Babiši, pamatuješ, cos slíbil? Na premiéra se řítí pohroma za něco, co Čechům hodně vadí

Muži si týdně podle průzkumu dají průměrně devět piv, ženy dvě. „Je to o dostupnosti a o tom, že je všude reklama,“ zmínil ve veřejnoprávní televizi muž, jenž měl s alkoholem problémy. A právě to chce změnit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „V televizi nemohou být reklamy na tabákové výrobky. Ptám se tedy: Proč je možné propagovat alkohol?“

„Budeme iniciovat i ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví změnu spotřební daně, zvýšení spotřební daně,“ uvedla Jarmila Vedralová, národní koordinátorka protidrogové politiky.

„Jak je to dlouho, co hnutí ANO prosazovalo v kampani snížení daně na pivo??? Teď se vládne, tak se bude vychovávat populace. Nechci snižovat problematiku alkoholismu, ale je represe cesta? Určitě ne! Na jedné straně chce jedna z parlamentních stran legalizovat marihuanu a na druhé straně nám vypráví o tom, že cigarety mají stát několik set korun. Kocourkov hadr. Na zdraví!“ poznamenala následně k celé věci krajská manažerka ODS Lenka Mottlová.

„To vám takhle Ken a Barbie zdravě žili v krásném sterilním, umělém domečku a byli dokonalými občany: Chodili makat do korporátu, platili daně, nakupovali v supermarketu a po fitku zírali na telku, aby věděli, co si mají myslet a jak mají žít. On neměl pindíka a ona pipinku a jejich život jim nepřipadal zábavný, ale správný. Štvali je sousedé, kteří občas pojídali dobroty, občas se opíjeli, občas měli problémy a často se dobře bavili. Neměli vosí pas a dlouhé nohy až na zem. Ken a Barbie vůbec netušili, že je vyrobili v továrně na loutky a vystrčili do prostoru. Po čase Kena povýšili na ministra a on se rozhodl, že chce, aby všichni byli jako on, protože jen on ví, jak mají žít, protože mu to řekl ten pan Inženýr ve Velké Skleněné Kukani nad výrobní linkou. Bohužel Kena nenapadlo, že plast vydrží tak dlouho, že ho jeho umělohmotný život dávno přestane bavit a coby stoletý důchodce udělá pěknou díru do rozpočtu...“ popsal situaci příběhem blogger Daniel Hradský, kandidát Realistů.

„Bohužel, tohle utahování šroubů je napořád, protože, i kdyby jednou za x let tu byla nějaká pravicová vláda (jaká???), stejně to nezruší, neb příjmy státu se hodí při porcování medvěda a ‚čím větší chleba, tím větší drobky‘. Takže si musíme počkat na revoluci,“ uzavřel.

Babiš přitom před více než dvěma lety navrhoval snížení daně z točeného piva. Tehdy tvrdil, že by pivo zlevnil od 2,30 Kč do 3,60 Kč podle toho, zda by se jednalo o desítku nebo dvanáctku.

