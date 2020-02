Babiš z nás udělal hlupáky. Ty věci narůstají. Premiérovi přiletělo nepříjemné varování z KSČM

reklama

„Jako dočasné řešení je možné, aby ministr Havlíček řídil dva resorty, nicméně dřív nebo později by mohl jeden člověk na velká témata, která jsou v obou resortech, narazit,“ prozradil na úvod Kováčik, proč KSČM vadí, že Havlíček povede resort dopravy a resort průmyslu a obchodu až do voleb.

„Bylo by dobře, kdyby premiér hledal a našel člověka, který Havlíčkovi odlehčí. Havlíčka to může po měsících či týdnech utavit na tom, že také udělá někde zásadní chybu, navíc by to uškodilo i tématům, která má řešit,“ řekl za poslanecký klub KSČM.

„Premiér má asi sám málo práce, když říká, že Havlíčkovi bude pomáhat a může se věnovat ještě tomuhle,“ řekl s nadsázkou Kováčik, který se domnívá, že dříve či později sám premiér Andrej Babiš (ANO) dojde k závěru, že každý resort musí mít svého samostatného ministra.

Ideální by bylo, aby se věc do budoucna řešila systémově, například pro příští volební období je podle Kováčika možné, že se zpátky vrátí průmysl a doprava do jednoho ministerstva. „To je ale potřeba dlouhodobě a detailně připravit, ne to mít jako ad hoc řešení k tomu, že momentálně premiér nemá člověka, který by tam mohl ten průšvih řešit,“ dodal Kováčik.

Ministr Havlíček dnes ve Sněmovně vysvětloval, jak hodlá pracovat v obou ministerstvech, a pozval poslance na exkurzi na Ministerstvo dopravy, které se nachází v bývalém sídle ÚV KSČ, kam by se Kováčik rád znovu podíval. „Před převratem jsem tam nikdy nebyl, ale po převratu na Ministerstvu dopravy už ano,“ zasmál se s tím, že pozvání vítá a možná tam s pár kolegy z klubu zavítá. „Není v silách jednoho člověka, aby to bez systémových změn vlastních úřadů zvládal,“ zopakoval své obavy z toho, zda to jinak schopný Havlíček uřídí.

I když je stanovisko předsedy vlády jasné: Havlíček povede dva resorty až do konce volebního období. Připomíná Kováčik, že Babiš v tomto směru změnil svůj názor již mnohokrát. „Dokonce je schopen měnit názory v průběhu jednoho dne, jak jsme se mnohokrát přesvědčili,“ konstatoval Kováčik.

„Dokonce nejdřív říkal premiér, že ministerstva sloučí, pak od toho ustoupil. My jsme mu říkali, že to není možné, ale on z nás udělal tak trochu hlupáky, aby pak sám řekl, že to vlastně fakt není možné,“ kroutil hlavou komunista, který na základě toho soudí, že ohledně Havlíčka nejde ještě o konečný stav.

Komunisté kvůli tomu požadovali s hnutím ANO dohodovací řízení ohledně toho, zda Babišovu vládu nadále podporovat. Je stále ve hře tolerance vlády? „Jsou tu věci, které postupně narůstají. Při příštím jednání se s hnutím ANO budeme bavit o plnění toleranční dohody a budeme se věnovat tomuto tématu,“ předeslal Kováčik.

„Tak vy pořád děláte bububu a tím to skončí, co z toho bude?“ vypálil moderátor Daniel Takáč a vzpomněl, jak komunisté vyhrožovali již loni kvůli ministru Petříčkovi, nebo ministru Ťokovi. „Tak pardón, nech si ti, kteří nás kritizují, vyberou, jestli je lepší, aby tato vláda fungovala, která za naší pomoci a mnohdy díky naší toleranci přináší mnoho prospěšného pro lidi, nebo bude tolerována někým jiným, či sestavena někým jiným, nebo dojde na předčasné volby a dostanou se k moci ti, jejichž pochybení se tu teď napravuje!“ oponoval Kováčik.

