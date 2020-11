Babiš zapálil věnec a oznámil, jaké budou Vánoce

reklama

Zmínil též vakcínu, kterou má mít na starosti ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a 7. prosince má přinést strategii očkování. „To je velice důležité. To je to řešení, to je to světlo na konci tunelu,“ řekl premiér.



Příští rok se pak Babiš chystá kromě koronaviru bojovat i s rakovinou, a to pomocí plánu, k jehož vytvoření jej měl inspirovat i bývalý americký viceprezident a vedoucí kandidát amerických voleb Joe Biden. Plán má být představen v květnu.

K pokračujícím sporům o výši daňových sazeb, Babiš trvá na návrhu na 15% a 23% sazby. Návrh slevy na daňového poplatníka podpořit jeho strana nechce. „Jsem přesvědčen, že návrh slevy na daňového poplatníka je nadbytečný. Nepotřebujeme ho. Už dnes nás to stojí 130 miliard korun ročně, je to mandatorní výdaj. A ten návrh Pirátů o 35 miliard navíc znamená 165 miliard mandatorní výdaj, který podle našeho názoru není potřebný. Ten můj návrh skutečně řeší i ty nízkopříjmové zaměstnance,“ říká. Ale opoziční ODS, která spolu s ANO snížení daní prosazuje, by však podle slov jejího předsedy Petra Fialy chtěla podpořit jak snížení procentuální sazby daní, tak i zvýšení slevy na poplatníka, což může vnést do jednání neshody.



Premiér dále zdůraznil, že probíhá modernizace i stavba dálnic. „A samozřejmě kritikům, kteří nás kritizují, vzkazuji, že kdyby nebyly Děti země a nehodily nám do toho vidle, tak už to mohlo být hotové před rokem a půl,“ připojil. Dodal, že navyšování se má dočkat i armáda.



Závěrem pak sdělil prosbu v rámci blížících se svátků: „Buďte, prosím, zodpovědní, myslete na ostatní. Ten vir je tady stále a myslím si, že je důležité, abychom si toho byli vědomi. Abychom skutečně si nakonec ty Vánoce v nějakém omezeném režimu užili, to si všichni přejeme, a za to vám děkuji.“



Celé video můžete zhlédnout zde:

