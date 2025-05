Bývalý člen amerického námořnictva v rozhovoru pro kanál Azov popisuje, jak se dostal na Ukrajinu, kde bojuje v rámci mezinárodního praporu Azov. Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9010 lidí

„U amerického námořnictva jsem strávil asi pět let a prošel jsem výcvikem zejména jako pěchotní střelec. A to se mi teď zásadně hodí tady na Ukrajině. Když jsem se vydal na Ukrajinu, měl jsem obavy, zda jsem na to dobře připraven, ale nakonec k mému překvapení se ukázalo, že ano,“ uvedl s ohledem na výcvik u pěchoty námořnictva USA.

O Ukrajině toho prý příliš nevěděl, jako ostatní Američané. „Když jsem mladší, něco jsem pochytil ohledně anexe Krymu a konfliktů na Donbasu. Pocházím z vojenské rodiny, vždy jsme se o tyto věci zajímali a tak jsem v roce 2014 po anexi Krymu čekal, zda na to Spojené státy nějak odpoví. Takže jsme o těch věcech věděli, ale teprve až po plné invazi v roce 2022 se z toho stalo tak velké společenské téma,“ vysvětlil.

Na Ukrajinu se vypravil na začátku roku 2024 a dle svých slov ho mnoho věcí překvapilo. „Třeba jsem měl představu, jak celá Ukrajina bojuje a když jsem se dostal na západní Ukrajinu, tak tam lidé celkem poklidně žili, vypadalo to tam, jako třeba v Polsku. A překvapil mě i Kyjev a třeba jeho mrakodrapy, tak nějak jsem si představoval, že to bude spíše větší ,vesnice'. Byl jsem určitě velmi překvapen, jak je Ukrajina civilizačně vyspělá,“ uvedl bývalý americký mariňák.

Ten chtěl na Ukrajinu vyrazit ihned po plné ruské invazi v roce 2022. „Chtěl jsem vyrazit ihned, měl jsem připravený pas a byl v kontaktu s ukrajinskou ambasádou. Ale byl jsem stále aktivním mariňákem, takže jsem musel počkat, až mi skoční smlouva a jelikož pořád válka trvala, tak jsem vyrazil,“ pokračoval „Uno“.

Překvapením prý bylo také to, jak konflikt vlastně probíhá a jak je technologicky jiný, než všechny předchozí. „Válka se za poslední roky dost vyvinula, musel jsem si osvojit mnoho nových vědomostí, ale v zásadě si myslím, že jsem byl připraven dobře. Na co jsem ale výcvik neměl, bylo například významné užívání dronů, to je nová věc ve vojenských technikách a bylo potřeba se tomu přizpůsobit,“ řekl s tím, že i ruská armáda se neustále zlepšuje.

„Musím uznat, že ruská armáda se neustále posouvá dopředu a modernizuje. Přišel jsem z americké armády, která byla nedostižná ve své síle a najednou jsme to my s naším vybavením, kdo dostáváme ničivé letecké útoky. To je velká změna a takhle nějak si asi museli připadat naši nepřátelé, kteří s námi bojovali v minulosti. A velkým postrachem jsou samozřejmě drony, které jsou velmi přesné a zabijácké,“ nastínil.

Největší výzvou ale prý bylo zvládnutí toho, jak velké počty vojáků na bojišti umírají. „Nejobtížnější pro mě bylo to, jakou rychlostí a četností jsem ztrácel svoje přátele. To bylo něco, na co jsem nebyl připravený. U amerického námořnictva při nejkrvavější bitvě za poslední 20 let zemřelo tak 30 mariňáků. To byly největší denní ztráty amerického námořnictva za poslední dekády. To je v téhle válce jeden špatný den na vaší pozici. A týká se to obou stran konfliktu a každého to může dost zasáhnout, když neví, do čeho jde,“ vyprávěl elitní voják.

Sám se prý již mnohokrát ocitl blízko smrti při řadě bitev, které na Ukrajině svedl. „Už jsem se několikrát ocitl ve velmi nepříjemných situacích, kdy jsem ztrácel kamarády na bojišti a já jsem v srdci tušil, že brzy zemřu, že přišel můj čas. Takže jsem se smířil s tím, jaké kroky mě sem přivedly, přijal jsem to a pokračoval ve víře, že to všechno přežiju. Takhle teď moje hlava funguje a po všech těch bitvách, jsem pořád tady na světě a dál bojuju,“ dodal člen mezinárodního praporu Azov.