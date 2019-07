Babiši, tu slevu nechci! Emma Smetana objevila mládežnici, kterou asi nepochopíte

Tereza Novotná je prachatická studentka, která pořádá sbírku na Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna. Plánuje vybrat od studentů 150 tisíc. Sbírku pojmenovala „Jízdné pro hospic“. To, proč má sbírka takový úspěch a proč se vybralo přes sto tisíc korun, přisuzuje studentka tomu, že dává veřejnosti najevo nesouhlas se současným přerozdělováním daní. „Ti lidé to vnímají stejně, a proto na tu sbírku přispívají,“ řekla v rozhovoru pro DVTV Novotná.

Rozhovor začíná Emma Smetana otázkou, zda studentka Tereza Novotná vidí problém v tom, že se dotuje doprava pro studenty. Studentka odpovídá, že v principu slevu neodmítá, ale dle ní je sleva ve výši 75 % příliš vysoká. „Tak kolik by to mělo být?“ ptá se Smetana. „Měla by být taková, aby nebyli ohroženi nejslabší členové této společnosti, když ty peníze chybějí v sociálních službách, tak proč by měly chodit studentům, kteří v mnohých případech ty peníze ani nepotřebují,“ pravila studentka.

Novotná si myslí, že studenti, kteří jsou ohroženi, by měli dostávat tu slevu spíše skrze stipendia. „Na každé jízdě z Prachatic do Českých Budějovic ušetřím okolo 20 až 25 korun,“ odpovídá studentka moderátorce na otázku, kolik za jízdné již ušetřila. „V současné době je to okolo stovek, pár tisíc korun, které jsem na tu svoji iniciativu Jízdné pro hospic poslala,“ doplňuje studentka. Studentka tedy poslala všechny peníze, které ušetřila na jízdném, na svůj projekt.

Dále říká, že do sbírky sice může přispívat kdokoliv, ale ona se prý snaží apelovat na studenty, aby posílali právě peníze, které ušetří na jízdném. „Máte nějaký přehled o tom, v jakém poměru jsou mezi těmi dárci studenti a nestudenti?“ zajímá se Emma Smetana. „Já si nemyslím, že by museli posílat úplně všechno, protože každý má možnosti jiné, tam jde hlavně o to, vytvořit jakousi vlnu solidarity. Nicméně k vaší otázce, řekla bych, že v nejvyšší míře přispívají právě studenti a důchodci, ale i lidé, kteří jsou v současné době nejvíce ekonomicky aktivní a pracují na plný úvazek.“ odpovídá na otázku studentka Novotná.

Anketa Bude co slavit během 30. výročí 17. listopadu 1989? (Ptáme se 24.7.2019) Bude 4% Nebude 96% hlasovalo: 1965 lidí

Sama pak přiznává, že nepřemýšlela nad schůzkou s premiérem či s ministrem zdravotnictví či s ministryní financí, protože si není jistá výsledkem, který by měla schůzka mít. „On pan premiér, když mu někdo klade kritické otázky, tak to nevidí úplně rád, je občas až nadmíru kritický,“ zakončuje odpověď Novotná – s tím, že to přece bylo vidět i na případu Emmy Smetany na tiskové konferenci, kde pan premiér napadal její maminku. „Ta schůzka by tedy nemusela být úplně konstruktivní a dopadlo by to nakonec tak, že si mám danou problematiku nastudovat a až pak přijít.“

To, proč má sbírka takový úspěch a proč se vybralo přes sto tisíc korun, přisuzuje studentka tomu, že dává veřejnosti najevo nesouhlas se současným přerozdělováním daní. „Ti lidé to vnímají stejně, a proto na tu sbírku přispívají,“ vysvětluje.

Na otázku, zda studentka plánuje politickou budoucnost, odpovídá, že je studentka a že v současné době není členkou žádné politické strany, a dokonce to prý v blízké budoucnosti ani neplánuje. „A za politickou aktivistku byste se označila?“ kontruje Smetana. „Já nevím, jestli se to dá označit za politický aktivismus, mně to prostě přijde, že politická kultura v dnešní době je strašně na nízké úrovni. Prostě výpady vůči novinářům, šílené, i vůči lidem, kteří jsou občansky aktivní, takže chodí na koncerty, přijde mi to hrozně degradační,“ stěžuje si studentka Novotná.

Na otázku, zda Tereza Novotná uznává, že lze označit něco, co má politický podtext, za politický aktivismus, odpovídá Novotná: „Já jsem občanka, volička a tohle považuji čistě za dobrou věc, ale pokud byste to označila za politický aktivismus, nebo kdokoliv jiný, tak ano, mohla bych být politická aktivistka,“ odpovídá moderátorce. Novotná si věří, že vybere 150 tisíc korun, což je cíl její sbírky, a dodává. „Ze začátku jsem byla poměrně skeptická, nicméně teď už jsme pomalu skoro tam a opravdu mě velice těší, že lidé tu výzvu sdílí a mají zájem o ni.“

Peníze na Hospic sv. Jana Nepomuka Neumana v Prachaticích se rozhodla dát proto, že je rodačka z Prachatic, a dokonce je v kontaktu s hospicem od doby, kdy vznikl. Dříve ho podporovala spíše sporadicky, ale po jisté události se její názor změnil. „Vlastně v roce 2014 v něm strávil můj dědeček dva až tři týdny, když tam byl v poslední fázi rakoviny a tam jsem vlastně přišla do přímého kontaktu se zdravotnickým personálem a vlastně ten hospic tam je i v centru dění, pořádají se tam benefiční akce, ples hospicu, je to i přesto, že se tam řeší umírání, taková perla Prachatic. Lidé jsou tam hodně solidární a mají tu instituci rádi.“

V říjnu minulého roku uspořádala podobnou sbírku v rámci svých dvacátých čtvrtých narozenin, přiznává. Dodává, že by byla ráda, kdyby se další její narozeniny nesly v duchu dobročinnosti a aktivismu. „Je to skvělá motivace k tomu, udělat něco dobrého a vlastně kdo nechce dávat vyloženě materiální dárek svému blízkému, ví o tom, že jeho blízký má založenou nějakou takovouhle iniciativu, tak může peníze věnovat tam, kam si jeho blízký přeje, což mi přijde úplně skvělé“ vysvětluje Novotná. Usměvavá Smetana se jí ptá, zda se jinak nebude vyhýbat hmotným dárkům či pozváním na panáka. To Novotná potvrzuje, že se bránit rozhodně nebude. Smetana se vrátila k té říjnové sbírce. „V říjnu jste vybrala 15.723 korun, které hospic použil na nákup nových televizorů pro pacienty.

Fotogalerie: - Zvyšování daní

Nenapadlo vás oslovit některé známé osobnosti, aby vaši sbírku podpořili a napomohli vám k většímu výtěžku?“

Na to se jí dostalo odpovědi, že jí s první a vlastně i s druhou sbírkou pomáhala maminka a ta posílala odkaz Tomáši Třeštíkovi a Leoši Marešovi, bohužel však zpráva pro ně nejspíše zapadla. Na otázku, zda mají jednotlivci suplovat roli státu, odpovídá, že by se to nemělo dít. „Nemělo by se to tak dít, nicméně s tím, jaký má ta moje sbírka ohlas, tak by to mohlo opravdu pomoct a pokud vím, tak pan ředitel plánuje, že když se podaří vybrat těch sto padesát tisíc korun, tak ty peníze půjdou do čtyř nových plně automatických lůžek pro pacienty, a to už je opravdu hmotný výsledek té akce. Takže jednotlivec může, sice ne v takové míře, pomoci.“ říká Novotná. Dále pak dodává, že vypisování sbírek považuje pořád jako nouzové řešení. „O tyto věci by se měl starat stát“ míní Novotná.

Ke konci rozhovoru se diskuse stáčí na téma nejzajímavějších reakcí na její akci. „Nejzajímavější reakce byly ty, že rozdávám peníze svých rodičů, že nedává ze svého, ale z toho, co mi rodiče dávají, tak to mě velice překvapilo, protože ti mí odpůrci o mně nic neví. Neví třeba, že již od svých 19 let pracuji, takže jsem již naprosto finančně samostatná. Přišlo mi to takové smutné, že mě takovým způsobem napadají, to nejen mě, ale i ostatní studenty, kteří takovým způsobem přispívají. Přišlo mi to takové smutné, protože dnešní studenti, když chtějí v té konkurenceschopnosti uspět, tak opravdu již musí minimálně na částečný úvazek pracovat a získávat nějaké zkušenosti a tak nevidím důvod, proč bych měla rozdávat peníze mých rodičů.“

Poslední otázka v rozhovoru byla, zda je pravděpodobné, že po skončení studia zapluje, když ne do politiky, tak do nějakého neziskového sektoru. Na to studentka Novotná odvětila, že spíš ji láká novinařina, ale ač by ráda zůstala v nějakém podobném politickém sektoru, tak nějakou aktivní politiku, vstup do politické strany, neplánuje. Neziskový sektor považuje za další variantu.

Psali jsme: Svrhnout Zemana? Ne. Ještě hůř! Primátor Prahy Hřib řekl, co by rád provedl prezidentovi, ale... Děti, řízky nebudou. Muslimům to vadí, padlo v Německu. A mělo to dohru Ty vypadáš... Z ČSSD před schůzí u Zemana vypadly silné věci. Xaver jen koukal Merkelová má problém: Nevstoupil jsem do strany, aby sem přišlo 1,8 milionu Arabů, řekl „odejitý“. A je toho víc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas