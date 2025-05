Proč se v ČR nerodí děti? Asociální Fiala, ukazuje opozice

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9428 lidí

„Máme nejdražší bydlení v Evropě a mladí samozřejmě v takových podmínkách nebudou rozšiřovat rodinu. Jsou tady i další problémy, jako je válečná krize nebo klimatická krize, čímž nás krmí vláda a ti mladí se těch hrozeb bojí. Nebo je tady ta mnohapohlavní ideologie. Jak můžeme po mladých chtít, aby zakládali tradiční rodiny a rodili děti, když se mohou identifikovat jako krabička od sirek,“ prohlásila Kubisková.

„Ale hlavní je ta ekonomická situaci a Fialova vláda, která má asociální protirodinnou politiku. Zrušili studentům slevy, zrušili školkovné, odmítli valorizovat rodičovský příspěvek, zvedli DPH na pleny, na kojeneckou vodu. Z mého pohledu vláda dělá všechno pro to, aby ta porodnost ještě klesala,“ má jasno expertka hnutí Stačilo!.

S tím souhlasí poslankyně Marie Pošarová, která přidává další základní problém a to je nedostupné bydlení a ideologický tlak společnosti. „Já s tím vším souhlasím, jsou tu problémy ve školství, v bydlení a zasahuje do toho i výchova a tlak společnosti na ženy, aby studovaly a nepořizovaly si děti. Je to tlak z více stran. Dříve byly rodiny početné, říkalo se, že rodina je základ státu, ale dnes tu máme asociální protirodinnou politiku. Vláda neudělala nic pozitivního, aby podpořila pracující lidi, aby si pořizovali rodinu,“ tvrdí Pošarová.

Ing. Marie Pošarová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud se má porodnost zvyšovat, musí se prý nastavit jasná prorodinná politika. „Vzít si příklad třeba z Maďarska, kde Viktor Orbán prosadil prorodinnou politiku a ta porodnost tam opravdu roste. Ta opatření fungují a my bychom se měli vydat stejnou cestou a ne to nahrazovat nějakými přistěhovalci, ale soustředit se na vlastní obyvatelstvo,“ srovnává Pošarová.

Z konkrétních ekonomických opatření, které je potřeba zavést, jmenuje Kubisková zejména navrácení slev na dani. „Vláda zrušila i ty elementární podpůrné nástroje, jako byla sleva na nepracující manželku, což využívalo přes 200 tisíc daňových poplatníků. Zrušili školkovné a další opatření a když se to sečte, tak lidem zmizelo 60 tisíc korun na těch slevách. Tyhle věci bych určitě vrátila, navýšila bych rodičovský příspěvek, který vláda navýšila jen vybraným dětem narozeným po určitém datu. Proti tomu jsem ostatně podala ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Ale bohužel víme, jak funguje Ústavní soud,“ uvedla s tím, že rodičovský příspěvek by měl být valorizován na základě inflačního vývoje.

„Je potřeba vyřešit nedostatečné kapacity v předškolních zařízeních, jako jsou jesle a školky, aby se ženy mohly vrátit do práce. Máme tady 40 tisíc dětí, které nemají umístění ve školce, ačkoliv se pan Jurečka kasá, jak v této věci pracuje, tak výsledky žádné. Navrhuji také různé pobídky, jako bezúročné půjčky pro novomanžele, to už tady dříve všechno bylo. Stejně tak podpora bydlení, může tam být nějaký motivační mechanismus, když si rodina pořídí dítě,“ navrhuje Kubisková.

Podle Pošarové je klíčem zmiňovaná dostupnost bydlení. „Když se podíváme do zahraničí, tak tam se staví desetitisíce bytů a využívají se k tomu nějaké státní podniky, modulové domy, prefabrikáty a ty byty jsou pak levnější a navíc je staví stát. Takže touto cestou státních a obecních bytů bychom také měli jít, protože ty developerské stavby jsou sice krásné, ale už si je nemůže dovolit dokonce ani střední třída. Zatímco třeba v Rakousku se staví 60 tisíc bytů ročně, tak u nás je to pár tisíc státních bytů a pak nějaké ty developerské, což je v součtu tak 30 tisíc bytů a to absolutně nestačí. Navíc je potřeba, aby ty byty byly levnější a tam se nabízí ta cesta státních bytů,“ uvažuje Pošarová.

„Mladí by si totiž rádi pořídili rodiny, já často mluvím se studenty, ale je tam ten problém, že si nemohou dovolit svoje bydlení kvůli cenám bytů a to i co se týká nájemného. A tato vláda akorát zvýšila cenu nemovitostí, což nájemci samozřejmě přesunou do nájemného a zase to spadlo na občany. My musíme vytvořit takové podmínky, aby mladí měli kde bydlet a mohli si dovolit zakládat rodiny,“ dodala poslankyně.