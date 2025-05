Jak učit o LGBT a vyřešit odpor rodičů. Prague Pride a Univerzita Karlova společně

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 2% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10492 lidí hovoří webové stránky ucimolgbt.cz přímo v rozhraní určeném pro pedagogy, kteří přemýšlejí, jak tuto tematiku zařadit do výuky. Právě tyto webové stránky totiž vznikly coby pomoc učitelům na základních a středních školách při výuce témat souvisejících například s genderovou identitou, vztahovou a sexuální orientací a to v rámci společného projektu spolků Prague Pride a Mezipatra a Univerzity Karlovy (UK).



Projekt Nastal čas pro inkluzivní školy pro LGBTIQ mládež (Time for inclusive schools for LGBTIQ youth is now) koordinovaný spolkem Prague Pride, jehož hlavním výstupem je tento web, operuje s rozpočtem více než 206 tisíc euro (přibližně 5 138 000 korun), přičemž Evropská unie v rámci svého programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) – snažícím se „podporovat a rozvíjet otevřené, právní, demokratické, rovné a inkluzivní společnosti založené na zásadách právního státu“ – přispěla 185 685 eury (přibližně 4 624 000 korunami).

Psali jsme: „Sexualita do školy patří.“ Nálet Prague Pride na učitele za peníze EU radí, aby si byli jistí sami sebou dříve, nežli LGBT+ téma začnou otevírat se svými žáky a nabízí jim proto odpovědi na několik otázek. Jednou z nich je kupříkladu, proč vůbec danou věc vyučovat. V odpovědi se dozvídají, že je škola „rozmanitým prostředím“. „Žákovská rozmanitost se týká vlastností, rozumových schopností, rodinného zázemí… a také genderové identity, vztahové a sexuální orientace, genderového projevu. Aby ve škole mohli všichni studující naplno rozvíjet své schopnosti a zájmy, nelze témata genderu a sexuality ignorovat. Vyučující by jim měli dostatečně rozumět a pracovat s nimi,“ zaznívá směrem k pedagogům v textu od vedoucí Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Ireny Smetáčkové, že by se vyučující témat sexuální, vztahové a genderové rozmanitosti neměli obávat.



Smetáčková pedagogům rovněž radí, že je „vhodné reflektovat třídní normy z hlediska představ o tom, ‚co a kdo je normální‘, a podporovat respekt k rozmanitosti genderových identit i vztahových a sexuálních orientací“.



Varováni jsou učitelé, aby nevnímali a neoznačovali LGBT+ osoby jako „ty jiné“ a „naopak cishetero osoby jako ‚ty normální‘.“ „Nemisgenderujte (nepoužívejte špatný rod) a nedeadnamujte (nepoužívejte staré jméno) studující ani další osoby, jejichž příběhy do výuky přinášíte,“ upozorňuje poté bod, že je nutné, aby vyučující respektovali jména a rody, které si jejich žáci sami zvolí.

Jak se vypořádat s nesouhlasem rodičů



Mezi radami nechybí ani sekce, radící, jak reagovat na námitky. „Nebudeme se tvářit, že se proti zařazení LGBT+ témat do výuky nikdo neozve. Mohou přijít námitky od rodičů, učitelského sboru nebo od vedení školy. Pomůžeme vám se na ně připravit a adekvátně zareagovat,“ píše se na webu, kde lze najít pomoc pro pedagogy, co mají dělat, když se například po výuce LGBT+ témat setkají s kritikou, že rozebírat něco takového „do školy nepatří“.



Webové stránky vysvětlují, že přitom „z takového vzdělávání a prostředí budou prosperovat všechny osoby ve škole, v čele se samotnými LGBT+ osobami, pro které může být opora ze strany školy životně důležitá“. „Ukazuje se totiž, že nerespektující prostředí úzce souvisí s častějším výskytem problémů v oblasti duševního zdraví včetně sebepoškozujícího chování a sebevražd. Jednoduše shrnuto – toto téma do školy patří, protože si všichni přejeme, aby se naše děcka cítila v pohodě,“ reaguje na námitky.

Ideologií by naopak podle webu pro učitele mohli být ovlivněni rodiče, kteří nesouhlasí s výukou dětí v LGBT+ tématech. „Můžeme se pak bavit o tom, že xenofobie ve formě transfobie či homofobie, vycházející ze stereotypních představ o fungování společnosti, může být vlastně sama o sobě ideologií,“ popisuje web.

Na místě prý není ani námitka, že se skrze toto „sexualizují děti“, jelikož „sexualita je pro většinu lidí přirozenou součástí života, jejíž objevování a prozkoumávání probíhá nejčastěji ve školních letech“. Pedagogům je pak dána rada, aby však při diskusi o LGBT+ tématech hovořili zejména „o otázkách mezilidských vztahů jako takových, a ne o explicitně sexuálních aktivitách/tématech“.



A co mají učitelé dělat, když od rodičů zazní: „Takové aktivity se moje dítě účastnit nebude“! Má jim být vysvětleno, že jde o aktivity v rámci výuky a v případě pochybností společně s metodičkou/metodikem prevence je má vyučující informovat o cíli konkrétního programu, o možných pochybnostech, vyžádat si konkrétní anotaci a osnovu programu a „podpořit rodiče v porozumění důležitosti vzdělávání i v oblasti vztahové, genderové a sexuální rozmanitosti“.



Námitky mohou přijít taktéž od samotných vyučujících – například tehdy, když některé děti budou chtít, aby je pedagogové oslovovali jiným rodem či jménem, než je jejich vlastní. „Používání jména a rodu, které studujícím vyhovuje, je zcela základním vyjádřením respektu vůči tomu, kým nám říkají, že jsou. Naopak odmítnutí nebo výsměch může být pro trans studující velmi zraňující, může podněcovat genderovou dysforii a může mít výrazně negativní vliv na jejich duševní zdraví, potažmo studijní výkon,“ je rozepsáno, že by nemělo docházet ani k takovémuto dění.

Děti se naučí rozpoznat homofobii a používat genderově neutrální jazyk



Samotná výuka pak může být naplánována za pomoci metodických listů. Děti na základních a středních školách se tak například na hodinách občanky a dějepisu mohou vzdělávat v rámci aktivity vedoucí „k reflexi jazyka a jeho binarity“, kde si vyzkouší používání genderově neutrální mluvy.



Žáci se v rámci dané skupinové práce seznámí s příběhem Arona – biologického chlapce, jenž si však přeje, aby při kontaktu s ním lidé používali ženský rod. „Aron by si přála, aby ostatní při kontaktu s ní používali ženský rod. Má strach o tom mluvit. Víš o tom pouze ty. Vyprávěj spolužákovi/spolužačce zážitky z výletu s Aron – nechceš prozradit tajemství, ale zároveň chceš respektovat, že je Aron dívka. Proto se při vyprávění vyhýbej genderu (nepoužíváš kluk/holka, on/ona, takový/taková atd.). Odpovídej na otázky spolužáka/spolužačky a snaž se co nejdéle neprozradit, zda je holka nebo kluk,“ mají žáci za úkol, načež dojde k závěrečné reflexi, kdy se jich učitelé ptají, jak zvládali genderově neutrální mluvu a jestli jim nečinila obtíže.



Od vyšších ročníků 2. stupně ZŠ a střední školy pak přicházejí na řadu pracovní listy, kde mohou studující podle webu získat „schopnost rozlišit mýty a fakta o genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti, což upevňuje schopnost kritického myšlení“.

Osvětleno má být mimo jiné, že prosazování „manželství pro všechny“ nelze označovat za „salámovou metodu“ a že LGBT+ není „proti přírodě“. „Příroda je plná sexuální, vztahové i genderové rozmanitosti. Přibývá příkladů z přírody, kdy např. spolu dvě zvířata stejného pohlaví žijí, vychovávají mladé a mají i sexuální styk. U mnohých druhů je častý bisexuální styk za účelem lepší skupinové koheze. Nechybí ani zvířecí druhy, které mění pohlaví, nebo mají pohlaví nevyhraněné. Některé druhy tvoří monogamní páry, ale ve zvířecí říši existuje i mnoho jiných způsobů soužití. Dalo by se říct, že příroda je pestrá a v její šíři se dá nalézt ledacos,“ rozporuje text takové názory.



Následuje názor: „A co máš mezi nohama?“ Právě takto je prý „často uváděn argument, že pohlaví jsou jenom dvě a člověk to své pozná podle toho, jak vypadají jeho pohlavní orgány“. Vysvětleno je, že to není pravda a „z biologického hlediska existují kromě žen a mužů i intersex lidé, jejichž pohlavní orgány nejsou jednoznačně ženské či mužské“. „Z hlediska genderové identity zase existují lidé, kteří se neidentifikují na základě svého připsaného pohlaví, což ovšem neznamená, že by neměli jasno v tom, kým jsou. Toto slovní spojení se objevuje i v dalším kontextu: V diskuzi o trans lidech bývá pozornost zaměřena jen na jejich pohlavní orgány a operace, což je ale pro samotné trans lidi mnohdy to nejméně podstatné,“ zaznívá.



Lidé, píšící v diskusi, že například proti homosexuálům nic nemají, „ale ať si to dělají doma“, pak podle pracovního listu chtějí znít tolerantně, ale ve skutečnosti „dávají najevo svou homofobii, protože i projevy sexuality k lidem patří a nedají se od nich ‚odpárat‘.“ „Heterosexuální lidi nikdo neodsuzuje za to, že se v páru vedou po ulici za ruce, že se při loučení políbí, že si na pracovní stůl vystaví fotku své rodiny. U queer lidí je úplně stejné chování považováno za nemístné projevy sexuality,“ je vysvětleno.

Žáci se mají dozvědět, že mají být liché obavy o využívání dámských toalet a šaten lidmi, kteří jsou rození biologičtí muži. „Vyjádření obavy nad tím, že pokud budou mít lidé přístup na WC nebo do šaten na základě své deklarované genderové identity, začnou se muži vydávat za ženy a dožadovat se přístupu do ženských sociálních zařízení, kde pak budou páchat násilí. Neexistují však důkazy, které by něco takového naznačovaly. Smíšené toalety populární v 90. letech nebo genderově neutrální toalety již fungující v řadě západních zemí žádné výkyvy ve statistikách zločinu nepřinesly. A pokud vůbec k nějakému násilnému činu dojde, obětí bývají obvykle trans lidé,“ dozvědí se studující ve škole.



Mimo to na řadu přichází i další „zamaskovaný homofobní či transfobní výrok, jemuž má dodávat legitimitu skutečnost, že daný člověk zná někoho z LGBT+ lidí“, znějící: „Mám mezi nimi mnoho přátel, ale…“



Obavy nemají mít lidé ani z uvedení „rodič 1, rodič 2“, jelikož má jít o nalezení „inkluzivního řešení, které by vyhovovalo všem, a ne vymazat matky a otce ze života dětí“ a rozebrané jsou též názory varující před údajným „obchodováním s dětmi“. „Představa, že po legalizaci manželství pro všechny si začnou gay páry ve velkém kupovat děti. Obchodováním s dětmi je obvykle míněné tzv. surogátní (náhradní) mateřství, tedy praktika, kdy žena donosí dítě pro jinou osobu či pár s úmyslem, že tato osoba nebo pár se po porodu stanou jeho rodiči. Náhradní mateřství vzniklo jako jedna z možností řešení neplodnosti heterosexuálních párů a ty tuto možnost taky nejčastěji využívají,“ popisuje list.



A mezi výroky, s nimiž si žáci mají zahrát „bingo“ a nalézt jejich příklady na internetu, nechybí ani tvrzení, že Pride vadí také některým gay přátelům daného diskutujícího – jednat se má totiž snahu „legitimizovat negativní postoj k festivalu Prague Pride nebo obecně pochodům hrdosti zmínkou o gayích, jichž se to téma osobně týká a shodují se v názoru s mluvčím“. „Ať to tak je, nebo není, jde o názor každého člověka. Negativní postoje přitom často vyjadřují ti, kdo nemají žádnou osobní zkušenost s festivalem nebo pochody hrdosti,“ je zmíněno.





Ministerstvo výuku LQBT+ témat na školách vítá



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k uvedenému projektu ParlamentnímListům.cz sdělilo, že „dlouhodobě podporuje vytváření bezpečného a respektujícího prostředí ve školách pro všechny žáky, v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a platnou legislativou“. „V této oblasti MŠMT spolupracuje s řadou odborných institucí a organizací, včetně vysokých škol i neziskových spolků, a poskytuje jim metodickou a konzultační podporu,“ doplňuje.



Jak vypadala spolupráce MŠMT při tvorbě uvedeného webu a s ním spojených aktivit? „Pokud jde o spolupráci se spolky Prague Pride a Mezipatra v oblasti podpory LGBTQ studujících, jedná se obvykle o konzultace a připomínkování vzdělávacích či metodických materiálů, případně o odbornou podporu při tvorbě doporučení a metodik pro školy. Spolupráce může zahrnovat také účast na kulatých stolech nebo konferencích zaměřených na rozmanitost ve vzdělávání nebo konzultace při přípravě osvětových aktivit a vzdělávacích programů pro pedagogy. Cílem je zajistit, aby školy měly k dispozici relevantní a kvalitní informace, které přispívají k bezpečnému a respektujícímu prostředí pro všechny žáky a studenty,“ přiblížila redakci tisková mluvčí MŠMT Veronika Lucká Loosová.



Dodala též, že MŠMT „vítá aktivity, které přispívají ke zvyšování informovanosti pedagogů a k prevenci rizikových jevů, včetně šikany a diskriminace, a to i s ohledem na specifické potřeby různých skupin žáků“.

Sám resort se na propagaci tématu specifických situací LGBTIQ osob na školách chce zabývat. „V rámci revize kurikula je kladen důraz na rovný přístup ke vzdělávání a na podporu bezpečného školního klimatu. MŠMT průběžně poskytuje školám informace a doporučení, jak předcházet a řešit krizové situace, které se mohou týkat i žáků z řad LGBTIQ+. Zároveň je v kompetenci jednotlivých škol, jak konkrétně tato témata do svých vzdělávacích aktivit začlení, vždy s ohledem na platné rámcové vzdělávací programy,“ vysvětlila Lucká Loosová.



Dodává, že MŠMT tedy „podporuje aktivity směřující k ochraně a podpoře všech žáků, včetně těch, kteří mohou být z různých důvodů zranitelnější, a průběžně sleduje a vyhodnocuje nové podněty v této oblasti“.

