Babiš znovu na nákupech. Tentokrát jde o časopisy spíše pro ženy

V roce 2013 obletěla Českou republiku zpráva, že se majitel Agrofertu a druhý nejbohatší Čech vydal na nákupy. Koupil si vydavatelství Mafra, pod které mimo jiné patří i deníky MF Dnes a Lidové noviny.

O rok později se stal ministrem financí a přišel den, kdy musel své podnikání odložit do svěřeneckého fondu. Česká pobočka protikorupční organizace Transparency International tvrdí, že si Babiš i nadále zachovává ve svých firmách vliv a vzhledem k tomu, že je premiérem, organizace to nepovažuje za správné. Babiš odmítá, že by dnes měl s Agrofertem něco společného.

Ať už je pravda jedno či druhé, rodina Babišových médií odložených ve svěřeneckém fondu se ještě rozroste. Podle informací ČTK převezme Mafra vydavatelství Bauer Media. Podle mediálního experta Jana Potůčka dává akvizice pro Mafru smysl. „Je to upevňování pozice na tiskovém trhu, zároveň posilování u cílové skupiny, která by se dala charakterizovat jako voliči nebo sympatizanti hnutí ANO,“ řekl ČTK.

K transakci se ještě musí vyjádřit Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Do skupiny Bauer Media patří např. Rytmus života, Pestrý svět, Chvilka pro tebe, Tina, Žena a život, Čas na lásku nebo Vychytávky Ládi Hrušky.

