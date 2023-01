Babiš vysvětlil, proč nejde do ČT. Zážitky s Moravcem a Witowskou. Jen by se marně hlásil o slovo

reklama

„Určitě jste zaznamenali, že nepůjdu do debaty kandidátů na prezidenta republiky do České televize. Ta organizuje debatu, které se účastní devět kandidátů, je na to 120 minut, na každého vyjde až 10 minut. Ale to není ten hlavní důvodu. Ani není hlavní důvod, že bych se bál,“ předeslal úvodem kandidát na prezidenta Andrej Babiš.

Své rozhodnutí opírá o sestřih předvolebních debat na prezidenta z minulosti. Ty například ukazují, jak moderátor Václav Moravec s Babišem hovořil v roce 2017, kdy mu podle Babiše nedal dostatečný prostor k vyjádření. „Mluvil se mnou úplně stejně, jako když jsem chodil do jeho Otázek Václava Moravce. Nemělo to smysl, protože vás nenechá říct ani jednu větu.“

Připomněl, že Moravce po těchto zkušenostech dopisem v říjnu 2020 obeznámil s tím, že do jeho debat nadále chodit nebude. Následně se ve videu ukazuje záznam z předvolební superdebaty lídrů politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny z roku 2017, jak „nezávislý“ moderátor Moravec nenechá domluvit a zajímá se, zda se chce Babiš zapsat do historie jako „první trestně stíhaný premiér České republiky“.

Podobné chování Babiš zaznamenal i u dalších tehdejších moderátorů ČT: „Celkově má Česká televize zajímavé pořady – Reportéři ČT, 168 hodin, Interview ČT24, kde mě paní Witowská, která se tvářila jako nezávislá redaktorka, dehonestovala.“

„A potom mě v rámci superdebaty 2021 před parlamentními volbami, když už samozřejmě věděla, že bude v týmu generála Pavla, mi vyčetla, že už v roce 2009 jsem věděl, že půjdu do politiky, což je samozřejmě lež. A řekla, že jsem neměl kupovat ten barák ve Francii,“ uvedl Babiš. A následně pustil záznam této debaty, kde ho moderátorka téměř nenechala reagovat a obrátila se rovnou na Petra Fialu, aby sdělil, co si o tom myslí.

„Už v debatě před parlamentními v roce 2021 to bylo pět proti jednomu. A před komunálními a senátními volbami v roce 2022 se Česká televize tvářila, že je to debata o komunálních volbách, ale bylo to samozřejmě o energiích, o prezidentské volbě. A otázka je, proč tam zase bylo pět zástupců pětikoalice. Proč tam nebyl jenom jeden za SPOLU, jeden za PirSTAN, Okamura a Babiš? No, právě proto, aby těch pět kandidátů mohlo říkat ty různé nepravdy, a já abych se zbytečně hlásil, abych se k tomu mohl vyjádřit,“ dodal Babiš, který opět svá slova doložil záznamem z té debaty.

Závěrem pak dodává: „Takže určitě pochopíte, a to můžete sledovat, když chodí pan Havlíček nebo paní Schillerová do Události, komentáře, do jiných pořadů, jak to bylo před volbami a po volbách, že je to dvojí metr. Doufám, že pochopíte, že do této debaty nepůjdu,“ dodal Babiš s příslibem, že ho diváci uvidí v debatě na Nově.

