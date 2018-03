Babiš vysál ČSSD a teď se zdá, že začíná vysávat komunisty a SPD, soudí politolog. Pak varoval před fašizací

„Tak ono to řešení tady částečně již je. A když to řeknu s jistou mírou sarkasmu, je to řešení stabilní. Andrej Babiš vládne. Sice nemá důvěru, ale prezidentovi to nevadí, Andreji Babišovi už vůbec. Jeví se mi to tak, že pokud vláda nebude vypadat, tak jak chce Andrej Babiš, povládne dál ta první vláda, kterou vlastně on chce,“ poznamenal Lebeda.

„Obávám se, že v etablované demokracii by veřejnost byla už silně znepokojena. Hnutí ANO navíc preference spíše rostou. Menšinový kabinet hnutí ANO tak příznivce neodrazuje,“ dodal k aktuálnímu průzkumu, v němž ANO získalo 33 procent, Lebeda.

„Hnutí ANO vysávalo voliče ČSSD, hnutí SPD vysávalo voliče KSČM. A zdá se, že hnutí ANO začíná vysávat voliče SPD a KSČM,“ pustil se následně Lebeda do spekulací ohledně průzkumu.

„ANO je hnutí jednoho muže,“ poznamenal následně k důležitosti Andreje Babiše ekonom Kudrna. „Prožíváme přechodové období, kdy staré pravdy v politice přestávají platit, proměňují se systémy, máme tu období nejistoty,“ dodal Kudrna.

Lebeda však oponoval, že bychom měli období bez vlády. „Teď se vlastně hledá varianta, která by byla podporovaná Poslaneckou sněmovnou, ale vláda Andreje Babiše vládne. Odehrávají se tady některé až příliš sebevědomé kroky,“ poznamenal k tomu Lebeda.

Když se pak hovořilo o cílech Andreje Babiše jako oligarchy v politice, Lebeda zkonstatoval, že Babiš chce být jednoznačně úspěšným politikem. I proto se podle jeho slov odkazuje na Tomáše Baťu, zlínského podnikatele, jenž byl primátorem Zlína. „Tento typ pronikání podnikání do politiky s sebou nesou určité fašizující tendence,“ poznamenal Lebeda. „Andrej Babiš rozhodně nechce dovést tuto zemi do nějakých ekonomických trablů. Jeho cíle jsou opravdu dobré, ale problém je v těch nástrojích,“ řekl Lebeda, který vnímá některé postupy Babiše jako velmi drsné a predátorské.

Kudrna pak pohovořil také o ekonomice Evropy. „Ekonomika funguje. Vypadá to relativně růžově, je tu však celá řada kostlivců ve skříni, kteří tu zůstali po krizi. Jedním z rizik eurozóny je bankovní sektor, není však přímý kanál, jak by se to mohlo přelít do Česka,“ podotkl Kudrna.

autor: vef