Babišovi to zvadlo. Hamáček, Filip a Bělobrádek nad dírou. Z ní už kouká Pospíšil a Gazdík... První výsledky preferencí od místních voleb

19.10.2018 9:16

Rok po sněmovních volbách se největší podpoře voličů těší hnutí ANO 2011. Hlavními vyzyvateli uskupení Andreje Babiše se stávají ODS a Piráti. Ve Sněmovně by zasedlo o dva subjekty méně, když se pod nutnou pětiprocentní volební hranicí ocitly TOP 09 a hnutí STAN. Blízko samotné hranici vstupu do dolní komory jsou hned tři strany – KDU-ČSL, ČSSD a KSČM. To jsou data, která ke konci října přinesla agentura Phoenix research Jana Kubáčka. Jde o vůbec první výsledky síly subjektů po volbách do místních zastupitelstev.