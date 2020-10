Babišovo hulvátství, je čas říci dost. Já to zažil osobně, vykládal hejtman Netolický. Kroužková se posmívala, že to ČSSD stejně neudělá

reklama

Trend ČSSD je sestupný, a to i v místech, kde před několika lety byla v minulosti silná, tedy i v komunálních volbách. Netolický nesouhlasí s tím, že by za jeho úspěchem stál fakt, že se odklonil od značky ČSSD.

„Regionální volby se postupně stávají volbami, kde uspějí nejen velké politické strany, ale také regionální uskupení. Vytvořili jsme 3PK, a výsledek se dostavil. U nás je to tak, že tyto projekty musí schválit předsednictvo. To není tak, že si Netolda jako řekne, že to bude takhle,“ řekl k upozaďování značky ČSSD hejtman Pardubického kraje.

Skomírá podle něj značka ČSSD? „Víte, ta značka je do jisté míry pošramocená nejrůznějšími kauzami a celou historií, která ne vždy byla pozitivní. Je třeba se zaměřit na celý koncept ČSSD v Česku a jakým způsobem jej budeme hájit,“ uvedl Netolický.

Upozornil, že politická situace se vyvíjí a srovnávat ji s tou před čtyřmi lety, kdy ČSSD byla relativně na výsluní, není vhodné. Tyto komunální volby považuje za zlomové. „Hnutí ANO čeká něco podobného, co potkalo Jiřího Paroubka nebo na Slovensku Roberta Fica,“ myslí si.

Rezignace předsedy ČSSD Jana Hamáčka prý není na stole. Měl by se však umět postavit premiérovi Andreji Babišovi (ANO). „Měl by se více vymezovat vůči premiérovi, který je dominantní. A pokud přináší témata, tak si je nenechat ukrást. Sociální demokracie se nemůže tvářit, že může za to, že ministři za ČSSD jsou veřejností vnímaní, jako kdyby byli ministry za ANO,“ sdělil.

Popsal, jak Babiš dokáže být nátlakový. „Zažil jsem s ním několik jednání, kdy jsem zaznamenal jeho obrovskou nervozitu, skoro už hulvátství. Je čas říct dost! ČSSD nemůže být ta, která do stolu nebouchne, když je nějaký střet,“ pokračoval Netolický.

Moderátorka Barbora Kroužková poté vypálila: „Kdo by teď, v době pandemie, věřil sociálním demokratům takovou rozhodnost a bouchnutí do stolu,“ narážela na fakt, že strana již několikrát překročila své mantinely.

Netolický se Hamáčka zastal: „Jan Hamáček je velice dobrý ministr, při komunikaci s kraji je věcný a vnitru se věnuje velmi dobře. Ale jsou témata, která mě překvapují, že s nimi sociální demokracie souhlasí,“ krčil Netolický rameny s odkazem na stavební zákon. Co se týká Hamáčka a jeho funkce předsedy ČSSD, pochválil jej za to, že stranu stabilizoval. „Ta stabilizace však není jen o volebních výsledcích, ale také o vnitřní atmosféře,“ podotkl.

Poukázal na kontrast ministra Hamáčka a tehdejšího ministra Adama Vojtěcha v boji proti šíření koronaviru. „Požadoval jsem Vojtěchovu demisi, protože já jsem neviděl pouze vystajlovaného ministra na každé tiskové konferenci. Já jsem viděl borce, který bohužel nevěděl, co má dělat, byl velmi nejistý a rozhodování bylo chaotické. Stejně tak jako u pana premiéra. Hamáček uměl připravit krizový štáb,“ zdůraznil.

Potřebuje ČSSD obměnu vedení? „Nebudu dělat pár dní po volbách unáhlené závěry. Každý si díl své odpovědnosti musí uvědomit. Budeme se o tom bavit. Na sjezdu k tomu budu mít vystoupení. Neznamená to, že budu kandidovat na nějakou funkci, jsem regionální politik,“ konstatoval Netolický.

Z ČSSD Netolický v plánu odcházet rozhodně nemá. Chce pouze, aby strana zvolila jiný přístup k volbám, tedy spolupráce se spolky, s neziskovým sektorem, zmínil klíčové programové záležitosti.

Závěrem prozradil, co by se muselo stát, aby se s ČSSD rozešel – pokud by v rámci příprav na sněmovní volby vznikla koalice ČSSD s hnutím ANO. „Pokud by k tomu ČSSD přistoupila, jasně říkám, že přestanu být členem ČSSD, nicméně sociálním demokratem zůstanu. ČSSD by se takto neměla podílet na privatizaci politiky,“ řekl jasně Netolický závěrem.

