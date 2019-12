Babišovi nepřátelé, nečtěte. Slavný Čech má blbé zprávy. Prý jste v háji

Dnes se bude konat další z demonstrací proti Babišovi. Ovšem podle herního vývojáře Daniela Vávry to těžko něco změní, což vyplývá i z průzkumů. „Strategie zbavit se ho přes vlekoucí se soudní tahanice, do kterých se zatahuje EU a nikoho nezajímají, protože 250 milionů se v Praze rozkrade při každé druhé revitalizaci parku, a demonstrace, na kterých vystupují lidé jako facebookový udavač Kartous, jaksi nefungují,“ říká. Podle něho bude v další vládě ANO, Trikolóra a ODS. Nebo něco horšího.

„Koukám na poslední průzkumy. Tak to Babišovi oproti volbám kleslo o 1 %. Panečku. Tolik slz, potu a krve a výsledkem je 1 %," shrnul Vávra průzkumy, ve kterých se ANO stále pohybuje kolem cifry 30 %. „Zdá se, že strategie zbavit se ho přes vlekoucí se soudní tahanice, do kterých se zatahuje EU a nikoho nezajímají, protože 250 milionů se v Praze rozkrade při každé druhé revitalizaci parku, a demonstrace, na kterých vystupují lidé, jako facebookový udavač Kartous, jaksi nefungují," dodal.

A podal urputným demonstrantům vysvětlení: „Přátelé. Troufnu si tvrdit, že v drtivé většině, jste reprezentovaní TOP 09, Starosty a Piráty. To je nějakých 25 % voličů. I když k tomu připočtu ČSSD a KDU, nevyleze to přes 35 %. Váš problém je, že na opačné straně nestojí nikdo, kdo by nabízel pro voliče ANO alternativu, a vy to rozhodně nejste taky. Z vašich liberálních programů a bezzubých lídrů, kteří mají na všechno stejný názor (jaký je rozdíl mezi TOP 09 a Starosty?) mají Babišovi voliči osypky. Babišův volič prostě nebude volit místo Babiše vás, protože nechce nic z toho, co vy chcete.“

Dále, pokud by chtěli, aby byl Andrej Babiš nahrazen, tak se musí podle Vávry najít někdo, kdo reprezentuje to, co Andrej Babiš, ale nekrade a nespolupracoval s StB. „Být tak trochu socialista a rozdávat, zároveň být jistou zárukou, že sem nebude zatahovat všechny ‚progresivní‘ nápady ze západu, tak jak to chcete vy, a bude zárukou, že to tu zůstane víceméně tak, jak to tu teď je, protože je to konzervativní volič a nestojí o změny k horšímu, zákazy, omezování a buzeraci.“ Andrej Babiš ANO 2011



Informoval dotyčné, že alternativou k Babišovi nejsou oni. V lepším případě ODS a Trikolóra. V horším SPD a komunisté. „Vaší tragédií je, že z každého napravo od Stalina děláte satana, se kterým se nemluví. Jenže máte dohromady těch maximálně 35 %. Nemáte šanci sestavit vládu. Mnozí se možná příště ani nedostanete do Parlamentu. Pokud bude povolební situace taková, jak tyhle průzkumy naznačují, tak jste v pr****,“ tvrdí vývojář.

„I kdyby se k vám přidala ODS, tak dohromady nedáte 50 % a ODS by si spojenectvím s koalicí TOP 09, ČSSD, Pirátů, STAN a KDU nad sebou podepsala ZASE rozsudek smrti, podobně jako socani koalicí s Babišem a rétorikou západních neomarxistických socialistů,“ analyzoval situaci dál.

Podle Vávry by se dotyční měli smířit s tím, že příští vláda bude ve složení hnutí ANO a Trikolóra spolu s ODS. „Nebo nějaká divná menšinová vláda, kde budete muset ANO tolerovat, nebo se budou volby opakovat," přidal další alternativu.

„Tím, jak vztekle hejtujete každého, kdo si dovolí mít jiný názor a nevolit jako vy, tím, jak kopete příkopy, které opravdu nebude lehké zasypat, jenom všechno děláte horší. Horší pro sebe. Nikdo z těch, na které ve své hysterii teď vztekle útočíte, se nebude chtít s vámi bavit. Obzvlášť, když nebude muset. Ono to díky tomu, že 80 % médií je na vaší straně, může vypadat, že máte převahu, ale nemáte. To je jen iluze. Rozhodující jsou stále ještě volby. A ty průzkumy jsou jasné. 70 % téhle společnosti nestojí o vaši alternativu k Babišovi, protože je neslučitelná s jejich preferencemi,“ promlouvá Vávra voličům antibabišovských stran do duše. Spolu s otázkou, co s tím dělat. „Založit si fake populistickou stranu a snažit se přetáhnout Andrejovi voliče a pak zradit svůj program?“

