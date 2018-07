Babišova vláda? Z USA přišlo jasné slovo

Americký deník The Wall Street Journal zaznamenal uzavření dohody mezi ANO, ČSSD a KSČM o vzniku nové vlády. Všímá si především toho, že od pádu totalitního režimu v roce 1989 se komunisté na moci takovým způsobem nikdy nepodíleli.

„Zejména dohoda s komunisty se stala nedávno pro desítky tisíc lidí důvodem, aby opět vyšli do ulic a vyjádřili obavy nad stavem demokracie v zemi,“ píše prestižní americký deník s tím, že vedle podepsání koaliční dohody mezi ANO a ČSSD otevírá cestu k nové vládě právě také dohoda s komunisty. Podle citovaného Dalibora Roháče z American Enterprise Institute po roce 1989 rozhodně mělo smysl neuzavírat mocenské dohody s komunisty.

„Ale všechny tyto zásady nyní vzaly za své. Pravděpodobně nikdy neměly tak pevné základy,“ cituje deník Roháče a upozorňuje na oslabování pozic zavedených stran v prostoru střední a východní Evropy. „Někteří političtí vůdci se zachránili tím, že do hry dostali strany, kterým byly dávány negativní nálepky. Jako například rakouský lidovec Sebastian Kurz, který vytvořil vládu s často ostrakizovanými Svobodnými.“

Babišova dohoda s KSČM má dle The Wall Street Journal podobné cíle. „Dohoda uzavírá osm měsíci trvající období bezvládí a nejistoty. Komunisté se na základě podepsané dohody zavázali k toleranci koaliční vlády. Budou tedy ANO a ČSSD poskytovat potřebné hlasy k získání důvěry, která se odehraje právě dnes. Šéf hnutí ANO na oplátku souhlasil požadavkem komunistů, aby se zdanily církevních restituce.“

„Prakticky všechny další politické strany Babišovu vládu podporovat odmítají. Argumentují zejména trestním stíháním premiéra, ale on sám veškerá obvinění odmítá. Jisté tedy je, že bez podpory komunistů by Babišova vláda důvěru nikdy nedostala. Komunisté přitom v minulosti vyzvali k odchodu z NATO a osře kritizuje také členství země v Evropské unii. Je to poprvé od změny režimu v roce 1989, kdy se vláda spoléhá na podporu komunistů.“

„Je to černý den pro Českou republiku. Nečekali jsme, že se něco takového stane sotva třicet let po sametové revoluci,“ cituje deník místopředsedkyni TOP 09 Markétu Adamovou a zmiňuje, že Česká republika měla za posledních patnáct let hned deset vlád. Neukotvenost voličů tak zapříčinila rozpad stávajícího systému. Nemainstreamové strany si vedly v podzimních volbách velmi dobře a v lednu se stal opět prezidentem země Miloš Zeman, který vyzval k referendu o EU a prosazuje přátelské vztahy s Ruskem.“

autor: pro