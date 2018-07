Babišova prohlášení o imigraci a přečíslení původních obyvatel v Evropě prošla ověřováním. A zjistilo se, že...

Server Info.cz se podíval téhle diskusi pod pokličku. Ověřil určitá fakta a snažil se zjistit, zda se v rozhovoru pravdě více blížil premiér Andrej Babiš, nebo italský premiér Conte.

Babiš v rozhovoru zdůrazňoval, že italské prosby o přijetí jediného migranta představují cestu do pekel, protože pašeráci budou mít pocit, že můžou do EU vozit další a další migranty. Conte oponoval, že i mezi migranty, jejichž počet se Itálii podařilo snížit, jsou uprchlíci, kteří mají nárok na azyl, a ty Evropa nesmí odmítat. K jejich přijetí ji zavazují mezinárodní dohody. Evropa by se o žadatele o azyl měla podělit. Conte by byl rád, aby EU ukázala, že dál táhne za jeden provaz.

A kde je pravda? „Počet migrantů přicházejících do Evropy přes Středozemní moře se skutečně snižuje. Klesají i italská čísla. Podle dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dosáhl počet migrantů, kteří připluli do Itálie, vrcholu v roce 2016, kdy dorazilo 181 tisíc migrantů. Loni to bylo 114 tisíc a do 31. července letošního roku napočítal Úřad lehce přes 18 tisíc příchozích. Evropa přitom nemůže odmítnout všechny. Mezinárodní dohody v určitých případech jednoznačně přiznávají uprchlíkům právo na azyl,“ napsal k tomu server.

Babiš se také rád dovolává toho, že uprchlickou trasu na Balkáně se podařilo zavřít. To je jistě pravda. Jenže se ji podařilo zavřít jen díky dohodě s Tureckem, ve které se EU zavázala, že bude přijímat lidi, kteří by měli mít právo na azyl.

Babiš také prohlásil, že nechce, aby Česko dopadlo jako Belgie, kde bude do roku 2030 většina migrantů. A to podle všeho není pravda. „Podle predikcí Pew Research Center nebudou muslimové za několik let tvořit většinu obyvatel země. V premiérem zmíněném roce 2030 by měli mít na belgické populaci asi 10procentní podíl,“ upozornil server.

Stejně tak podle serveru není pravda, že migranti přicházejí do Evropy pro sociální dávky. Nejeden migrant si najde práci, stejně jako si ji našli Češi a Slováci, kteří před rokem 1989 prchali před komunisty.

„Rozhodně není pravda, že by do Evropy chodili jen mladí muži. Úspěšně lze také zpochybnit tvrzení, že si ‚nikdo z příchozích‘ na kontinentu nenajde práci a bude žít jen z dávek. Příklady z roku 2015 ukázaly, že mezi uprchlíky byli často vzdělaní lidé nebo sportovci, kteří následně závodili na olympijských hrách,“ připomněl server.

autor: mp