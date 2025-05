„Oni se tím už vůbec netají.“ Rajchl v šoku po slovech Pavla

Rozhovor otevřely kontroverze kolem rumunských prezidentských voleb. V prosinci 2024 rumunský Ústavní soud zrušil výsledky prvního kola prezidentských voleb, v němž zvítězil pravicový kandidát Calin Georgescu, kvůli podezření na ruské vměšování a finanční nepravidelnosti. Georgescu byl následně vyloučen z opakovaných voleb, což vyvolalo protesty jeho příznivců.

V květnu 2025 proběhlo opakované druhé kolo voleb, v němž zvítězil proevropský kandidát Nicušor Dan s 53,6 % hlasů. Gratulovala mu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jeho protikandidát George Simion, lídr pravicové strany AUR, který podporoval Georgescua, výsledky napadl s odvoláním na údajné zahraniční vměšování, avšak Ústavní soud jeho stížnost zamítl.

Situace vyvolala obavy ohledně svobody projevu a politické cenzury v Rumunsku, přičemž někteří pozorovatelé kritizovali zásahy vlády proti opozičním kandidátům a jejich podporovatelům.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl ostře kritizoval dění kolem prezidentských voleb v Rumunsku. Podle něj došlo ke zneužití pravomocí Ústavního soudu, politickému tlaku ze zahraničí a manipulaci s volebními seznamy i korespondenčními hlasy. Upozornil, že podobný scénář může být nebezpečným precedentem nejen pro Českou republiku, ale i pro celý evropský právní rámec.

„Myslím, že je to opravdu tragický vzkaz pro celou Evropu, protože tady byly volby ukradeny opět znovu v přímém přenosu. Vůbec se nebojím to slovo použít. Bylo fakticky zřejmé, že Calin Georgescu, pokud by šel do druhého kola v prosinci, tak by volby bez problému vyhrál – a v tu chvíli zasáhl Ústavní soud, který už vlastně ty výsledky prvního kola schválil. On je 2. prosince schválil a 6. prosince sám své rozhodnutí zrušil. Údajně na základě informací rumunských tajných služeb, které ovšem byly velmi kusé a řada z nich vůbec nebyla zveřejněna.“ Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 2% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9727 lidí

Rajchl upozornil, že podle rumunské ústavy musí být důvody k anulování voleb plně zveřejněné, což se v tomto případě nestalo. Kritizoval i údajnou roli Francie a přímý vliv evropských lídrů na výsledek voleb. „Zlé jazyky hovoří o tom, že Francie v tom hrála velkou roli. Ostatně kandidát, který nahradil Georgesca – George Simion – ve francouzské televizi řekl, že francouzský velvyslanec byl za předsedou rumunského Ústavního soudu a že právě jeho nátlak vedl ke zrušení prvního kola. A pak přišly statisíce korespondenčních hlasů ze zahraničí, které jsou vždy problematické. Donald Trump říká: kde je korespondenční volba, tam je i podvod.“

Rajchl tvrdí, že rumunské volební seznamy obsahují statisíce neexistujících osob. „V seznamu jsou tři miliony lidí, kteří jsou už po smrti. Tým Georgesca zkusil poslat doporučené dopisy právě těmto lidem – a drtivá většina se vrátila s poznámkou od pošty, že adresát zemřel.“

Podle Rajchla šlo o zcela bezprecedentní zásah do demokratického procesu. „Jsem osobně přesvědčen, že tu došlo k bezprecedentnímu zásahu. A myslím si, že když Ursula von der Leyen gratuluje panu Danovi, tak naprosto oprávněně – protože ona společně s Macronem mu to vítězství zařídila,“ konstatuje.

EU směřuje k plíživé totalitě

Podle Jindřicha Rajchla rumunský případ ukazuje širší problém, který se netýká pouze jedné země. Tvrdí, že Evropská unie už se ani nesnaží skrývat, že preferuje „správné kandidáty“ – a tomu přizpůsobuje volební procesy. „Evropská unie už se vůbec netají tím, že nehodlá připustit svobodné rozhodnutí občanů a že ty volby bude upravovat tak, aby vyhrávali ti správní kandidáti. Je to jenom potvrzení toho, že směřujeme nezvratně k takové plíživé totalitě – méně viditelné, ale o to nebezpečnější. Někteří kandidáti jsou předvybrání a ti druzí téměř nemají šanci.“

Korespondenční volby otevírají prostor pro manipulaci

Přitom upozorňuje na specifickou roli korespondenčních hlasů, které podle něj často rozhodují výsledek voleb, ačkoliv pocházejí od lidí, kteří v dané zemi dlouhodobě nežijí. „Vždy to rozhodnou ty korespondenční hlasy ze zahraničí, což jsou lidé, kteří v té zemi fakticky trvale nežijí. Já jsem proti tomu, aby tito lidé mohli hlasovat,“ říká.

Psali jsme: „Fialův vládní gang a Brusel chtějí kontrolovat volby. Scénář je jasný,“ říká Jana Bobošíková

Z toho důvodu navrhuje strana PRO změnu volebního zákona, která by omezila aktivní volební právo jen na ty občany, kteří mají k Česku skutečný vztah. „V programu naší strany PRO máme úpravu volebního zákona – tak, aby volební právo měli pouze ti, kteří v České republice žili alespoň 183 dní v předchozím roce před volbami, nebo zde platí daně. Opravdu nechápu, proč by někdo, kdo žije 10 let v Austrálii, platí tam daně a neplánuje se vrátit, měl rozhodovat o tom, kdo má vládnout v Česku. Ten smysl mi naprosto uniká,“ pozastavuje se Rajchl.

To vše prý vysvětluje, proč na korespondenčních volbách podle něj trvala i Fialova vláda. „Proto ty korespondenční volby – proto na nich tak trvá česká fialová vláda. Protože prostě a jednoduše umožňují volební manipulace a machinace.“

Prezident Pavel ohrožuje základní principy demokracie

Rajchlova nejzásadnější výtka směřuje k prezidentovu výroku, že by potenciálně odmítl jmenovat ministra s odlišným postojem k EU nebo NATO, a to bez ohledu na volební výsledek. Podle Rajchla tím prezident překračuje své ústavní pravomoci a zpochybňuje samotnou podstatu demokratického systému. „To je prostě jenom ta postupující totalita, která nemá s demokracií nic společného. Můžu mít přece názor na vystoupení nebo setrvání v NATO a v Evropské unii, jaký chci. A je to legitimní, aby každý měl jiný názor v této společnosti. Nemůžu říct, že to je nějaký extrémistický bod programu,“ poukazuje politik.

Naopak zdůrazňuje, že otázka členství v nadnárodních strukturách musí zůstat součástí veřejné debaty. Odkazuje i na programové body své strany PRO. „Členství v nadnárodních organizacích ze strany České republiky je věc, která může být přehodnocena naprosto normálně. My máme od prvního dne v programu vystoupení z WHO. A myslím si, že nastává čas i na to, abychom přehodnotili naše členství v Evropské unii.“

Psali jsme: Prezident vs. ústava? Jestli Pavel nepřijme ministry kvůli EU a NATO, hrozí ústavní žaloba, varuje Vondráček

„Klíčové je, že prezident dopředu říká, že tomuto názorovému proudu nedá šanci, ani kdyby tam voliči poslali 58 %. To je něco, co Petr Pavel nemůže říct a překračuje to jeho pravomoce. Tady přece žijeme v demokracii. Demokracie je soutěž různých názorů a různých postojů,“ uvádí Rajchl.

Varuje, že demokratické principy jsou pod tlakem ze strany institucí Evropské unie a že se používá stále stejný vzorec – marginalizace nepohodlných názorů a podpora jediné politické linie. „Za sebe říkám, že je to opravdu utahování šroubů a neustálé oklešťování demokracie, které probíhá salámovou metodou z Bruselu – tak, aby všude vyhrávali jenom ti progresivně liberální kandidáti.“

Velmi důrazně tak vyzývá voliče, aby se nenechali odradit, ale naopak právě v této situaci přišli k volbám ve velkém počtu. „Pevně doufám, že pro občany to nebude odrazující zpráva, ale naopak motivující zpráva k tomu, aby v říjnu přišli k těm volbám v co nejhojnějším počtu. Aby tuhle rostoucí a rozvíjející se totalitu, která se metastázuje v naší společnosti jako rakovina, zastavili,“ dodává Jindřich Rajchl.

Připomíná komunistickou minulost prezidenta Petra Pavla i to, že šance na změnu se nemusí hned tak opakovat. „Pokud to nedokážeme teď, tak nevím, jestli za další čtyři roky k tomu budeme mít ještě příležitost. Oni už se opravdu netají vůbec s tím, že ti, kteří nejdou s nimi, jdou proti nim. Petr Pavel jenom ukázal – a musím to říct naplno – že ta jeho bolševická mentalita, která je v něm zakořeněna už od jeho útlých mladých let, je mu prostě vlastní. On se jí nikdy nevzdal. Zřekl se jí pouze na oko, ale duší a myslí je stále bolševik. Nic jiného,“ dodává Jindřich Rajchl.