„Naši matku a přátele utýrali stejní Češi, jako je dnes Petr Pavel.“ Josef Mašín o těch, co ho zase chtějí umlčet

Na české mediální scéně to okolo jména Mašín zase vře díky vašim názorům na současné dění. Udála se ale zajímavá změna. Vlastně se vyměnily řady vašich obdivovatelů a odpůrců. Pro ty, pro které jste byl hrdina antikomunistického odboje, jste proruský propagandista, v lepším případě senilní stařec. Ti, pro které jste byl dobrodruh až vrah, o vás tvrdí, že by vám „tak jasnou mysl v třiadevadesáti letech mohli závidět všichni členové vlády fialového hnusu“. Skoro to vypadá, jako kdyby za vás mluvil nějaký dvojník. Co vy na to?

Je to tak, že kdo mi kdysi nadával, mi nadává dodnes, že jsem vrah. Ale v tom, co nyní říkám, mi někteří dávají za pravdu. Uvádím fakta a faktům moc odporovat nelze. Na druhé straně ti, kteří mne kdysi podporovali, se mnou dnes nesouhlasí. Většinou jde o lidi, kteří se cítí více Evropany, než dětmi své rodné země.

Československo byla moje rodná země, moje vlast. Narodil jsem se v Čechách, mé občanství mi bylo odňato, dnes jsem Američan. Lidi v Československu byli během čtyřicetileté vlády komunismu převychováni. Jsou to jiní lidé. Česká republika je krásná země, ale lidi, kteří tam dnes žijí, jsou dnes ti jiní lidé. Náš otec by byl proti tomu, co se u vás dneska děje, a co se z těch Čechů, kteří tam žijí, stalo. Česká republika ztratila svůj význam na mezinárodním poli, nikdo ji nebere vážně. ČR nemůže mluvit sama za sebe, mluví ústy Bruselu. Kdyby byla ČR sama za sebe s vlastní politikou založenou na vlastních hospodářských výsledcích, měla by hlas na světovém poli. Česká republika nemá svůj průmysl, je pouze montovnou Německa.

Německo bere českou elektriku, prodává ji Čechům nazpět a prodává ji na evropském trhu. Tahle otázka byla v 50. a 60. letech v Německu taky. Americké společnosti dávaly lidem práci, například Ford a Opel. Němci se bouřili, ale díky americkým penězům si vybudovali svůj automobilový průmysl: Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW. Sjednocení Německa stálo 2,5 bilionu euro. To je obchodní deficit, který měla Amerika s Německem za posledních pětatřicet let. Švýcarsko si svou nezávislost uchránilo. S Čechy je to jiné, jejich produktivita je nesrovnatelně nižší. Řeči politiků o stejných platech jako v Německu nedávají smysl, pokud se vaše produktivita podstatně nezvýší. A že se tak nestane, za to může Česká republika děkovat svému členství v EU. Hospodářská pravidla vydaná v Bruselu působí jinak v Berlíně, nebo Paříži, než v Praze. Dokonce platy v bývalé Německé demokratické republice (NDR) jsou nižší, než ty v bývalé Spolkové republice Německo (NSR).

Evropa se dodnes doslova živí z práce amerických daňových poplatníků. Americké farmaceutické společnosti prodávají v Evropě farmaceutické produkty za zlomek toho, za co je kupuje Státní zdravotnická pojišťovna (Medicare) v Americe. Nyní Trump podepsal příkaz, podle nějž farmaceutické společnosti musí prodávat v USA léky za tu cenu, za kterou je nabízejí jinde ve světě. Existují například léky na onkologická onemocnění, které v USA stojí 29 000 dolarů, kdežto v Evropě pouze 3 000 dolarů za měsíční léčbu. To je nepoměr! Jsem rád, že jsem v životě procestoval celý svět a setkal se s mnoha lidmi od Indiry Gándhíové až k Idi Aminovi. Umím si udělat obrázek na základě dostupných faktů. Ta fakta jsou přístupná každému, ale ne každý je chce vidět.

„Názory pana Mašína mě moc mrzí a trápí mě ty, které má v posledních letech. Celkově mě trápí i jeho postoje k české politické porevoluční scéně, mrzí mě, nesouzním s nimi, ale to vůbec nevadí,“ řekl známý moderátor a kandidát na post ředitele České televize Jakub Železný. To se mi zdá jako férový postoj. Vám ne?

Je to férový postoj. Nemám problém mluvit s každým, kdo mi dá prostor, a kdo se nebrání faktům nebo na faktech založeném jiném pohledu. Při posledním rozhovoru v České televizi mne utnuli, když jsem se zmínil o věcech nehodících se do politického náhledu moderátora, které nechtěl slyšet. Pan profesor Igor Lukeš dostal dostatek prostoru, protože má ty správné názory a neustále bojuje proti prezidentu Trumpovi, i když obhajuje neobhajitelné. Nakonec prohlásil, že Američané si zvolili prezidenta sami proti sobě. Česká televize stále drží tento kurz.

O dost ostřejší přístup zvolil komentátor deníku Forum 24 Jan Jandourek. Novinář z média, jehož zakladatel Pavel Šafr dal před pěti lety na titulní stranu časopisu Revue Forum fotku tehdejšího opozičníka Petra Fialy s titulkem „Lepší premiér“, myšleno než Andrej Babiš, vám poradil mlčet. Komunisti vás chtěli umlčet a teď Jandourek z Fora 24. Jak to vnímáte?

Mentalita v České republice je stále stejná. Tehdejší komunisté a dnešní demokraté se snaží umlčet jiné názory. K tomu napomáhají veřejnoprávní televize a rozhlas, které hlásají vládní propagandu. Šestatřicet let po pádu světového komunismu svobodu stále nemáte.

Projděme jeho komentář „Mašín se zamyslel: Ukrajina prý není demokracie, Biden je dementní a Azov jsou teroristé. Mlčeti zlato“ od konce, protože právě před poslední tečkou komentáře napsal: „Některé weby samozřejmě dobře vědí, proč kladou otázky takovým lidem.“ Soustavněji spolupracujete v Česku pouze s ParlamentnímiListy.cz, jako třeba dnešní premiér Fiala soustavněji spolupracuje s deníkem Forum 24. Proč jste si vybral za výkladní skříň svých názorů zrovna ParlamentníListy.cz?

Podle mé zkušenosti Parlamentní listy prezentují vše tak, jak to bylo řečeno. Nemám problém mluvit s kýmkoli, ale očekávám, že budu citován doslova.

Jandourek je kněz, takže hodně staví na víře, o čemž svědčí věty jako: „Na Ukrajině probíhají svobodné volby. Ukrajina má problémy s korupcí, kdežto Rusko je založeno na kleptokratické diktatuře. Pokud jde o Azov, je Mašín poněkud za vývojem. Nikita Chruščov nebyl etnický Ukrajinec, jen jeho život a kariéra byly úzce spjaty s Ukrajinou.“ To poslední je třeba uznat, nicméně na Ukrajině svobodné volby neprobíhají a do konce války podle rozhodnutí parlamentu nebudou. Kauza Tymošenkové, bohatství Janukoviče, soud s Porošenkem, vazba Kolomojského a tak dále nesvědčí jen o problémech s korupcí, ale o zkaženosti celého systému. Ohledně Azovu pak už není moc jasné, co má komentátor za problém. Zapomněl jsem na něco?

Jandourek je kněz, a tak bych očekával, že se bude držet pravdy a faktů. Zajímalo by mne, z jakých zdrojů vychází. Na Ukrajině vládne stanné právo, svobodné volby neexistují. O Azovu platí, co jsem již jednou řekl a lze to snadno dohledat. Chruščov byl sice etnický Rus, ale vyrůstal na Ukrajině a kulturně i politicky byl silně spojen s Ukrajinou. V letech 1938 až 1949 byl prvním tajemníkem Komunistické strany Ukrajiny. Mluvil o sobě jako o občanovi Sovětského svazu a nikdy jako o občanovi Ruska nebo Ukrajiny. K tomu, co jste vyjmenoval, bych ještě dodal střet zájmů Joe Bidena, jeho syna Huntera a dalších členů jejich rodiny.

„Koho Josef Mašín viděl, nebo neviděl v Bartolomějské ulici, je úplně jedno. Jestli si myslí, že mu tam měli sovětské loutkovodiče ukazovat jako na divadle, není to nejbystřejší úvaha,“ píše Jandourek, který za bývalého režimu vystudoval střední i vysokou školu a za toho nového studoval dál, založil si nakladatelství a psal a psal, třeba knižní rozhovory s Tomášem Halíkem či Václavem Malým. Prostě život na správné straně, takže pojem Bartolomějská a vše s tím spojené si přečetl až na internetu nebo v knížce. V tomto případě jde o takové to kněžsky uhlazené okopávání kotníků…

Nelze omlouvat zločiny tím, že pouze poslouchám příkazy sovětských loutkovodičů. Tím hůře, že tam žádní Sověti nebyli! Češi své oběti mučili a vraždili, aniž by jim Sověti drželi pistoli u hlavy. Osobního dohledu nebylo potřeba. Ta zvěrstva páchali Češi na Češích. Naši matku utýrali Češi. Naše přátele zavraždili Češi. Stejní Češi jako je dnes Petr Pavel. Vazalové od narození do smrti.

V komentáři Jandourek finišuje s tím, že jste zatrpklý starý muž, který dění ve světě ani v Česku nerozumí, podporuje podvodníka Trumpa, nevidí rozdíl mezi Ruskem a Ukrajinou a uráží hlavu napadeného státu. Jste až tak zatrpklý?

Zatrpklý nejsem. Nechci proti panu Jandourkovi použít výrok Ronalda Reagana z prezidentské kampaně v roce 1984, kdy odmítl zneužívat mladistvosti a nezkušenosti svého soupeře Mondalea. Můj zralý věk mi dává tu vzácnou příležitost a přednost vidět svět, jak byl, jak se vyvíjel a čím je.