vypadlo jen 1,8 miliardy. A pokud nám pan primář v Brně říkal, že tady 20 let chodí politici a něco slibují, tak já jsem mu řekl, tak my to uděláme. Ale na ten příští rok se tam bude investovat jen 40 milionů. Takže problém je, že ty projekty jsou není připravené. Já na to tlačím. Těch projektů máme strašně moc. Do roku 2050 je to 163 miliard a já říkám, že musíme projektovat. Ty peníze tady samozřejmě budou,“ sliboval premiér.

Jen je podle jeho názoru třeba mít vizi a naplňovat jí. „Budeme to honit, já chci těch projektů strašně moc. Tady se o tom mluvilo 16 let, v Brně se o tom mluvilo 20 let a my to teda uděláme,“ zaznělo z úst premiéra.

V závěru tiskové konference po dotazu novinářů Babiš potvrdil, že nadále počítá s Adamem Vojtěchem jako ministrem zdravotnictví.

„Já vždycky žasnu nad těmi vašimi otázkami, pane redaktore. Já samozřejmě s panem ministrem počítám a nevím, kde se stále berou všechny ty spekulace,“ kroutil hlavou předseda vlády. „Pan ministr dělá svoji práci dobře a má moji podporu,“ zdůraznil.

Doplnil ještě, proč se tolik zajímá o zdravotnictví.

„Já mám střet zájmů, to si napiště ještě, já mám nad 65 a ve zdravotnictví jsem se dovzdělal,“ zvolal Babiš.

Jasně také řekl, že nedává trafiky a to ani Romanu Prymulovi. „Mně jde o to, abychom měli ty nejlepší doktory a nejlepší vědce. Já jsem rád, že pan profesor Prymula pravděpodobně zůstane ve službách státu a bude mi radit,“ pravil Babiš.

„My jsme v rámci koronakrize zachránili tisíce životů a já teď chci zachránit další tisíce lidí tím, že budou chodit na prohlídky."

Psali jsme: Blaha (ODS): Andrej Babiš si přihrál další „malou domů“ Smrt Zemana na koronavirus? U Soukupa byl Okamura a mnoho nepřátel To by slušný člověk nepřijal! láteří Kalousek. Jde o Prymulovu novou práci od Babiše Babiš rozhodl. Prymula nekončí, přesune se jinam

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.